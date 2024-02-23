Ribbon Theme
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Github: https://github.com/aminought/vivaldi-ribbon-theme
Применение цвета к вкладке:
Применение цвета к окну:
Боковая панель (плавающая и закрепленная). К плавающей панели применено размытие, цвет закрепленной соответствует цвету страницы:
К выпадающей панели адреса применено размытие:
Есть опция для отображения вкладок по центру:
Вишенка на торте: подсмотрел в Яндекс Браузере отображение домена и заголовка в адресной строке. По клику на домен происходит переход на главную страницу сайта:
Установка
Нужно действовать как описано в посте про моддинг:
- Положить ribbon_theme.js в
<YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi.
- Добавить в
<body>
window.htmlстрочку
<script src="ribbon_theme.js"></script>.
- Включить CSS-модификации в vivaldi://experiments и указать в настройках папку с ribbon-theme.css.
- Перезапустить браузер.
Настройка
ribbon_theme.js
FETCH_BACKGROUND_IMAGE. Чтобы изменить цвет всего окна, пришлось убрать из него фон и переместить в
background-imageдля стартовой страницы. Если хотите, чтобы фон отображался, эту настройку нужно оставить включенной.
REPLACE_DARK_COLOR. Иногда слишком темные сайты портят весь вид, поэтому добавил настройку для замены цвета на серый. По умолчанию выключен. Связанные опции:
DARK_COLOR_BRIGHTNESS_THRESHOLD. Если яркость цвета меньше, чем данное значение, он заменяется на
DARK_COLOR_REPLACEMENT.
DARK_COLOR_REPLACEMENT: цвет для замены, по умолчанию серый.
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YANDEX_BROWSER_TITLE: отображение в адресной строки домена и заголовка страницы, по умолчанию включено.
CENTER_TABS: отображение вкладок по центру, по умолчанию выключено.
ribbon-theme.css
--ribbonTransition: продолжительность анимации смены цвета.
--ribbonSpacing: расстояние между элементами.
--ribbonSidebarSize: ширина боковой панели.
--ribbonFooterSize: ширина статусной строки.
Предостережение
Пока тема нормально работает только в следующей конфигурации:
- Вкладки и адресная панель сверху.
- Боковая панель слева.
- Положить ribbon_theme.js в