Unsolved Не считывает ключ шифрования.
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При синхронизации всегда пользовался файлом с ключом шифрованием, и всегда норм это работало.
А сейчас вхожу в аккаунт, выбираю "загрузить ключ шифрования", загружаю файл, и мне пишет "Невозможно расшифровать с данным ключом".
Честно, юмор не оценил. Менее недели назад пользовался этим файлом и ни каких проблем.
Через мобильный браузер в меню синхронизации не сохраняет запасной ключ шифрования. "Ошибка прав доступа" - не знаю о каких он "правах", но разрешение включил все.
Что это? Как это лечить?
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sedative29rus
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sedative29rus
@sedative29rus said in Не считывает ключ шифрования.:
зарепорчен и подтверждён
Это я про невозможность сохранения ключа
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@LexRarog
Я сейчас проверил расшифровку с ключ-файлом - как будто бы работает. Проверял на последнем релизе.