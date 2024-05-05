Вот только что сохранял документ с https://docs.google.com по ЛКМ (файл - скачать - ЛКМ по "Microsoft Word"). Файл сохранился в системном каталоге Downloads, а в настройках каталог загрузки обнулился. Несколько дней назад также сохранял файл с документов гугла, но по правой кнопке мыши (ПКМ) - диалог сохранения не открылся (а где-то с месяц назад открывался), файл сохранился в назначенном мной каталоге.

Для эксперимента, не трогая настройки, перезапустил Vivaldi - каталог загрузки в настройках изменился на стандартный (c:\Users\<имя пользователя>\Downloads).