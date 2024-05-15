Происходит выход со всех аккаунтов на всех сайтах после того, как закрыл браузер и запустил обратно. С чем это может быть связано?
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HentaiYuki
Ну вот зашёл я, например, в ВК, ютуб там, gmail, а после того, как закрыл браузер и запустил обратно - мне нужно снова авторизовываться на этих сайтах.
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xogorxogorich
@HentaiYuki проверьте по адресу chrome://settings/content > Дополнительные настройки контента > Данные сайтов, сохранённые на устройстве, чтобы был выделен пункт Разрешить сайтам сохранять данные на устройстве:
Также, ниже, в блоке Специальные настройки, можно более тонко настроить исключения для отдельных сайтов, добавляя их в ту или иную категорию:
- Разрешено сохранять данные на устройстве
- Всегда удалять с устройства данные сайтов при закрытии Vivaldi
- Запрещено сохранять данные на устройстве
Комбинируйте эти настройки по своему усмотрению
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HentaiYuki
@xogorxogorich Фэнкс