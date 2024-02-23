Github: https://github.com/aminought/vivaldi-ribbon-theme

Применение цвета к вкладке:

Применение цвета к окну:

Боковая панель (плавающая и закрепленная). К плавающей панели применено размытие, цвет закрепленной соответствует цвету страницы:

К выпадающей панели адреса применено размытие:

Есть опция для отображения вкладок по центру:

Вишенка на торте: подсмотрел в Яндекс Браузере отображение домена и заголовка в адресной строке. По клику на домен происходит переход на главную страницу сайта:

Установка

Нужно действовать как описано в посте про моддинг:

Положить ribbon_theme.js в <YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi . Добавить в <body> window.html строчку <script src="ribbon_theme.js"></script> . Включить CSS-модификации в vivaldi://experiments и указать в настройках папку с ribbon-theme.css. Перезапустить браузер.

Настройка

ribbon_theme.js

FETCH_BACKGROUND_IMAGE . Чтобы изменить цвет всего окна, пришлось убрать из него фон и переместить в background-image для стартовой страницы. Если хотите, чтобы фон отображался, эту настройку нужно оставить включенной. REPLACE_DARK_COLOR . Иногда слишком темные сайты портят весь вид, поэтому добавил настройку для замены цвета на серый. По умолчанию выключен. Связанные опции: DARK_COLOR_BRIGHTNESS_THRESHOLD . Если яркость цвета меньше, чем данное значение, он заменяется на DARK_COLOR_REPLACEMENT . DARK_COLOR_REPLACEMENT : цвет для замены, по умолчанию серый. YANDEX_BROWSER_TITLE : отображение в адресной строки домена и заголовка страницы, по умолчанию включено. CENTER_TABS : отображение вкладок по центру, по умолчанию выключено.

ribbon-theme.css

--ribbonTransition : продолжительность анимации смены цвета. --ribbonSpacing : расстояние между элементами. --ribbonSidebarSize : ширина боковой панели. --ribbonFooterSize : ширина статусной строки.

Предостережение

Пока тема нормально работает только в следующей конфигурации: