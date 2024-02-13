Видео-пример: https://youtu.be/e5ikfdcSvgs

Github: https://github.com/aminought/vivaldi-universal-web-panel

Пост на международном форуме: https://forum.vivaldi.net/topic/94754/universal-web-panel-mod.

Не уверен, что я первый это придумал, но я создал универсальную веб-панель, в которую можно вставлять любую ссылку, HTML и Javascript . Изначально хотел ограничиться только ссылками, но добавленная мной функциональность предоставляет просто безграничные возможности для использования этой панели: можно выполнить обычный Javascript с помощью цепочки команд, скопировать в этом скрипте результат в буфер обмена и отобразить его в этой панели. То есть, получается некая панель-помощник для отображения совершенно любой информации, которую можно представить в виде HTML .

Более того, я обнаружил, что Javascript , который выполняется внутри этой панели, имеет несколько большие возможности, чем тот, что запускается из адресной строке. Например, там не действуют ограничения CORS, то есть можно выполнять HTTP-запросы на другие домены. Это дает возможность запускать в этой панели Javascript , который сходит в какой-нибудь API и отобразит результат вне зависимости от страницы, которая открыта в веб-панели. Пример будет ниже.

Открытие страницы

Если хотите просто отобразить страницу в этой веб-панели, то копируйте адрес в буфер обмена, открывайте веб-панель и вставляйте адрес в строку ввода. Фокус на ней устанавливается автоматически, поэтому цепочки команд работают без проблем.

Отображение HTML

HTML можно отобразить так же. Например, вы можете вставить в строку следующий код:

<div style="margin: 30px"> Hello, I am aminought! This is my <a href="https://forum.vivaldi.net/user/aminought/">profile</a></div>

И получить это:



Запуск Javascript

Javascript тоже работает довольно просто, но код должен иметь определенный формат:

(() => { // Ваш код })()

Как пример, я реализовал цепочку команд для суммаризации статьи и отображения результата в UWP:

Открыть ссылку в текущей вкладке . Тут мы запускаем скрипт, в котором, как бы абсурдно это ни звучало, создаем новый скрипт с обращением в API 300.ya.ru и открытием в панели ссылки, которую возвращает этот API. Получившийся скрипт копируем в буфер обмена.

javascript:(() => { history.replaceState({}, "", location.href); script = ` (() => { const options = { method: 'POST', headers: { Authorization: 'OAuth <token>', 'Content-Type': 'application/json' }, body: '{"article_url": "${location.href}"}' }; fetch('https://300.ya.ru/api/sharing-url', options) .then(response => response.json()) .then(response => { window.open(response['sharing_url'], '_self'); }); })() `; setTimeout(() => { navigator.clipboard.writeText(script); }, 200); })();

Перейти на страницу . Нужно установить фокус на страницу, иначе Clipboard API не сработает. Задержка: 1000 . Веб-панель <n> . Открываем веб-панель, которая настроена как универсальная. Задержка: 300 . Ждем открытия панели. Вставить как текст . UWP автоматически подхватит вставленный скрипт и обработает. В веб-панели отобразится суммаризация страницы.

К слову, без этой панели у меня получилась просто огромная цепочка команд, чтобы сделать примерно то же самое: https://forum.vivaldi.net/topic/94743/суммаризация-страниц. Там я размещал суммаризацию вертикально с текущей страницей, но вариант с UWP намного быстрее и удобнее.

Установка

Нужно действовать как описано в посте про моддинг:

Положить universal_web_panel.js в <YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi . Добавить в <body> window.html строчку <script src="universal_web_panel.js"></script> . Перезапустить браузер.

Настройка

Из коробки мод вряд ли заведется. Нужно выполнить следующие шаги:

Выбрать веб-панель, которая станет универсальной. Например, я добавил в качестве веб-панели about:blank . С помощью инструментов разработчика перейти к нужной кнопке веб-панели, скопировать атрибут name элемента <button> и заполнить им PANEL_ID .

Если хотите, чтобы отображалась только дефолтная иконка, можно прописать USE_DEFAULT_ICON = true . Если хотите, чтобы рядом с полем ввода появилась кнопка для выбора ваших любимых сайтов, добавьте их в FAVORITES по указанному шаблону:

Перезапустить браузер, в нужной панели должна появиться строка ввода, а при смене адреса должна меняться иконка нужной кнопки.

Скриншоты

Пример открытой страницы:



Пример результата цепочки команд, которая собирает все ссылки со страницы:



Потратил на создание этой панели довольно много времени, какие-то косяки могли остаться, так что приносите их мне сюда или в Github, так же буду рад помощи с их починкой

Вдохновлялся модом от LonM.

UPD 2024-02-09:

Обновил скриншоты. Обновил видео.

UPD 2024-02-10:

Рефакторинг и оптимизации. UWP больше не ходит в Google за иконками, вместо этого получает их из chrome://favicon . Это значительное улучшение, так как вместо убогих png используются красивые svg . Ну и приватности прибавилось. Пофиксил поведение иконки и заголовка панели.

UPD 2024-02-11:

Изменил способ настройки мода: теперь вместо BUTTON_NUMBER и WEBPANEL_NUMBER , которые не работают, если включена ленивая загрузка веб-панелей, нужно указать PANEL_ID . Обновил инструкцию для настройки мода.

UPD 2024-02-12:

Добавил опцию для использования только дефолтной иконки. Добавил еще один селектор для поиска нужной веб-панели, чтобы поддержать кросс-платформенность. Добавил пункт про дефолтную иконку в инструкцию для настройки мода.

UPD 2024-02-13: