iOS için yayınlanan Beta Vivaldi uygulamasını kullanıyorum yakından takip ediyorum. Ama bazı hataları eksiklikleri var bunları söylemek istiyorum.

Umarım burada yetkili birileri vardır.

1- Arada aniden kapanıyor çöküyor. Aslında bu çok önemli değil sonuçta yeni beta sürecinde.

2- Adblock listesi yetersiz eksik.

3- Özel olarak eklenen özel adblock filtresi çalışmıyor. Yani eklene özel filtre hemen aktif olmuyor tarayıcı kapatılmadığı sürece ortalama 10-20- dakika sonra aktif oluyor devreye giriyor çalışıyor. Tarayıcıyı kapatıp açtığımda sanki özel adblock filtresi eklenmemiş gibi devredışı kalıyor yani kontrol ettiğimde aktif ve ekli görünüyor ama çalışmıyor sanki ekli değilmiş gibi hatta gibisi fazla. Özel filtreyi kapat aç yapınca bir süre aktif oluyor.

4- Vivaldi tarayıcısının Anasayfasına klasör sistemi özelliği olmalı aynı Safari gibi.

5- Anasayfadaki sık kullanılanlar listesi aşağıya doğru uzamalı aynı Safari gibi.

6- Bir web Sayfası veya yaz boyutu siteyi açtıktan sonra o siteye göre değil de uygulamanın ayarların ayarlanmalı ve diğer tüm siteler için aynı ayar geçerli olmazlı yine Safari gibi.

7- Yine Safari den örnek vereceğim Vivaldi tarayıcıda sekme düğmesine basılı tutunca sekmeyi kapatıyor ama otomatik yeni sekme açmıyor tekrar + düğmesine bakmak gerekiyor.

8+ açık olan sekmeri x çarpı ile kapatıldığı gibi sağ veya sola kaydırıp kapatma özelliği olmalı ve açık olan sekmelerin boyutu biraz daha büyütülmeli.