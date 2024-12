A certain someone pointed out that ever since the UI density setting that gave us floating tabs was introduced, theme previews in vivaldi://settings/themes/ have no longer properly reflected the default, "classical" layout, which almost every other browser follows.

But truth be told, these previews have never been as useful as they could be, should you stray too far from that default, "classical" layout.

I finally got fed up with that and made this mod so that they properly reflect the actual placement of your tab bar, address bar, and panel bar, as well as show floating tabs when those are enabled.

NOTE: This mod only works when the settings page is opened in a tab ("Open Settings in a Tab" is enabled in vivaldi://settings/appearance/ ).

CSS

/* Theme Previews Plus Makes the theme previews in vivaldi://settings/themes/ better match the layout placements of your tab bar, address bar, and panel bar. */ /* Change grid layout for tabs on top, address on top, and panels on right */ #browser.tabs-top.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 18px 14px 1fr; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Content Panel'; } /* Change grid layout for tabs on top, address on bottom, and panels on left */ #browser.tabs-top.address-bottom #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 18px 1fr 14px; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'Panel Content' 'AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on top, address on bottom, and panels on right */ #browser.tabs-top.address-bottom #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 18px 1fr 14px; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'Content Panel' 'AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address on top, and panels on left */ #browser.tabs-bottom.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 14px 1fr 18px; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar' 'Panel Content' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address on top, and panels on right */ #browser.tabs-bottom.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 14px 1fr 18px; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar' 'Content Panel' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address on bottom, and panels on left */ #browser.tabs-bottom.address-bottom #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 6px 1fr 14px 18px; grid-template-areas: 'Title Title' 'Panel Content' 'AddressBar AddressBar' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address on bottom, and panels on right */ #browser.tabs-bottom.address-bottom #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 6px 1fr 14px 18px; grid-template-areas: 'Title Title' 'Content Panel' 'AddressBar AddressBar' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on left, address on top, and panels on left */ #browser.tabs-left.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) minmax(32px, 20%) 1fr; grid-template-rows: 14px 1fr; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar AddressBar' 'Panel TabBar Content'; } /* Change grid layout for tabs on left, address on top, and panels on right */ #browser.tabs-left.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(32px, 20%) 1fr minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 14px 1fr; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar AddressBar' 'TabBar Content Panel'; } /* Change grid layout for tabs on left, address on bottom, and panels on left */ #browser.tabs-left.address-bottom #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) minmax(32px, 20%) 1fr; grid-template-rows: 6px 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Panel TabBar Content' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on left, address on bottom, and panels on right */ #browser.tabs-left.address-bottom #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(32px, 20%) 1fr minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 6px 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'TabBar Content Panel' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on right, address on top, and panels on left */ #browser.tabs-right.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) 1fr minmax(32px, 20%); grid-template-rows: 14px 1fr; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar AddressBar' 'Panel Content TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on right, address on top, and panels on right */ #browser.tabs-right.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr minmax(32px, 20%) minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 14px 1fr; grid-template-areas: 'AddressBar AddressBar AddressBar' 'Content TabBar Panel'; } /* Change grid layout for tabs on right, address on bottom, and panels on left */ #browser.tabs-right.address-bottom #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) 1fr minmax(32px, 20%); grid-template-rows: 6px 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Panel Content TabBar' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on right, address on bottom, and panels on right */ #browser.tabs-right.address-bottom #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr minmax(32px, 20%) minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 6px 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Content TabBar Panel' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on top, address off, and panels on left */ #browser.tabs-top:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 18px 0 1fr; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Panel Content'; } /* Change grid layout for tabs on top, address off, and panels on right */ #browser.tabs-top:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 18px 0 1fr; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Content Panel'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address off, and panels on left */ #browser.tabs-bottom:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 6px 1fr 0 18px; grid-template-areas: 'Title Title' 'Panel Content' 'AddressBar AddressBar' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on bottom, address off, and panels on right */ #browser.tabs-bottom:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 6px 1fr 0 18px; grid-template-areas: 'Title Title' 'Content Panel' 'AddressBar AddressBar' 'TabBar TabBar'; } /* Change grid layout for tabs on left, address off, and panels on left */ #browser.tabs-left:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) minmax(32px, 20%) 1fr; grid-template-rows: 6px 1fr 0; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Panel TabBar Content' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on left, address off, and panels on right */ #browser.tabs-left:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(32px, 20%) 1fr minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 6px 1fr 0; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'TabBar Content Panel' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on right, address off, and panels on left */ #browser.tabs-right:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: minmax(40px, 25%) 1fr minmax(32px, 20%); grid-template-rows: 6px 1fr 0; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Panel Content TabBar' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs on right, address off, and panels on right */ #browser.tabs-right:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr minmax(32px, 20%) minmax(40px, 25%); grid-template-rows: 6px 1fr 0; grid-template-areas: 'Title Title Title' 'Content TabBar Panel' 'AddressBar AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs off, address on top, and panels on left */ #browser.tabs-off.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 0 14px 1fr; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Panel Content'; } /* Change grid layout for tabs off, address on top, and panels on right */ #browser.tabs-off.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 0 14px 1fr; grid-template-areas: 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Content Panel'; } /* Change grid layout for tabs off, address on bottom, and panels on left */ #browser.tabs-off.address-bottom #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 6px 0 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title' 'TabBar TabBar' 'Panel Content' 'AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs off, address on bottom, and panels on right */ #browser.tabs-off.address-bottom #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 6px 0 1fr 14px; grid-template-areas: 'Title Title' 'TabBar TabBar' 'Content Panel' 'AddressBar AddressBar'; } /* Change grid layout for tabs off, address off, and panels on left */ #browser.tabs-off:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 50px 1fr; grid-template-rows: 6px 0 0 1fr; grid-template-areas: 'Title Title' 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Panel Content'; } /* Change grid layout for tabs off, address off, and panels on right */ #browser.tabs-off:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:not(.ThemePreview-Browser--Loading) { grid-template-columns: 1fr 50px; grid-template-rows: 6px 0 0 1fr; grid-template-areas: 'Title Title' 'TabBar TabBar' 'AddressBar AddressBar' 'Content Panel'; } /* Hide tabs area and address area when off */ #browser:is(.address-top-off, .address-bottom-off) #webview-container .ThemePreview-AddressBar, #browser.tabs-off #webview-container .ThemePreview-TabBar { display: none; } /* Flip panel area and icon previews for panels on right */ #browser #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-AddressBar { flex-direction: row-reverse; } #browser #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Panel-Item { margin-left: auto; } /* Relocate border radius in panel area for tabs not on bottom and address not on bottom, or tabs not on top and address not on top */ #browser:not(.tabs-bottom, .address-bottom) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Panel { border-radius: initial; border-bottom-right-radius: var(--innerRadius); } #browser:not(.tabs-top.address-top) #panels-container:is(.left, .right) ~ #webview-container .ThemePreview-Panel { border-radius: initial; } /* Add border radius to address area for tabs not on bottom and address on bottom, or tabs not on top and address on top */ #browser:not(.tabs-bottom).address-bottom #webview-container .ThemePreview-AddressBar { border-radius: initial; border-bottom-left-radius: var(--innerRadius); border-bottom-right-radius: var(--innerRadius); padding: 2px 6px 4px; } #browser:not(.tabs-top).address-top #webview-container .ThemePreview-AddressBar { border-radius: initial; border-top-left-radius: var(--innerRadius); border-top-right-radius: var(--innerRadius); } /* Flip tab bar item radius and padding when tabs on bottom */ #browser.tabs-bottom #webview-container .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; border-bottom-left-radius: var(--innerRadius); border-bottom-right-radius: var(--innerRadius); padding: 0 6px 6px; } #browser.tabs-bottom #webview-container .ThemePreview-TabBar-Tab { border-radius: initial; border-bottom-left-radius: var(--radius); border-bottom-right-radius: var(--radius); } /* Define flex and padding for tabs on left or tabs on right */ #browser:is(.tabs-left, .tabs-right) #webview-container .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; flex-direction: column; padding: 0.5px 0.5px 0; gap: 0.5px; } #browser:is(.tabs-left, .tabs-right) #webview-container .ThemePreview-TabBar-Tab { width: 100%; max-width: unset; height: 10px; max-height: 11%; border-radius: var(--radius); } /* Change background color when tabs on left or tabs on right and tab bar is transparent */ #browser.tabs-left #webview-container .ThemePreview-Browser.transparent-tabbar .ThemePreview-TabBar { background-color: var(--colorImageLeftFgAlphaHeavy); } #browser.tabs-right #webview-container .ThemePreview-Browser.transparent-tabbar .ThemePreview-TabBar { background-color: var(--colorImageRightFgAlphaHeavy); } /* Add border radius to tab area for tabs on left and panels on right, or tabs on right and panels on left */ #browser.tabs-left.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; border-bottom-left-radius: var(--innerRadius); } #browser:is(.tabs-left, .tabs-right).address-bottom #panels-container:is(.left, .right) ~ #webview-container .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; } #browser.tabs-right.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; border-bottom-right-radius: var(--innerRadius); } /* Add Title area when tabs not on top and address not on top */ #browser:not(.tabs-top, .address-top) #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser:after { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 6px; } #browser:not(.tabs-top, .address-top) #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser.color-behind-tabs-on:after { background-color: var(--colorBg); } #browser:not(.tabs-top, .address-top) #webview-container .ThemePreview-Image .ThemePreview-Browser.color-behind-tabs-off:after { background-color: var(--colorAccentBg); } /* Make tab bar items floating when density on */ #browser.density-on.tabs-top #webview-container .ThemePreview-TabBar { padding: 4px 0 2px 10px; } #browser.density-on.tabs-bottom #webview-container .ThemePreview-TabBar { padding: 3px 0 3px 10px; } #browser.density-on:is(.tabs-left, .tabs-right) #webview-container .ThemePreview-TabBar { padding: 2px 1px; gap: 2px; } #browser.density-on #webview-container .ThemePreview-TabBar-Tab { border-radius: var(--radius); height: 10px; } /* Disable bottom border radius for welcome preview */ #browser:not(.tabs-bottom, .address-bottom) #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-Panel, #browser:not(.tabs-bottom).address-bottom #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-AddressBar, #browser.tabs-bottom #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-TabBar, #browser.tabs-left.address-top #panels-container.right ~ #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-TabBar, #browser.tabs-right.address-top #panels-container.left ~ #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-TabBar { border-radius: initial; } #browser.density-on:is(.tabs-top, .tabs-bottom) #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-TabBar { padding: 3px 0 3px 10px; } #browser.density-on:is(.tabs-top, .tabs-bottom) #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-TabBar-Tab { height: 12px; } #browser:not(.tabs-bottom).address-bottom #webview-container .ThemePreview-Welcome .ThemePreview-AddressBar { padding: 3px 6px; }

History