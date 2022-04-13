Herkese merhabalar. Çalışırken arama kutusuna t yazarak translate'ye çeviriyi yapmak istiyordum. Giriş elemanı metin kutusu olduğundan dolayı ekleyemiyordum. Böyle bir çözüm buldum. Ayarlardan arama motoru kısmına gelip aşağıdaki kodu eklerseniz çalışacaktır.

Aşağıdaki kod otomatik algılayıp Türkçe'ye çeviri içindir. tr olan kısmı ru vs. diğer dillerin kısaltmalarına göre düzenleyebilirsiniz.