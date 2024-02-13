Universal Web Panel Mod
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Видео-пример: https://youtu.be/e5ikfdcSvgs
Github: https://github.com/aminought/vivaldi-universal-web-panel
Пост на международном форуме: https://forum.vivaldi.net/topic/94754/universal-web-panel-mod.
Не уверен, что я первый это придумал, но я создал универсальную веб-панель, в которую можно вставлять любую ссылку,
HTMLи
Javascript. Изначально хотел ограничиться только ссылками, но добавленная мной функциональность предоставляет просто безграничные возможности для использования этой панели: можно выполнить обычный
Javascriptс помощью цепочки команд, скопировать в этом скрипте результат в буфер обмена и отобразить его в этой панели. То есть, получается некая панель-помощник для отображения совершенно любой информации, которую можно представить в виде
HTML.
Более того, я обнаружил, что
Javascript, который выполняется внутри этой панели, имеет несколько большие возможности, чем тот, что запускается из адресной строке. Например, там не действуют ограничения CORS, то есть можно выполнять HTTP-запросы на другие домены. Это дает возможность запускать в этой панели
Javascript, который сходит в какой-нибудь API и отобразит результат вне зависимости от страницы, которая открыта в веб-панели. Пример будет ниже.
Открытие страницы
Если хотите просто отобразить страницу в этой веб-панели, то копируйте адрес в буфер обмена, открывайте веб-панель и вставляйте адрес в строку ввода. Фокус на ней устанавливается автоматически, поэтому цепочки команд работают без проблем.
Отображение HTML
HTMLможно отобразить так же. Например, вы можете вставить в строку следующий код:
<div style="margin: 30px"> Hello, I am aminought! This is my <a href="https://forum.vivaldi.net/user/aminought/">profile</a></div>
И получить это:
Запуск Javascript
Javascriptтоже работает довольно просто, но код должен иметь определенный формат:
(() => { // Ваш код })()
Как пример, я реализовал цепочку команд для суммаризации статьи и отображения результата в UWP:
Открыть ссылку в текущей вкладке. Тут мы запускаем скрипт, в котором, как бы абсурдно это ни звучало, создаем новый скрипт с обращением в API 300.ya.ru и открытием в панели ссылки, которую возвращает этот API. Получившийся скрипт копируем в буфер обмена.
javascript:(() => { history.replaceState({}, "", location.href); script = ` (() => { const options = { method: 'POST', headers: { Authorization: 'OAuth <token>', 'Content-Type': 'application/json' }, body: '{"article_url": "${location.href}"}' }; fetch('https://300.ya.ru/api/sharing-url', options) .then(response => response.json()) .then(response => { window.open(response['sharing_url'], '_self'); }); })() `; setTimeout(() => { navigator.clipboard.writeText(script); }, 200); })();
Перейти на страницу. Нужно установить фокус на страницу, иначе Clipboard API не сработает.
Задержка: 1000.
Веб-панель <n>. Открываем веб-панель, которая настроена как универсальная.
Задержка: 300. Ждем открытия панели.
Вставить как текст. UWP автоматически подхватит вставленный скрипт и обработает. В веб-панели отобразится суммаризация страницы.
К слову, без этой панели у меня получилась просто огромная цепочка команд, чтобы сделать примерно то же самое: https://forum.vivaldi.net/topic/94743/суммаризация-страниц. Там я размещал суммаризацию вертикально с текущей страницей, но вариант с UWP намного быстрее и удобнее.
Установка
Нужно действовать как описано в посте про моддинг:
- Положить universal_web_panel.js в
<YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi.
- Добавить в
<body>
window.htmlстрочку
<script src="universal_web_panel.js"></script>.
- Перезапустить браузер.
Настройка
Из коробки мод вряд ли заведется. Нужно выполнить следующие шаги:
- Выбрать веб-панель, которая станет универсальной. Например, я добавил в качестве веб-панели
about:blank.
- С помощью инструментов разработчика перейти к нужной кнопке веб-панели, скопировать атрибут
nameэлемента
<button>и заполнить им
PANEL_ID.
- Если хотите, чтобы отображалась только дефолтная иконка, можно прописать
USE_DEFAULT_ICON = true.
- Если хотите, чтобы рядом с полем ввода появилась кнопка для выбора ваших любимых сайтов, добавьте их в
FAVORITESпо указанному шаблону:
- Перезапустить браузер, в нужной панели должна появиться строка ввода, а при смене адреса должна меняться иконка нужной кнопки.
Скриншоты
Пример открытой страницы:
Пример результата цепочки команд, которая собирает все ссылки со страницы:
Потратил на создание этой панели довольно много времени, какие-то косяки могли остаться, так что приносите их мне сюда или в Github, так же буду рад помощи с их починкой
Вдохновлялся модом от LonM.
UPD 2024-02-09:
- Обновил скриншоты.
- Обновил видео.
UPD 2024-02-10:
- Рефакторинг и оптимизации.
- UWP больше не ходит в Google за иконками, вместо этого получает их из
chrome://favicon. Это значительное улучшение, так как вместо убогих
pngиспользуются красивые
svg. Ну и приватности прибавилось.
- Пофиксил поведение иконки и заголовка панели.
UPD 2024-02-11:
- Изменил способ настройки мода: теперь вместо
BUTTON_NUMBERи
WEBPANEL_NUMBER, которые не работают, если включена ленивая загрузка веб-панелей, нужно указать
PANEL_ID.
- Обновил инструкцию для настройки мода.
UPD 2024-02-12:
- Добавил опцию для использования только дефолтной иконки.
- Добавил еще один селектор для поиска нужной веб-панели, чтобы поддержать кросс-платформенность.
- Добавил пункт про дефолтную иконку в инструкцию для настройки мода.
UPD 2024-02-13:
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UPD: Передвинул поле вниз, симпатичнее смотрится.
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sedative29rus
@aminought said in Universal Web Panel Mod:
Веб-панель <n>
В снапшоте сейчас такого нет Вероятно, баг. Либо надо готовиться.
А не, ложная тревога
В общем, проверил, всё работает
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@sedative29rus Очень рад, что хотя бы один человек попробовал! Какие впечатления, что еще можно было бы улучшить? Приноси сюда применения, которые сможешь придумать. Из полезного я пока запилил открытие текущей страницы в панели, суммаризацию и перевод страницы, супер удобно.
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@aminought Ну я просто люблю всякое интересное, так сказать, щупать. Как оно на практике будет пригождаться, время покажет
К слову, я при установке на секунду засомневался, нужно ли считать все кнопки на боковой панели, или только те, что непосредственно сами веб-панели. В инструкции бы уточнил.
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Установить нужный BUTTON_NUMBER: это номер кнопки веб-панели в боковой панели, отсчет начинается с 0.
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Установить нужный BUTTON_NUMBER: это номер кнопки веб-панели в боковой панели, отсчет начинается с 0.
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@sedative29rus Понял тебя, добавил картинку для ясности)
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@aminought said in Universal Web Panel Mod:
Пример результата цепочки команд, которая собирает все ссылки со страницы
А можно поподробнее об этом? Как у вас реализовано?
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@sedative29rus Цепочка команд:
Открыть ссылку в текущей вкладке:
javascript:(() => { history.replaceState({}, "", location.href); var links = new Set(); const as = document.body.getElementsByTagName('a'); for (const a of as) { var link = a.getAttribute('href'); if (link) { if (link.startsWith('//')) { link = 'https:' + link; } else if (!link.startsWith('http')) { domain = location.href.match(/([\w-]+\.)+([\w-]+)/)[0]; link = 'https://' + domain + link; } links.add(link); } } var html = ''; for (const link of links) { html += `<a href=${link}>${link}</a><br>`; } setTimeout(() => { navigator.clipboard.writeText(html); }, 200); })()
Задержка: 1000
Веб-панель <n>
Задержка: 300
Вставить как текст
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UPD 2024-02-09:
- Обновил скриншоты.
- Обновил видео-пример.
Новое видео: https://youtu.be/e5ikfdcSvgs
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Если панель не плавающая и открыта, то на п.4 цепочки она закрывается.
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@sedative29rus Честно говоря, я и не думал об этой панели как о постоянно закрепленной, да и непонятно, как в таком случае реализовать фокус на строке ввода. Вероятно, можно модом добавить команду для цепочек команд, которая фокусирует на панели, но я настолько глубоко не ковырял Vivaldi. Если знаешь, как это реализовать, милости прошу в Github
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sedative29rus
@aminought В общем, если не плавающая, то в самое начало добавил команды
Следующая панель(принудительно откроет, если панель закрыта)
Переключить текущую панель(закроет панель)
и вроде как похоже на что-то работающее. Можно добавить задержку для надёжности, но и без неё лично у меня срабатывает.
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UPD 2024-02-10:
- Рефакторинг и оптимизации.
- UWP больше не ходит в Google за иконками, вместо этого получает их из
chrome://favicon. Это значительное улучшение, так как вместо убогих
pngиспользуются красивые
svg. Ну и приватности прибавилось.
- Пофиксил поведение иконки и заголовка панели.
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На международном форуме обнаружили проблему: мод перестает работать, если в настройках включена ленивая загрузка веб-панелей. Поэтому:
UPD 2024-02-11:
- Изменил способ настройки мода: теперь вместо
BUTTON_NUMBERи
WEBPANEL_NUMBER, которые не работают, если включена ленивая загрузка веб-панелей, нужно указать
PANEL_ID.
- Обновил инструкцию для настройки мода.
- Изменил способ настройки мода: теперь вместо
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UPD 2024-02-12:
- Добавил опцию для использования только дефолтной иконки.
- Добавил еще один селектор для поиска нужной веб-панели, чтобы поддержать кросс-платформенность.
- Добавил пункт про дефолтную иконку в инструкцию для настройки мода.
За оба изменения благодарю @oudstand из поста на международном форуме.
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