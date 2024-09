Vivaldi 6.9.3447.41 stable

I'm on Fedora 40 use Gnome 46 and some times Hyprland (0.43.0). Turned my computer on today and when I tried to open Vivaldi on Hyprland it did not open, tried more times; Logged into Gnome and the same thing. Following on the logs this messages appear when I try to open it:

[7996:7996:0912/095438.612523:ERROR:process_singleton_posix.cc(353)] O perfil parece estar em uso por outro processo do Vivaldi (3597) em outro computador (fedora). O Vivaldi bloqueou o perfil para que ele não seja corrompido. Se você tiver certeza de que nenhum outro processo está usando este perfil, pode desbloquear o perfil e reiniciar o Vivaldi. [7996:7996:0912/095438.612598:ERROR:message_box_dialog.cc(144)] Unable to show a dialog outside the UI thread message loop: Vivaldi - O perfil parece estar em uso por outro processo do Vivaldi (3597) em outro computador (fedora). O Vivaldi bloqueou o perfil para que ele não seja corrompido. Se você tiver certeza de que nenhum outro processo está usando este perfil, pode desbloquear o perfil e reiniciar o Vivaldi.

Tried, with no succes, from my Dash on Gnome, with my keybind on Hyprland (vivaldi --password-store=gnome-libsecret --ozone-platform=wayland ); tried via terminal with