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@izzet22

Ben de CHROME kullanıyordum.

Canım yana yana VİVALDİ'ye geçtim. 64 GB RAM'i çok güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum.

Bazı konular harbi canımı sıkıyor ve bunların da düzelmesi için sanırım sık sık geri bildirim vermem gerekiyor.

Sekme ve gruplandırma seçenekleri güzel çalışıyor. Rss ve eposta gibi, kısayollar gibi uygulamaları sağ ya da sol kenara eklemek de çok iyi geldi.

Ghost browser gibi ''Multi Session'' özelliği de bu tarayıcıya gelse ayrıca hız konusunda CHROME'dan geride kalıyor, bence bu konular değerlendirilirse çok fazla öne çıkacağını düşünüyorum.

Zaten bu tarayıcıya önem verme sebebim ''PRODUCTIVITY'' konusunda sekme ve gruplandırma gibi birçok şeye aynı ekrandan kolayca ulaşabilme seçeneklerinden ve ayarların diğer tarayıcılara göre fazlaca olmasındandır.

🖥️ Ghost Browser, gezinme deneyiminizi basitleştirmek, bizi düzenli tutmak ve üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış.

🔄 Hesaba giriş yapmak için uzantılar olsa da, Ghost bunların hiçbirinden çok daha iyi bir çözümdür.

🚀 Ghost, Chromium üzerine inşa edildiği için Google Chrome uzantılarıyla uyumlu çalışıyorlar.

👥 Ghost Browser, aynı pencereden birden fazla hesaba giriş yapmanıza izin verir, özellikle her bir sosyal medya platformu için birden çok sosyal medya profili yönetiyorsanız çok kullanışlı olabilir.

Bütün bu durumlar değerlendirilirse çok mükemmel olur.

Gerekirse mini ücretlendirme de gelebilir.

Fiyatı da çok olursa yine tercih etmem 🙂

Kolaylılar, iyi çalışmalar.