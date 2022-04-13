Google Translete'yi Arama Motoru Olarak Ekleme
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muratworks
Herkese merhabalar. Çalışırken arama kutusuna t yazarak translate'ye çeviriyi yapmak istiyordum. Giriş elemanı metin kutusu olduğundan dolayı ekleyemiyordum. Böyle bir çözüm buldum. Ayarlardan arama motoru kısmına gelip aşağıdaki kodu eklerseniz çalışacaktır.
Aşağıdaki kod otomatik algılayıp Türkçe'ye çeviri içindir. tr olan kısmı ru vs. diğer dillerin kısaltmalarına göre düzenleyebilirsiniz.
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=tr&text=%s
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@muratworks eline sağlık çok yararlı
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respectier
Oha harika teşekkür ederim
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ahahhaha çalışıyor. Sayende Google denen şeye girmiş oldum haftalar sonra eline sağlık