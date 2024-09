Vivaldi 6.9 per Android è qui, portando un menu Impostazioni completamente rinnovato con categorie e ricerca migliorate, rendendo più semplice che mai prendere il controllo del tuo browser.

Impostazioni completamente rinnovate

Vivaldi si distingue dalla concorrenza su Android offrendoti un controllo senza pari su come navighi e gestisci il tuo browser. Costruire un browser che possa adattarsi a te significa che dovrebbe essere facile per te trovare le impostazioni di cui hai bisogno e apportare le modifiche desiderate.

Per Vivaldi 6.9, abbiamo ridisegnato il menu Impostazioni per aiutarti a trovare rapidamente ciò che stai cercando. Non solo abbiamo apportato un aggiornamento visivo, ma abbiamo anche riorganizzato le categorie nel menu Impostazioni. Così troverai quello che cerchi, esattamente dove ti aspetti di trovarlo.



Modifica il tuo browser mobile a tuo piacimento con il nostro nuovissimo menu Impostazioni e ricerca.

Badge per i sostenitori

Se hai fatto una donazione a Vivaldi, ora puoi vedere il tuo badge di sostenitore nelle impostazioni di sincronizzazione. Questo badge è il nostro modo di riconoscere il tuo contributo e lo vedrai ogni volta che accedi alle Impostazioni di sincronizzazione sul tuo dispositivo mobile.



I badge sostenitore sono ora visibili su Vivaldi per Android.

Non perderti Vivaldi 6.9 su desktop

Mentre ti godi le nuove funzionalità su iOS, assicurati di dare un'occhiata anche a Vivaldi 6.9 per desktop. L'aggiornamento desktop offre una gestione migliorata delle schede con la possibilità di rinominarle, trascinarle e rilasciarle, la gestione dei file direttamente dal pannello Trasferimenti e una nuova visualizzazione strutturata delle schede sincronizzate su tutti i dispositivi desktop.

Grazie per essere parte della comunità Vivaldi e per aver preso parte alla lotta per un web migliore.

Changelog – Vivaldi per Android 6.8 a 6.9

[New] Settings – new UI, structure and search (VAB-8621)

[New][Settings][Sync] Add support for showing supporter badge in Android Sync Settings (VAB-9750)

Notes

[Notes] Tapping on trash icon does nothing while creating a note (VAB-9756)

[Notes] Wrong text when the user cannot find any notes (VAB-9758)

Settings

[Settings] Close open tabs on EXIT does not work always (VAB-9273)

[Settings] Rename Settings > Vivaldi Password Manager to Settings-> Password Manager (VAB-9699)

Start Page

[Start Page] Add New Group button not visible in landscape mode (VAB-9700)

[Start page] Crash when tapping trash icon in Edit folder & Remove from toolbar in tab bar (VAB-9449)

[Start page] Custom image is not reflected instantly when you have default image (VAB-9448)

[Start Page] Multiple default groups for new users (VB-108732)

[Start Page] Show the wallpaper images in landscape when device is in landscape (VAB-9366)

[Start page] Tapping custom start page button does nothing when the address bar is in focus (VAB-9408)

[Start page] Three dot button disappears after adding a new group (VAB-9442)

Sync

[Sync] Selected option has icons in 3 different styles (VAB-9062)

[Sync] The site settings dark mode option with theme settings (VAB-7122)

UI

[UI] More button is dark on dark background on new tab (VAB-9604)

[UI] White buttons in dark mode in Rate Vivaldi (VAB-7996)

[UI] Wrong share icon on Android (VAB-8321)

Other

[Address bar][Bookmark] Ignore nickname search in bookmark provider (VAB-9414)

[Menu] Remove Translate option from menus in PWAs (VAB-9670)

[Tablet] Close Bookmarks Panel when opening a bookmark (VAB-9615)

[UI]Insufficient padding between elements in an empty Reading List (VAB-9371)

Vivaldi Translate updates

Upgraded to 128.0.6613.126