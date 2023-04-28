@kichrot есть большая просьба: смогли бы вы сделать вариант этого расширения для Киви, это такой браузер под андроид, поддерживающий расширения? Он поддерживает также локальную загрузку пользовательских расширений, можно crx и zip, удобно для тестирования.
К сожалению, ваш текущий вариант для Вивальди - в Киви работает с постоянными вылетами: после двух-трёх перезагрузок браузера расширение просто пропадает из списка.
P.S. По прошествии времени я выявил у сервиса Piped неприятный недостаток. При попытке перейти в текущей вкладке, с открытым сервисом Piped, на домашнюю страницу, в виде экспресс-панели, используя штатные средства VIVALDI, происходит переход на пустую страницу. Думаю, что это баг самого VIVALDI, так как в других браузерах такого эффекта нет. Буду отправлять багрепорт, пусть разбираются.
Так, что я рекомендую использовать Invidious, хотя у Piped, по моему менению есть некоторые преимущества в скорости и настройках видео.