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Проблема с сайтом Леруа
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Специфическая проблема, может кто подскажет, куда рыть?
Пытаюсь зайти на сайт Леруа - получаю пустую страницу с сообщением сайта (не браузера):
"Сайт может не работать с VPN
Рекомендуем отключить VPN для стабильной работы сайта."
VPN у меня нет. Сообщение сайт выдает в Вивальди даже после полного отключения всех расширений, отключения в настройках всех крыжиков про слежку (блокировка слежки отключена, блокировка рекламы отключена, защита от фишинга отключена, все сервисы авторизации Гугла включены). В Гостевом окне то же сообщение.
Так же и в Гугл Хроме. При этом в Яндекс браузере тот же сайт на том же компе открывается без проблем, т.е. проблема не в системе и не в сетевых настройках.
Так вот. Самое смешное, или грустное, что полностью меня запутывает, но может быть поможет подсказать решение.
Создал нового пользователя в Вивальди. Скопировал туда данные из первого пользователя - чтобы там были открыты только тематические закладки, но не забивать заново все явки-пароли. В нем 3 окна. В одном окне - точно та же картина с ошибкой. Но в других окнах и в Гостевом от этого юзера - сайт Леруи открывается! (( Со всем набором расширений, они не мешают абсолютно. Сравнил настройки приватности обоих юзеров - одинаковые.
Создал еще одного пользователя, для еще одной тематики. Опять скопировал базы. В нем та же ситуация, что с главным - сайт выдает ошибку.
Вообще ничего не понимаю. Три юзера в Вивальди. Настройки одинаковые, куки сбрасывал. В одном юзере и его Гостевом - сайт открывается, в двух юзерах и их Гостевых - выдает ошибку. Куда рыть, люди добрые??? (((
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@plumbum Думаю, проблема в самом сайте. Смотрю не з России, но вижу такую же ошибку:
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xogorxogorich
Ру IP, блокировка слежки, вроде открывается нормально :
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@kurai
Да, конечно проблема в сайте. Но если бы он совсем ни у кого не работал - не было бы вопросов. Вернее вопросы были бы только к "писателям". Но я приехал в Лерую, пожаловался, они мне показали что у них сайт работает. Спросил у знакомых - у них тоже работает.
Попробовал запустить на своем компе на разных браузерах (с одинаковым IP и под одной системой) - в Гугл Хроме не работает, в Яндекс Хроме работает. Создал нового юзера в Вивальди - и на одном компе в одном браузере под одним юзером не работает, а под другим работает.
Значит виноват не IP, не система, не браузер, не блокировки, а какая-то конкретная настройка браузера или что-то мешает. Куки сайта леруи стёр, их нет и они не установятся, пока не откроется сайт, но он выдает ошибку - ту самую, с картинки. Куда же рыть? ((
upd Посмотрел куки под тем юзером, где сайт открывается. Название кук убило - 8 кук под одинаковым именем "uid_experiment". Экспериментаторы, блин... ((
upd 2
Вот кука, которую он ставит при ошибке.
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@plumbum said in Проблема с сайтом Леруа:
Куки сайта леруи стёр, их нет и они не установятся, пока не откроется сайт, но он выдает ошибку - ту самую, с картинки. Куда же рыть? ((
Попробуйте полностью снести куки и разрешения для сайта.
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FoxWMulder
This post is deleted!
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FoxWMulder
то что в магазине у сотрудников сайт работает вообще не показатель. самое это если у них своя сетка, через свою проксю. вот тогда может быть ситуация что у всех сайт не будет работать, а у них будет.
@plumbum said in Проблема с сайтом Леруа:
Яндекс Хроме работает
может у них всё под "рос" продукт заточено.
недавно на него тоже заходил, тоже столкнулся с этим "ой вы в опасности", уже как бы намёк валить с него. но и после отключения vpn у меня в какой-то момент поиск на сайте затупил. по мне так вина сайта, ну или тех кто ломает в хлам весь рунет сейчас.
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@kurai
Я полностью их сносил, под тем юзером, где выдает ошибку. Но при попытке зайти на сайт и выдаче ошибки про VPN - он устанавливает вот эти две или одну из них - qrator, они одинаковые, только поле "значение" меняется. А под тем юзером, где открывается - там пачка кук, но это другой юзер, его куки не влияют, они изолированы от других юзеров в отдельной папке.
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@FoxWMulder
Нет, у знакомых и под Файр Фоксом открывалось, у меня (описано выше) - под одним из юзеров Вивальди открывается. В Яндекс Хроме видимо выполняется какое-то условие, которое можно выполнить и в Вивальди, чтобы открывалось всегда без этой глупой ошибки. Главное найти в чём проблема, где что поменять в настройках.
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FoxWMulder
@plumbum said in Проблема с сайтом Леруа:
В Яндекс Хроме видимо выполняется какое-то условие, которое можно выполнить и в Вивальди, чтобы открывалось всегда без этой глупой ошибки.
ну если так то это и говорит о криворукости тех кто занимается сайтом леруа.
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sedative29rus
Получилось увидеть надпись про VPN только с включённым расширением. Без него проблем с сайтом у меня нет ни в одном браузере.
(Ростелеком)
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@sedative29rus
Если бы проблема была с провайдером - он бы не открывался на одном компе ни в каком браузере... Расширения полностью отключал, также запускал в Гостевом окне (оно подразумевает отсутствие расширений и невозможность сохранения кук), в настройках отключены все защиты от слежки. Результат не меняется.
Вот сейчас в очередной раз зашел под тем юзером, где сайт открывается - там 3 окна, в 1-м окне ошибка про VPN и перезагрузка страницы не помогает. Приходится переключиться в другое окно, там обновить открытую страницу Леруи, она без проблем отображается, после этого переключиться в 1-е окно, обновить там страницу - и магия - ошибка исчезает, страница загружается. Бред какой-то...