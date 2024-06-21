подсказки в адресной строке
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vivaldi202058
Подскажите как отключить подсказки в адресной строке ? Не могу найти в настройках ?
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xogorxogorich
Настройки > Настройки поисковиков > Разрешить поисковые подсказки в адресной строке
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vivaldi202058
@xogorxogorich said in подсказки в адресной строке:
Настройки > Настройки поисковиков > Разрешить поисковые подсказки в адресной строке
Отключил подсказки но при наборе появляются подсказки из закладок
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@vivaldi202058
попробуйте поэкспериментировать с флагами по ключевому слову suggest.
Там довольно много флагов получается, и я не уверен, что избавиться от подсказок вообще возможно таким образом, но — по-моему, это единственное направление раскопок.