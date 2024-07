Recently my vivaldi started to fail to launch when I click to start the application.

This is an intermittent issue and doesn't happen all the time.

Recently I had an instance where it fails to launch, and then less than a min later when I click the application again it launches fine.

System specs: OS: Fedora Linux 40 (Workstation Edition) x86_64 Kernel: 6.9.5-200.fc40.x86_64 Uptime: 13 mins Packages: 2435 (rpm), 25 (flatpak) Shell: bash 5.2.26 Resolution: 3840x1600 DE: GNOME 46.2 WM: Mutter WM Theme: Adwaita Theme: Adwaita [GTK2/3] Icons: Adwaita [GTK2/3] Terminal: gnome-terminal CPU: Intel i9-14900KS (32) @ 5.900GHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Memory: 3656MiB / 31916MiB

I am seeing this in journalctl:

Jun 23 16:15:13 ApexPredator.lan systemd-coredump[4115]: [🡕] Process 4104 (vivaldi-bin) of user 1000 dumped core. Module libbrotlicommon.so.1 from rpm brotli-1.1.0-3.fc40.x86_64 Module libbrotlidec.so.1 from rpm brotli-1.1.0-3.fc40.x86_64 Module libbz2.so.1 from rpm bzip2-1.0.8-18.fc40.x86_64 Module libxml2.so.2 from rpm libxml2-2.12.8-1.fc40.x86_64 Module libgraphite2.so.3 from rpm graphite2-1.3.14-15.fc40.x86_64 Module libdatrie.so.1 from rpm libdatrie-0.2.13-9.fc40.x86_64 Module libblkid.so.1 from rpm util-linux-2.40.1-1.fc40.x86_64 Module libgmp.so.10 from rpm gmp-6.2.1-8.fc40.x86_64 Module libhogweed.so.6 from rpm nettle-3.9.1-6.fc40.x86_64 Module libnettle.so.8 from rpm nettle-3.9.1-6.fc40.x86_64 Module libtasn1.so.6 from rpm libtasn1-4.19.0-6.fc40.x86_64 Module libunistring.so.5 from rpm libunistring-1.1-7.fc40.x86_64 Module libidn2.so.0 from rpm libidn2-2.3.7-1.fc40.x86_64 Module libp11-kit.so.0 from rpm p11-kit-0.25.3-4.fc40.x86_64 Module libcrypto.so.3 from rpm openssl-3.2.1-2.fc40.x86_64 Module libkeyutils.so.1 from rpm keyutils-1.6.3-3.fc40.x86_64 Module libkrb5support.so.0 from rpm krb5-1.21.2-5.fc40.x86_64 Module libcom_err.so.2 from rpm e2fsprogs-1.47.0-5.fc40.x86_64 Module libk5crypto.so.3 from rpm krb5-1.21.2-5.fc40.x86_64 Module libkrb5.so.3 from rpm krb5-1.21.2-5.fc40.x86_64 Module libzstd.so.1 from rpm zstd-1.5.6-1.fc40.x86_64 Module liblzma.so.5 from rpm xz-5.4.6-3.fc40.x86_64 Module liblz4.so.1 from rpm lz4-1.9.4-6.fc40.x86_64 Module libcap.so.2 from rpm libcap-2.69-8.fc40.x86_64 Module libpixman-1.so.0 from rpm pixman-0.43.4-1.fc40.x86_64 Module libxcb-shm.so.0 from rpm libxcb-1.17.0-1.fc40.x86_64 Module libxcb-render.so.0 from rpm libxcb-1.17.0-1.fc40.x86_64 Module libfreetype.so.6 from rpm freetype-2.13.2-5.fc40.x86_64 Module libfontconfig.so.1 from rpm fontconfig-2.15.0-6.fc40.x86_64 Module libpng16.so.16 from rpm libpng-1.6.40-3.fc40.x86_64 Module libharfbuzz.so.0 from rpm harfbuzz-8.4.0-1.fc40.x86_64 Module libthai.so.0 from rpm libthai-0.1.29-8.fc40.x86_64 Module libfribidi.so.0 from rpm fribidi-1.0.14-2.fc40.x86_64 Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-6.fc40.x86_64 Module libxcb-randr.so.0 from rpm libxcb-1.17.0-1.fc40.x86_64 Module libwayland-server.so.0 from rpm wayland-1.22.0-3.fc40.x86_64 Module libXrender.so.1 from rpm libXrender-0.9.11-6.fc40.x86_64 Module libXi.so.6 from rpm libXi-1.8.1-5.fc40.x86_64 Module libselinux.so.1 from rpm libselinux-3.6-4.fc40.x86_64 Module libmount.so.1 from rpm util-linux-2.40.1-1.fc40.x86_64 Module libgmodule-2.0.so.0 from rpm glib2-2.80.3-1.fc40.x86_64 Module libz.so.1 from rpm zlib-ng-2.1.6-5.fc40.x86_64 Module libgnutls.so.30 from rpm gnutls-3.8.5-1.fc40.x86_64 Module libavahi-client.so.3 from rpm avahi-0.8-26.fc40.x86_64 Module libavahi-common.so.3 from rpm avahi-0.8-26.fc40.x86_64 Module libgssapi_krb5.so.2 from rpm krb5-1.21.2-5.fc40.x86_64 Module libsystemd.so.0 from rpm systemd-255.7-1.fc40.x86_64 Module libplds4.so from rpm nss-3.101.0-1.fc40.x86_64 Module libplc4.so from rpm nss-3.101.0-1.fc40.x86_64 Module libpcre2-8.so.0 from rpm pcre2-10.42-2.fc40.2.x86_64 Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-7.fc40.x86_64 Module libasound.so.2 from rpm alsa-lib-1.2.12-1.fc40.x86_64 Module libcairo.so.2 from rpm cairo-1.18.0-3.fc40.x86_64 Module libpango-1.0.so.0 from rpm pango-1.54.0-1.fc40.x86_64 Module libxkbcommon.so.0 from rpm libxkbcommon-1.6.0-2.fc40.x86_64 Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-1.fc40.x86_64 Module libgbm.so.1 from rpm mesa-24.1.2-2.fc40.x86_64 Module libXrandr.so.2 from rpm libXrandr-1.5.4-3.fc40.x86_64 Module libXfixes.so.3 from rpm libXfixes-6.0.1-3.fc40.x86_64 Module libXext.so.6 from rpm libXext-1.3.6-1.fc40.x86_64 Module libXdamage.so.1 from rpm libXdamage-1.1.6-3.fc40.x86_64 Module libXcomposite.so.1 from rpm libXcomposite-0.4.6-3.fc40.x86_64 Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.9-1.fc40.x86_64 Module libexpat.so.1 from rpm expat-2.6.2-1.fc40.x86_64 Module libatspi.so.0 from rpm at-spi2-core-2.52.0-1.fc40.x86_64 Module libgio-2.0.so.0 from rpm glib2-2.80.3-1.fc40.x86_64 Module libdrm.so.2 from rpm libdrm-2.4.121-1.fc40.x86_64 Module libcups.so.2 from rpm cups-2.4.8-3.fc40.x86_64 Module libatk-bridge-2.0.so.0 from rpm at-spi2-core-2.52.0-1.fc40.x86_64 Module libatk-1.0.so.0 from rpm at-spi2-core-2.52.0-1.fc40.x86_64 Module libdbus-1.so.3 from rpm dbus-1.14.10-3.fc40.x86_64 Module libnspr4.so from rpm nss-3.101.0-1.fc40.x86_64 Module libglib-2.0.so.0 from rpm glib2-2.80.3-1.fc40.x86_64 Module libgobject-2.0.so.0 from rpm glib2-2.80.3-1.fc40.x86_64 Stack trace of thread 1: #0 0x0000564dbb6248d8 n/a (vivaldi-bin + 0x9b838d8) #1 0x0000564dbb6248e9 n/a (vivaldi-bin + 0x9b838e9) #2 0x0000564dbb624906 n/a (vivaldi-bin + 0x9b83906) #3 0x0000564dbdaf658c n/a (vivaldi-bin + 0xc05558c) #4 0x0000564db94028b9 n/a (vivaldi-bin + 0x79618b9) #5 0x0000564db94027f0 n/a (vivaldi-bin + 0x79617f0) #6 0x0000564db949e2a7 n/a (vivaldi-bin + 0x79fd2a7) #7 0x0000564db5c48388 n/a (vivaldi-bin + 0x41a7388) #8 0x0000564db5e1a64f n/a (vivaldi-bin + 0x437964f) #9 0x0000564db5e22d40 n/a (vivaldi-bin + 0x4381d40) #10 0x0000564db5e2287b n/a (vivaldi-bin + 0x438187b) #11 0x0000564db5e21af1 n/a (vivaldi-bin + 0x4380af1) #12 0x0000564db5e212b8 n/a (vivaldi-bin + 0x43802b8) #13 0x0000564db5e1e66f n/a (vivaldi-bin + 0x437d66f) #14 0x0000564db6c7be42 n/a (vivaldi-bin + 0x51dae42) #15 0x0000564db67b48ae n/a (vivaldi-bin + 0x4d138ae) #16 0x0000564db67b8c58 n/a (vivaldi-bin + 0x4d17c58) #17 0x0000564db720f74e n/a (vivaldi-bin + 0x576e74e) #18 0x0000564db6fc1f75 n/a (vivaldi-bin + 0x5520f75) #19 0x0000564db6fc26ca ChromeMain (vivaldi-bin + 0x55216ca) #20 0x00007fb3b5f49088 __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a088) #21 0x00007fb3b5f4914b __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a14b) #22 0x0000564db80671da _start (vivaldi-bin + 0x65c61da) Stack trace of thread 5: #0 0x00007fb3b5fb1919 __futex_abstimed_wait_common (libc.so.6 + 0x92919) #1 0x00007fb3b5fb4652 pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 (libc.so.6 + 0x95652) #2 0x0000564db45f2b3a n/a (vivaldi-bin + 0x2b51b3a) #3 0x0000564db45f281d n/a (vivaldi-bin + 0x2b5181d) #4 0x0000564db4590b65 n/a (vivaldi-bin + 0x2aefb65) #5 0x0000564db459080d n/a (vivaldi-bin + 0x2aef80d) #6 0x0000564db69d4c10 n/a (vivaldi-bin + 0x4f33c10) #7 0x0000564dbb5f71d2 n/a (vivaldi-bin + 0x9b561d2) #8 0x00007fb3b5fb51b7 start_thread (libc.so.6 + 0x961b7) #9 0x00007fb3b60371d4 __clone (libc.so.6 + 0x1181d4) Stack trace of thread 2: #0 0x00007fb3b60377d2 epoll_wait (libc.so.6 + 0x1187d2) #1 0x0000564db4de88a3 n/a (vivaldi-bin + 0x33478a3) #2 0x0000564db67bf9f5 n/a (vivaldi-bin + 0x4d1e9f5) #3 0x0000564db67bef3e n/a (vivaldi-bin + 0x4d1df3e) #4 0x0000564db67bece8 n/a (vivaldi-bin + 0x4d1dce8) #5 0x0000564db5af175c n/a (vivaldi-bin + 0x405075c) #6 0x0000564dbb5f71d2 n/a (vivaldi-bin + 0x9b561d2) #7 0x00007fb3b5fb51b7 start_thread (libc.so.6 + 0x961b7) #8 0x00007fb3b60371d4 __clone (libc.so.6 + 0x1181d4) Stack trace of thread 6: #0 0x00007fb3b5fb1919 __futex_abstimed_wait_common (libc.so.6 + 0x92919) #1 0x00007fb3b5fb42e9 pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 (libc.so.6 + 0x952e9) #2 0x0000564db4fe28d7 n/a (vivaldi-bin + 0x35418d7) #3 0x0000564db4debb5d n/a (vivaldi-bin + 0x334ab5d) #4 0x0000564db67bf9f5 n/a (vivaldi-bin + 0x4d1e9f5) #5 0x0000564db67bef3e n/a (vivaldi-bin + 0x4d1df3e) #6 0x0000564db67bed48 n/a (vivaldi-bin + 0x4d1dd48) #7 0x0000564db5af175c n/a (vivaldi-bin + 0x405075c) #8 0x0000564dbb5f71d2 n/a (vivaldi-bin + 0x9b561d2) #9 0x00007fb3b5fb51b7 start_thread (libc.so.6 + 0x961b7) #10 0x00007fb3b60371d4 __clone (libc.so.6 + 0x1181d4) Stack trace of thread 4: #0 0x00007fb3b60377d2 epoll_wait (libc.so.6 + 0x1187d2) #1 0x0000564db4de88a3 n/a (vivaldi-bin + 0x33478a3) #2 0x0000564db67bf9f5 n/a (vivaldi-bin + 0x4d1e9f5) #3 0x0000564db67bef3e n/a (vivaldi-bin + 0x4d1df3e) #4 0x0000564dbdae4b78 n/a (vivaldi-bin + 0xc043b78) #5 0x0000564db5af175c n/a (vivaldi-bin + 0x405075c) #6 0x0000564dbb5f71d2 n/a (vivaldi-bin + 0x9b561d2) #7 0x00007fb3b5fb51b7 start_thread (libc.so.6 + 0x961b7) #8 0x00007fb3b60371d4 __clone (libc.so.6 + 0x1181d4) Stack trace of thread 3: #0 0x00007fb3b5fb1919 __futex_abstimed_wait_common (libc.so.6 + 0x92919) #1 0x00007fb3b5fb4652 pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 (libc.so.6 + 0x95652) #2 0x0000564db45f2b3a n/a (vivaldi-bin + 0x2b51b3a) #3 0x0000564db45f281d n/a (vivaldi-bin + 0x2b5181d) #4 0x0000564db4590b65 n/a (vivaldi-bin + 0x2aefb65) #5 0x0000564db459080d n/a (vivaldi-bin + 0x2aef80d) #6 0x0000564db69d4c10 n/a (vivaldi-bin + 0x4f33c10) #7 0x0000564dbb5f71d2 n/a (vivaldi-bin + 0x9b561d2) #8 0x00007fb3b5fb51b7 start_thread (libc.so.6 + 0x961b7) #9 0x00007fb3b60371d4 __clone (libc.so.6 + 0x1181d4) ELF object binary architecture: AMD x86-64

Also say this as well when it fails to launch.