При синхронизации всегда пользовался файлом с ключом шифрованием, и всегда норм это работало.

А сейчас вхожу в аккаунт, выбираю "загрузить ключ шифрования", загружаю файл, и мне пишет "Невозможно расшифровать с данным ключом".

Честно, юмор не оценил. Менее недели назад пользовался этим файлом и ни каких проблем.

Через мобильный браузер в меню синхронизации не сохраняет запасной ключ шифрования. "Ошибка прав доступа" - не знаю о каких он "правах", но разрешение включил все.

Что это? Как это лечить?