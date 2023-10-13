Специфическая проблема, может кто подскажет, куда рыть?

Пытаюсь зайти на сайт Леруа - получаю пустую страницу с сообщением сайта (не браузера):

"Сайт может не работать с VPN

Рекомендуем отключить VPN для стабильной работы сайта."

VPN у меня нет. Сообщение сайт выдает в Вивальди даже после полного отключения всех расширений, отключения в настройках всех крыжиков про слежку (блокировка слежки отключена, блокировка рекламы отключена, защита от фишинга отключена, все сервисы авторизации Гугла включены). В Гостевом окне то же сообщение.

Так же и в Гугл Хроме. При этом в Яндекс браузере тот же сайт на том же компе открывается без проблем, т.е. проблема не в системе и не в сетевых настройках.

Так вот. Самое смешное, или грустное, что полностью меня запутывает, но может быть поможет подсказать решение.

Создал нового пользователя в Вивальди. Скопировал туда данные из первого пользователя - чтобы там были открыты только тематические закладки, но не забивать заново все явки-пароли. В нем 3 окна. В одном окне - точно та же картина с ошибкой. Но в других окнах и в Гостевом от этого юзера - сайт Леруи открывается! (( Со всем набором расширений, они не мешают абсолютно. Сравнил настройки приватности обоих юзеров - одинаковые.

Создал еще одного пользователя, для еще одной тематики. Опять скопировал базы. В нем та же ситуация, что с главным - сайт выдает ошибку.

Вообще ничего не понимаю. Три юзера в Вивальди. Настройки одинаковые, куки сбрасывал. В одном юзере и его Гостевом - сайт открывается, в двух юзерах и их Гостевых - выдает ошибку. Куда рыть, люди добрые??? (((