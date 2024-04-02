Github: https://github.com/aminought/vivaldi-color-tabs

Этот конвеер уже не остановить. Помню, как в далеком 2014-м году (еще до Vivaldi) Яндекс выпустил альфа-версию инновационного на тот момент браузера, в котором уже была группировка вкладок по домену и цветные вкладки: https://www.youtube.com/watch?v=yti2UVDt-h8&t=1116s. Это было что-то новое, как глоток свежего воздуха, я тут же начал им пользоваться, но в дальнейшем они отказались от идей, которыми меня зацепили, и пришлось искать альтернативу. К счастью, к этому времени как раз подоспел Vivaldi.

Сегодня я возвращаю себе 2014-й год и добавляю цветные вкладки, причем цвет рассчитывается примерно по тому же алгоритму, как в Vivaldi. Часть кода (расчет цвета из иконки) я раскопал, ковыряя bundle.js , остальную часть пока не осилил. Но выглядит довольно симпатично и так, если убрать кислотные цвета с помощью saturation . Мне так даже больше нравится, потому что при расчете цвета помимо иконки сайта Vivaldi учитывает разные параметры типа цвета самой страницы (предположительно), поэтому большинство сайтов просто красятся в темный цвет. А в раскрашенных вкладках ориентироваться гораздо легче, если знаешь, какой цвет нужно искать, а цвет ассоциируется с логотипом.

Прекрасно выглядит с моей темкой Ribbon Theme:

Да и со стандартной тоже ничего:

Установка

Поместить chroma.min.js и color_tabs.js в <YOURVIVALDIDIRECTORY>\Application\<VERSION>\resources\vivaldi . Добавить строчки в <body> файла window.html :

<script src="chroma.min.js"></script> <script src="color_tabs.js"></script>