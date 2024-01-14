Вот, пытаешься зайти на n сайт, вводишь логин, пароль, уже жмёшь "авторизоваться" и... вылет. Да, заходишь снова в браузер, а эта попытка просто слетает, будто ты и не пытался.

Так работает с любым сайтом, не нужно спрашивать на каких. Лишь раньше такое было прям на определённых. Сейчас везде. Лишь попытка входа через QR код помогает. Но такое не везде. Здесь же меня автоматически авторизовало.

Расширения удалял, чистил браузер, переустанавливал, начинал с чистой версии, переустанавливал винду, возвращая к исходному состояния пк... Тщетно. Сейчас всё даже хуже.

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