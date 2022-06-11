@polosat1y said in Боковая панель:

VB-100696

Это другая проблема. Данный баг-репорт был о том, что автоматически не закрывается боковая панель. Баг закрыт, cannot reproduce.

Текущая же проблема в другом.

Открываете панель почты, открываете Входящие. Переходите на любую вкладку, затем возвращаетесь на почтовую вкладку

В результате панель почты закрыта, хотя индикатор показывает, что открыта. Надо дважды нажать F4, чтобы она снова открылась.