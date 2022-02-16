@seregas Во-первых, вы ведёте себя неуважительно, а во-вторых, на ру-борде я уже всё на пальцах объяснил, что и как. Но вам, видимо, больше нравится позиция желающего пообвинять браузер в чём-то, а не разобраться, как всё работает.

Все браузеры пишут на диск информацию. И на Chromium, и не на Chromium. Firefox пишет на диск даже больше данных, чем Vivaldi. И это - штатная работа всех браузеров.

Виртуальные диски работают заведомо быстрее SSD и тем более HDD. Но при этом, как я объяснил на ру-борде, а теперь повторно объясняю вам, данный вариант имеет и свои минусы - в частности возможность потери данных, т.к. даже сохранение всех данных на жёсткий диск каждые два часа - это не то, как должен работать современный софт. Это костыль с сомнительными преимуществами.

Вы требуете позволить вам избежать записи данных на диск - у вас такая возможность есть. Вы только что написали, что перенесли Vivaldi со всеми данными на виртуальный диск. Т.е. никаких препон в этом вам Vivaldi не создаёт. Захотели - сделали. У вас есть такая возможность, но зачем вы хотите, чтобы мы создавали проблему всем остальным пользователям, внедряя подобные решения непосредственно в браузер? Вы же уже получили результат, который хотели?

Ну, и собственно по SSD и его сроку службы я тоже всё сказал на ру-борде. Вы компьютер весь поменяете раньше, чем у вас отработает свой срок SSD. Если вам стыдно за мои слова, то мне вдвойне стыдно, что пользователи, считающие себя опытными и подкованными технически, обсуждают этот расхожий миф про недолговечность SSD.