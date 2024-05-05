"Слетает" каталог загрузки
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Я всегда устанавливаю свой каталог загрузки, отличный от каталога по умолчанию в Windows (c:\Users<имя пользователя>\Downloads). Как правило, при щелчке левой кнопкой мыши по ссылке на файл загрузка происходит в мой сконфигурированный каталог. Однако, при невыясненных обстоятельствах, иногда он "слетает" и файлы сохраняются в стандартном каталоге загрузки. При этом, что интересно, "каталог загрузки" в настройках может обнулиться (пустая строка) или измениться на стандартный. В первом случае при выборе "Сохранить ссылку как..." в диалоге сохранения показывается мой сконфигурированный каталог загрузки (напомню, что в настройках при этом - пустая строка). В настройках отмечено:
В версии Vivaldi 5.x такого не было ни разу. С тех пор, как я заметил эту проблему на 6.x, Vivaldi обновлял уже несколько раз. Сейчас у меня 6.7.3329.17 (Stable channel) (64 бита).
OS: Windows 11 версия 23H2
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А зачем там вторая галка если вы всегда сохраняете в свой специальный каталог?
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Я всегда устанавливаю свой каталог загрузки, но не всегда сохраняю в один и тот же каталог. Иногда бывает так, что несколько файлов надо сохранить в другое место (и это не c:\Users<имя пользователя>\Downloads). Тогда по первому "сохранить как" каталог изменяется и потом я могу просто щелкать ЛКМ по ссылке.
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Тоже самое. Уже несколько раз обратно на Downloads слетало. Причинно-следственных связей не заметил, как воспроизвести не знаю.
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Вот только что сохранял документ с https://docs.google.com по ЛКМ (файл - скачать - ЛКМ по "Microsoft Word"). Файл сохранился в системном каталоге Downloads, а в настройках каталог загрузки обнулился. Несколько дней назад также сохранял файл с документов гугла, но по правой кнопке мыши (ПКМ) - диалог сохранения не открылся (а где-то с месяц назад открывался), файл сохранился в назначенном мной каталоге.
Для эксперимента, не трогая настройки, перезапустил Vivaldi - каталог загрузки в настройках изменился на стандартный (c:\Users\<имя пользователя>\Downloads).
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xogorxogorich
У себя такого не замечал (win10). Видимо, придётся вам как-то выловить этот момент и отправить багрепорт разработчикам