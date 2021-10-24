Боковая панель как в Яндекс.Браузере
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Здравствуйте, возможно ли сделать скрытую боковую панель, которая будет открываться при наведении курсора на неё?!
Надеюсь понятно объяснил, очень не хватает этой функции... и забегая немного вперёд – нет, "показать переключатель" в настройках панели не подходит, он отжирает пиксели.
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@satella Я пока такой функции не видел. Попрошу модераторов перенести эту тему в Сбор пожеланий, чтобы другие пользователи могли проголосовать.
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@satella Вы можете создать жест мышкой или сочетание клавиш для отображения боковой панели.
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@kurai знаю, уже сделал сочетание клавиш "Alt+Z" для вызова боковой панели. Жест мышкой думаю не так удобен, вдруг будут ложные срабатывания. В любом случае, хотелось бы иметь ту фишку с наводкой курсора на скрытую панель для её вызова.
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@satella said in Боковая панель как в Яндекс.Браузере:
Здравствуйте, возможно ли сделать скрытую боковую панель, которая будет открываться при наведении курсора на неё?!
Надеюсь понятно объяснил, очень не хватает этой функции... и забегая немного вперёд – нет, "показать переключатель" в настройках панели не подходит, он отжирает пиксели.
Кстати, это возможность заставить меня боковой панелью пользоваться, пока я её вообще отключил, со всеми её плюшками, настолько нынешняя реализация боковой панели меня раздражает. Я ждал возможности переноса кнопок с боковой панели на панель расширений, но то что предлагает ТС тоже может мне (а значит и ещё кому-то) понравиться.
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xogorxogorich
Для ноутбуков про сжирание даже небольшого количества пикселей поддерживаю, актуально.
Хотя вроде и есть в левом нижнем углу иконка открытия по клику на неё, но автоматическое открытие при наведении просто к левому краю, думаю, было бы ещё удобнее.
А если бы для уменьшения числа ложных срабатываний ещё можно было время до реакции устанавливать в миллисекундах, было бы вообще шикарно.
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Вообще не видел такого, т.к. не пользовался яндекс браузером, но звучит круто, я за, чтобы так сделали.
Еще бы хотел дополнить, чтобы, когда в настройках боковой панели, можно было без показа переключателя, открывать панель.
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Для полноэкранного режима было бы удобно