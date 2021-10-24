Здравствуйте, возможно ли сделать скрытую боковую панель, которая будет открываться при наведении курсора на неё?!

Надеюсь понятно объяснил, очень не хватает этой функции... и забегая немного вперёд – нет, "показать переключатель" в настройках панели не подходит, он отжирает пиксели.