My theme is for MacOS.



Help improve it. There is a problem when displaying in full screen = ( help fix it. Waiting for your suggestions. How to add transparency as in standard MacOS applications ? The topic code is below.

#browser { --addressBarPaddingRight: 0px; --headerElementsHeight: 34px; --tabBarPaddingRightToSeeTrashAndSync: 92px; /* uncomment the line below to unify tab bar color with the address bar's */ --unified: transparent; --backgroundColor: var(--unified, var(--colorBg)); --backgroundColorAccent: var(--unified, var(--colorAccentBg)); } /* top addressbar above top tabbar */ #header { padding-top: 36px; } /* allows mainbar to be positioned absolute */ #main { overflow: unset; position: unset; } .mainbar { position: absolute; top: 0; padding-left: 74px; padding-right: var(--addressBarPaddingRight); width: 100%; z-index: 2 !important; } /* not sure if needed... */ /* brings vivaldi button and win controls to front */ #browser.tabs-top #header { backdrop-filter: unset; contain: unset; } #browser.tabs-top.address-top #main { overflow: visible; } /* Sets tabs to fill entire bar */ #tabs-tabbar-container.top { margin-left: 0px !important; margin-right: -90px !important; } #browser.tabs-top.address-top #tabs-tabbar-container>div { padding-left: 2px; } /* bookmark bar enabled */ #browser.tabs-top.address-top.bookmark-bar-top #header { padding-top: 65px; } #browser.tabs-top.address-top.bookmark-bar-top .bookmark-bar { position: fixed; top: 34px; left: 0; right: 0; } #browser.tabs-top.address-top.bookmark-bar-top.maximized:not(.tabs-at-edge) .bookmark-bar { top: 41px; } /* horizontal menu enabled */ #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu #header { --headerElementsHeight: 24px; } /* Make window controls same color as menu bar */ #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu .window-buttongroup { background-color: var(--colorTabBar); } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu #header { padding-top: 38px !important; } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu .topmenu { transform: translateY(-38px); margin-bottom: 0; color: var(--colorFg); } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu #tabs-tabbar-container { padding-top: 0; } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu .mainbar { padding: unset; transform: translateY(24px); } /* bookmark bar & horizontal menu enabled */ #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu.bookmark-bar-top #header { padding-top: 65px !important; } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu.bookmark-bar-top .topmenu { transform: translateY(-65px); } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu.bookmark-bar-top .bookmark-bar { top: 58px !important; } /* ---------------------------- */ /* New Stuff */ /* ---------------------------- */ /* Shrink height of all the window action buttons */ .window-buttongroup button.window-minimize, .window-buttongroup button.window-maximize, .window-buttongroup button.window-close { height: var(--headerElementsHeight) !important; } /* Shrink height of Vivaldi menu button */ #titlebar button.vivaldi { height: var(--headerElementsHeight) !important; padding-top: 0; } /* Remove empty space to the right of tabs and above tabs*/ #tabs-container { padding-right: var(--tabBarPaddingRightToSeeTrashAndSync) !important; } #tabs-tabbar-container.top { padding-top: unset !important; } /* Make other title bar elements have the same color as the address bar elements */ #titlebar button.vivaldi, .window-buttongroup { background-color: var(--backgroundColor); z-index: 3 !important; } .color-behind-tabs-off #titlebar button.vivaldi, .color-behind-tabs-off .window-buttongroup { background-color: var(--backgroundColorAccent); } .toolbar-mainbar .toolbar-extensions, .toolbar-mainbar { background-color: var(--backgroundColor); } .color-behind-tabs-off .toolbar-mainbar .toolbar-extensions, .color-behind-tabs-off .toolbar-mainbar { background-color: var(--backgroundColorAccent); } /* Fix tabs showing above address bar and search dropdowns */ #tabs-tabbar-container.top { z-index: 0; } /* Remove line under address bar and extensions bar */ .address-top .mainbar>.toolbar-mainbar .toolbar-extensions:before, .address-top .mainbar>.toolbar-mainbar:before { content: unset; } /* Move extension popups down to avoid crossing drag region which leads to dead zone */ .extension-popup.top { margin-top: 29px; } #browser.tabs-top.address-top.horizontal-menu .extension-popup.top { margin-top: 7px; } #browser.tabs-top.address-top.bookmark-bar-top .extension-popup.top { margin-top: 58px; } #browser.tabs-top.address-top.bookmark-bar-top.horizontal-menu .extension-popup.top { margin-top: 2px; }