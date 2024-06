Hi,

Vivaldi / Chromium generates quite amount of data that would be needed to clean up, either from time to time or daily.

Also, some crashes would be related to them.

On Win I use:

cCleaner + WinApp2

There are other apps and WinApp2 works there too.

You can take a look into it and check whether fits on your browsing / cleaning habits.

Remember to BackUp your Profile first, and or, try on a Clean Profile.

WinApp2 will detect your data and show a bunch of entries.

Good to start.

Then, you can tweak it and just show the global name of the cleaning.

Here it's my current set up

No problems faced with it.

To test, you will need to replace the Paths

On cCleaner.ini

This will exclude my preferred Extensions Langs

Exclude3=PATH|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en\|*.*||0|0|24 Exclude4=PATH|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_GB\|*.*||0|0|24 Exclude5=PATH|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es\|*.*||0|0|24 Exclude6=FILE|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\uk\|messages.json|0|0|24 Exclude7=FILE|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_US\|messages.json|0|0|24 Exclude8=FILE|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es_41\|messages.json|0|0|24 Exclude9=PATH|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en\|*.*||0|0|24 Exclude10=PATH|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_GB\|*.*||0|0|24 Exclude11=PATH|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es\|*.*||0|0|24 Exclude12=FILE|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\uk\|messages.json|0|0|24 Exclude13=FILE|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_US\|messages.json|0|0|24 Exclude14=FILE|D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es_41\|messages.json|0|0|24 Exclude15=PATH|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en\|*.*||0|0|24 Exclude16=PATH|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_GB\|*.*||0|0|24 Exclude17=PATH|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es\|*.*||0|0|24 Exclude18=FILE|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\uk\|messages.json|0|0|24 Exclude19=FILE|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\en_US\|messages.json|0|0|24 Exclude20=FILE|P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\es_41\|messages.json|0|0|24

On WinApp2.ini

[| Vivaldi | Extensions] Section=Vivaldi LangSecRef=3033 ;SpecialDetect=DET_VIVALDI ;Detect=HKLM\SOFTWARE\Vivaldi Software\Vivaldi ;Detect=HKLM\SOFTWARE\Vivaldi Software\Vivaldi DetectFile=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\Vivaldi Default=True SpecialKey1=N_VIVALDI_CACHE ;Include4=PATH|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\Vivaldi\Profiles\Bookmarks\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey1=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\Vivaldi\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey2=D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\Vivaldi\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey3=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey4=D:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey5=P:\Time Machine\System\Program Files\Vivaldi Technologies\*\Profiles\*\Default\Extensions\*\*\_locales\*\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 [| Vivaldi | Telemetry] Section=Vivaldi Telemetry LangSecRef=3033 ;SpecialDetect=DET_VIVALDI ;Detect=HKLM\SOFTWARE\Vivaldi Software\Vivaldi ;Detect=HKLM\SOFTWARE\Vivaldi Software\Vivaldi DetectFile=%PApps%\Vivaldi Technologies\Vivaldi Default=True SpecialKey1=N_VIVALDI_CACHE FileKey1=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\Application|debug.log FileKey2=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\Application\SetupMetrics|*|REMOVESELF FileKey3=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*|*.pma;LOG.old|RECURSE FileKey4=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*|chrome_shutdown_ms.txt;last*;Affiliation Database*;BrowsingTopics*;DIPS;InterestGroups FileKey5=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*\Feature Engagement Tracker|*|REMOVESELF FileKey6=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*\Network|Media History;Network*;Reporting*;Transport* FileKey7=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*\Site Characteristics Database|*|REMOVESELF FileKey8=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\*\VideoDecodeStats|*|REMOVESELF FileKey9=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\BrowserMetrics|*|REMOVESELF FileKey10=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\Crashpad|metadata FileKey11=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\Crashpad\reports|* FileKey12=%PApps%\Vivaldi Technologies\*\*\Stability|*|REMOVESELF FileKey13=%ProgramFiles%\Vivaldi\Application\SetupMetrics|*|REMOVESELF FileKey14=%UserProfile%|.vivaldi_reporting_data [| Vivaldi Dev] Section=Vivaldi LangSecRef=3033 ;CustomLocation1=VivaldiDev|D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev ;SpecialDetect=DET_VIVALDI ;Detect=HKLM\SOFTWARE\Vivaldi Software\VivaldiDev ;FileKey7=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\Application\*\Installer|*.7zip DetectFile=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev Default=True SpecialKey1=N_VIVALDI_CACHE FileKey1=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Cache|*.* FileKey2=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\GPUCache|*.* FileKey3=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Media Cache|*.* FileKey4=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Application Cache|*.*|RECURSE FileKey5=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\File System|*.*|RECURSE FileKey6=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\File System|RECURSE FileKey7=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Code Cache|*.*|RECURSE FileKey8=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Service Worker\CacheStorage|*.*|RECURSE FileKey9=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\ScriptCache\CacheStorage|*.*|RECURSE FileKey10=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\ShaderCache|*.*|RECURSE FileKey11=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Service Worker\ScriptCache|*.*|RECURSE FileKey12=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Crashpad|*.*|RECURSE FileKey13=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Guest Profile|*.*|RECURSE FileKey14=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\blob_storage|*.*|RECURSE FileKey15=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Cache\Cache_Data\|*.*|REMOVESELF|0|0|24 FileKey1=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*|Cache|*.* FileKey2=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\GPUCache|*.* FileKey3=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Media Cache|*.* FileKey4=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Application Cache|*.*|RECURSE FileKey5=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\File System|*.*|RECURSE FileKey6=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\File System|RECURSE FileKey7=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Code Cache|*.*|RECURSE FileKey8=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\ShaderCache|*.*|RECURSE FileKey9=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Service Worker\CacheStorage|*.*|RECURSE FileKey10=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\ScriptCache\CacheStorage|*.*|RECURSE FileKey11=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\Service Worker\ScriptCache|*.*|RECURSE FileKey12=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\Crashpad|*.*|RECURSE FileKey13=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\Guest Profile|*.*|RECURSE FileKey14=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\blob_storage|*.*|RECURSE FileKey15=D:\PortableApps\Vivaldi Technologies\VivaldiDev\*\*\*\Cache\Cache_Data|*.*|RECURSE

Those entries are safe

Others would clean up too much.

Cache recreates on each V use, so don't bother too much.