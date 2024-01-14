Вылет браузера при попытки авторизации на любой сайт.
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Вот, пытаешься зайти на n сайт, вводишь логин, пароль, уже жмёшь "авторизоваться" и... вылет. Да, заходишь снова в браузер, а эта попытка просто слетает, будто ты и не пытался.
Так работает с любым сайтом, не нужно спрашивать на каких. Лишь раньше такое было прям на определённых. Сейчас везде. Лишь попытка входа через QR код помогает. Но такое не везде. Здесь же меня автоматически авторизовало.
Расширения удалял, чистил браузер, переустанавливал, начинал с чистой версии, переустанавливал винду, возвращая к исходному состояния пк... Тщетно. Сейчас всё даже хуже.
Vivaldi: 6.5.3206.53 (Stable channel) (64 бита)
Версия: 45aaa54826bd8a4784a47def46569ae67b3716fa
ОС: Windows 10 Version 22H2 (Build 19045.3930)
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sedative29rus
@Hearys А браузер установлен как? Для всех пользователей/для одного/автономно?
Для начала бы автономно установить и сразу, не меняя настроек, даже первоначальных, открыть в новой вкладке сайт и попробовать залогиниться.
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@sedative29rus, браузер был установлен для одного пользователя. (установка шла по умолчанию.)
Сейчас я установил автономно в свою созданную папку, зашёл на несколько сайтов, как Youtube (т.е Google), TLauncher, ely?.by, yandex почта.
Причину я понять не могу. В чём была разница между этими установками, кроме того, что я не изменял настройки?...
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sedative29rus
@Hearys Не знаю, может права на запись глюканули. Или какой-нибудь антивирус перестарался, защищая папку пользователя ОС.
А может и какое-то сочетание настроек браузера всё-таки повлияло. Попробуйте эту автономную установку привести к рабочему виду теперь, если время есть.
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@sedative29rus Что-ж, то, что уже всё нормально работает - прекрасно. Сейчас буду настраивать. Если что-то замечу, добавлю.
Спасибо большое.
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@sedative29rus Проблемой оказалась синхронизация с Vivaldi ;/ Проверил на двух браузерах Vivaldi (автономный и для одного пользователя), теперь всё работает. Ещё раз спасибо)
Эту тему нужно как-то закрывать?
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вряд ли это из-за синка https://forum.vivaldi.net/topic/93700/vivaldi-closes-after-logging-in вообще непонятно что это... и странно, что у меня не было такого)