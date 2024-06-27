Несмотря на то, что я уже перешел с Vivaldi на Firefox, всё равно частенько сюда захожу, сам не знаю, зачем. Я никогда не был фанатиком и критиковал Vivaldi даже когда пользовался им и писал моды. Вообще, через мои шаловливые руки прошло множество браузеров (по порядку): Opera, Chrome, Firefox, Palemoon, Я.Браузер, Vivaldi, снова Firefox, снова Я.Браузер, снова Vivaldi, Floorp и, наконец, в очередной раз я остановился на Firefox. Зоопарк тот еще, многих зверей я даже не упомянул, так как устанавливал их на пару часов, а затем удалял. Постоянно нахожусь в поисках идеального инструмента, как когда-то менял дистрибутивы Linux и оконные менеджеры, а в конце концов остановился на Windows, потому что тупо практичнее. И здесь мне тоже хочется поговорить о практичности.

Что такое Vivaldi? Как наследник Opera, он хочет быть неким швейцарским ножом для человека, который собирается погрузиться в пучины интернета. Тут тебе и боковая панель с веб-панелями, и цепочки команд, и почта, и RSS, и переводчик, и куча настроек для этого всего. С помощью CSS- и JS-модов можно менять внешний вид и поведение браузера, ну не мечта ли? Было бы так, если бы я не замечал вылетов и подтормаживаний, если бы я видел какой-то смысл в уделении времени разработчиков на почтовый клиент и RSS-ридер вместо улучшения самого браузера, если бы в каждом релизе не было проблем, ломающих какой-то из пользовательских сценариев, если бы создатели Vivaldi не противоречили сами себе. Слишком много "если бы".

Кстати, насчет противоречий. Я искренне не понимаю, почему добавление ИИ-фич в браузер является чем-то незаконным из-за "LLMs are essentially confident-sounding lying machines with a penchant to occasionally disclose private data or plagiarise existing work", а внедрение переводчика, который тоже основан на какой-то LM, передает информацию третьим лицам и иногда выдает ту еще ахинею, это нормально? Тестовое внедрение VPN – это не угроза для приватности? Или с одной стороны грозная корпорация, которая так и норовит украсть наши данные, а с другой – хорошие партнеры, с которыми заключен контракт? Мне плевать на эти противоречия ровно до тех пор, пока это не мешает развитию продукту. Опросы среди текущих пользователей Vivaldi показывают, что им не нужны ИИ-фичи. Вполне может быть, но посмотрим через несколько лет, когда потенциальная аудитория, которой удобство и продуктивность важнее мнимых принципов, разбежится по разным новомодным браузерам, а вместо неё придут полтора калеки, отрицающих реальность и будущее.

Почему бы Vivaldi не открыть исходный код полностью? Знаете, вот сижу я на Firefox Nightly, захотелось мне посмотреть что и в каком релизе было добавлено, захожу на treeherder.mozilla.org, вижу каждый коммит, каждую добавленную строчку кода, и доверие к компании и браузеру само собой увеличивается. Или собираюсь я написать какой-то сложный мод, и вместо ковыряния в обфусцированном bundle.js я иду на searchfox.org и ищу всё, что мне необходимо. Это просто как пример, и давайте, чтобы это не выглядело рекламой Firefox, добавлю сюда разоблачающее видео о Mozilla: How Mozilla Ruined Firefox. Любой браузер, который хочет оставаться конкурентоспособным, продаст вас при первой возможности. Не стоит забывать об этом.

На мой взгляд, сейчас у Vivaldi есть ровно два прямых конкурента: Floorp и Firefox.

Что можно сказать о Floorp? Его называют Vivaldi из мира Firefox, есть целых две боковых панели и возможность кастомизации с помощью CSS и JS. Я тут где-то упоминал на форуме, что перешел на этот браузер, но меня и до этого смущало, что проектом занимается пара студентов, а к этому добавилось внезапное закрытие части исходного кода (позже снова открыли), неудобная инфраструктура для коммьюнити, редкие обновления, их внезапное желание переписать всё на Typescript и отказ от JS-модов. Попользовавшись им, обнаружил, что веб-панели – это как бы отдельные окна браузера, встоенные в основное окно, что как бы уже удар по производительности, но интерфейс этих окон еще и проглядывает наружу во время загрузки веб-панели. В общем, всех этих наблюдений мне хватило, чтобы снова проникнуться Firefox.

Firefox. Я не знаю, почему, но всегда как-то душой тянуло к этому браузеру. Единственная реальная альтернатива браузерам на движке Blink, последний из могикан. Хочу сравнить его с Vivaldi.

Кастомизация. Внутреннее устройство Firefox мне нравится больше. Если сравнивать количество кода, требуемое для написания мода с одинаковой функциональностью, то Firefox в этом плане более лаконичен. Более того, все моды хранятся в папке профиля, а значит после обновления браузера они не слетят, чего не скажешь о Vivaldi. Боковая панель – это то, чем когда-то привлек меня Vivaldi. В Firefox нет веб-панелей, на боковую панель нельзя перетащить никакие элементы, после закрытия или переключения содержимое панели выгружается из памяти. Вроде бы Firefox здесь проигрывает по всем фронтам. Но группы вкладок Vivaldi так и не смогли заменить мне старые добрые древовидные вкладки. Где-то я видел и для Vivaldi подобное расширение, но в связке с веб-панелями этим неудобно использоваться. А для Firefox есть прекрасный Sidebery, который заменил мне группы вкладок и рабочие пространства. К тому же, боковая панель Firefox сейчас находится в стадии активного допиливания. Email-клиент. Зачем он мне в браузере? Для этого уже есть замечательные готовые решения типа Thunderbird. RSS-ридер. Опять же, зачем он мне в браузере? Есть Thunderbird, но мне больше нравится Inoreader, который синхронизируется с мобильным телефоном. Цепочки команд. Единственная функция Vivaldi, по которой я скучаю. Ничего похожего в Firefox даже близко нет. Синхронизация. Будем честны, в Vivaldi она не очень. Слишком часто приходилось заходить на about:sync и нажимать на Trigger GetUpdates() , чтобы десктопный и мобильный браузер наконец синхронизировались. В Firefox таких проблем нет. Скорость работы. Знаете, люблю поиграть в шахматы на lichess.org с контролем 1+0. Не знаю, как это сказалось на моем рейтинге (скорее всего, никак), но не счесть партий, которые я проиграл по времени из-за того, что браузер подвисал в ответственный момент на секунду-две. На форуме Firefox пишут и про подтормаживание Firefox, но сам я такого не замечал. ИИ, куда ж без этого. Mozilla на днях анонсировала эксперимент с добавлением чатботов в боковую панель. Пока что всё очень сыро, но мне нравится направление их мыслей. Пользователям нужен выбор, а Vivaldi этого выбора не дает. Черт с ним, что для меня это пока что лишь игрушка, хоть я и пытаюсь найти в ней пользу. Но у этой игрушки есть огромный потенциал, а все, кто прошел мимо, останутся за бортом. Коммьюнити. Vivaldi здесь для меня впереди планеты всей, лучше этого форума я ничего не видел.

Хотел написать, что мне не важно, дочитает ли кто-нибудь до конца, но на самом деле важно. Несмотря на смену лагеря, я все равно за развитие Vivaldi в правильном направлении. Чем лучше Vivaldi, тем больше конкуренция, а это пойдет на пользу всем браузерам.