Боковая панель
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- Как убрать прозрачность боковой панели ?
2.Если в настройках боковой панели убрать "Показывать переключатель"? то как открыть/закрыть боковую панель ?
- Как убрать прозрачность боковой панели ?
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xogorxogorich
@polosat1y said in Боковая панель:
Как убрать прозрачность боковой панели ?
Темы > Изменить > Настройки > Непрозрачность
@polosat1y said in Боковая панель:
Если в настройках боковой панели убрать "Показывать переключатель"? то как открыть/закрыть боковую панель ?
F4, либо иконкой переключателя Боковой панели в нижнем левом углу:
При желании эту иконку можно разместить с другой стороны нижней панели, либо убрать в верхнюю панель (где адресная строка).
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@xogorxogorich said in Боковая панель:
либо иконкой переключателя Боковой панели в нижнем левом углу
@xogorxogorich, Вангую, что @polosat1y отключил панель состояния, и поэтому просто не видит эту кнопку, и не знает, что она там есть
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@RX21 said in Боковая панель:
@xogorxogorich said in Боковая панель:
либо иконкой переключателя Боковой панели в нижнем левом углу
@xogorxogorich, Вангую, что @polosat1y отключил панель состояния, и поэтому просто не видит эту кнопку, и не знает, что она там есть
Да отключил сразу, как начал пользоваться vivaldi
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xogorxogorich
@polosat1y said in Боковая панель:
Да отключил сразу, как начал пользоваться vivaldi
Кстати, в тему про вызов Боковой панели можете проголосовать здесь: https://forum.vivaldi.net/topic/67894/боковая-панель-как-в-яндекс-браузере если запрошенный функционал покажется потенциально полезным Чем больше голосов, тем выше вероятность внедрения хотелок.
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@polosat1y said in Боковая панель:
@RX21 said in Боковая панель:
@xogorxogorich said in Боковая панель:
либо иконкой переключателя Боковой панели в нижнем левом углу
@xogorxogorich, Вангую, что @polosat1y отключил панель состояния, и поэтому просто не видит эту кнопку, и не знает, что она там есть
Да отключил сразу, как начал пользоваться vivaldi
Ну тогда, как сказал уже выше @xogorxogorich
@xogorxogorich said in Боковая панель:
При желании эту иконку можно разместить в верхнюю панель (где адресная строка).
P.S. А про отключение переключателя боковой панели - это Вы зря. Для меня, например, это крайне удобная штука: можно тыкать не глядя - не промахнёшься, работает безотказно. Просто СУПЕР! Я в диком восторге!!! Огромное спасибо за него разработчикам!
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@polosat1y said in Боковая панель:
2.Если в настройках боковой панели убрать "Показывать переключатель"? то как открыть/закрыть боковую панель ?
Поставьте эту галку и вдоль левого края появится тоненький переключатель в который достаточно бросить мышь и нажать ЛКМ чтобы открыть боковую панель.
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Народ нового ничего про боковую панель не выходило, всё по старому надо нажимать показать-скрыть, всё по старому, чтобы появились вкладки, закладки(или другое откртое содержимое) надо нажимать вручную
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@polosat1y said in Боковая панель:
Народ нового ничего про боковую панель не выходило, всё по старому надо нажимать показать-скрыть, всё по старому, чтобы появились вкладки, закладки(или другое откртое содержимое) надо нажимать вручную
Обнаружился баг - ищем причину.
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@Shpankov спасибо дорогой человек, хоть "ищем проблему", я смотрю кроме меня не нужно это. Баг репорт писал, там толком ничего не ответили.
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@polosat1y said in Боковая панель:
@Shpankov спасибо дорогой человек, хоть "ищем проблему", я смотрю кроме меня не нужно это. Баг репорт писал, там толком ничего не ответили.
Номер пришлите, пожалуйста.
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@Shpankov
VB-100696, confirmed, no developer assigned
We cant discuss in this thread, is there a thread in the forum about this issues already?
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@polosat1y said in Боковая панель:
VB-100696
Это другая проблема. Данный баг-репорт был о том, что автоматически не закрывается боковая панель. Баг закрыт, cannot reproduce.
Текущая же проблема в другом.
- Открываете панель почты, открываете Входящие.
- Переходите на любую вкладку, затем возвращаетесь на почтовую вкладку
В результате панель почты закрыта, хотя индикатор показывает, что открыта. Надо дважды нажать F4, чтобы она снова открылась.
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@Shpankov said in Боковая панель:
Это другая проблема. Данный баг-репорт был о том, что автоматически не закрывается боковая панель. Баг закрыт, cannot reproduce.
Почему баг закрыт ?
@Shpankov said in Боковая панель:
Текущая же проблема в другом.
Открываете панель почты, открываете Входящие.
Переходите на любую вкладку, затем возвращаетесь на почтовую вкладку
В результате панель почты закрыта, хотя индикатор показывает, что открыта. Надо дважды нажать F4, чтобы она снова открылась.
У меня на боковой панели не почта, а закладки и загрузки.
Если я открою боковую панель, то там будут ток значки, если нажму, то да откроются закладки.
F4 и переключатель одно и тоже ?
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@polosat1y said in Боковая панель:
Почему баг закрыт ?
cannot reproduce - тестеры не смогли воспроизвести.
@polosat1y said in Боковая панель:
У меня на боковой панели не почта, а закладки и загрузки.
Какая проблема у вас происходит?
@polosat1y said in Боковая панель:
Если я открою боковую панель, то там будут ток значки, если нажму, то да откроются закладки.
F4 и переключатель одно и тоже ?
Не совсем. F4 открывает и закрывает боковую панель в том состоянии, в котором вы её закрыли. Т.е. если была только панель с иконками, то F4 будет закрывать и открывать эту панель, а если ещё была открыта какая-то боковая панель, то F4 будет закрывать и открывать всю боковую панель.
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@Shpankov said in Боковая панель:
тестеры не смогли воспроизвести.
Интересно кто был тестером, вы же сами понимается что является словом автоматически, не надо жать на переключатель, не надо жать на f4 просто убрал курсор и она автоматически закрылась. Это невозмно (не смогли воспроизвести) Это функционала просто нет.
Что бы закрыть боковую панель есть 3 вариант: f4, переключатель, и курсором ткнуть на пустую область (страницу)
@Shpankov said in Боковая панель:
Какая проблема у вас происходит?
нет проблем, просто написал, что не почтой пользуюсь на боковой панели
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@polosat1y said in Боковая панель:
Что бы закрыть боковую панель есть 3 вариант: f4, переключатель, и курсором ткнуть на пустую область (страницу)
В Vivaldi под автоматическим скрытием боковой панели имеется в виду именно клик на пустой области. Ничего другого и не предполагалось.
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@Shpankov said in Боковая панель:
В Vivaldi под автоматическим скрытием боковой панели имеется в виду именно клик на пустой области. Ничего другого и не предполагалось.
ясно это всё, но писали бы полуавтоматическая или ещё как, ведь автоматичекски, есть автоматически.
Видели как в opera автоматически закрывается панель, я как увидел, ошарашен был немного просто идеально ?
Если панель будеь открываться всегда в состяинии с открытыми вкладками к примеру, а не отображением иконки, то тогда будет хорошо.
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sedative29rus
#panels-container { position: fixed; height: 100%; max-width: 0vw; opacity: 0; z-index: 1; } #panels-container:hover { max-width: 99vw; opacity: 1; transition-delay: 0s; transition: max-width 0.5s ease, opacity 0.4s ease !important; }
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@sedative29rus
какой параметр отвечает за то, что будет иконка(закладки) раскрыта или закрыта(просто иконка будет) ?