Ускорение работы браузера
-
В смежной теме, которая, по-видимому, давно приказала долго жить, что-то предлагалось, но в основном одна косметика, а не полноценные решения насущных проблем, словом, 灰鸟, не иначе. А проблем у браузера меж тем полно: от диких тормозов при старте, до жора как не в себя системных ресурсов. Частично диапазон озвученных проблем можно покрыть, запуская браузер с такими параметрами, как:
- --disable-breakpad
- --disable-crash-reporter
- --disable-dinosaur-easter-egg
- --disable-logging
- --disable-sync
- --disable-top-sites
- --enable-low-end-device-mode
- --enable-low-res-tiling
- --no-identify-client-via-url
- --no-periodic-tasks
- --process-per-site
Ну, а чтобы вовсе всё летало, можно просто запустить Vivaldi с параметром
- --disable-vivaldi
Но, тогда пользователь лишается некоторых фич, например, блокировка рекламы. Возникает резонный вопрос, собственно, почему пользователь либо должен довольствоваться тормозами, либо выискивать пути оптимизации работы браузера самостоятельно?! Для сравнения тот же Edge
пусть и отстойжрёт памяти в разы меньше, чем Vivaldi, а распиаренная кастомизация последнего - такой же миф, как и конфиденциальность, которая невозможна на хромоклонах без тотального выпила определённых "закладок" в принципе. Это, впрочем, на совести маркетологов.
Собственно, в чём суть? Вместо того, чтобы заняться выпиливанием "стукачей", оптимизацией производительности и вообще дать карт-бланш пользователю самому определять нужные модули, разработчики прикручивают бантики вроде калькулятора, почты, календаря, игры Vivaldia и т.д. Может пора действительно заняться работой и вместо двухуровневых вкладок, предожить пользователю модульную экосистему браузера? В смысле есть костяк (такой, как мы получаем, запуская браузер с параметром --disable-vivaldi), а пользователь сам решает что ему нужно: нужно блокировать рекламу - активировали\доустановили соответсующий пакет; нужна почта - установили пакет и т.д. такой подход по крайней мере в некоторой степени минимизирует накладные расходы на системные ресурсы.
-
@hackonaut said in Ускорение работы браузера:
жрёт памяти в разы меньше, чем Vivaldi
И тут вы такой чем-то подтверждаете слова.
-
@hackonaut said in Ускорение работы браузера:
灰鸟
Давайте без мата, а?
-
--disable-vivaldi:
-
Ну ладно. Как-то получилось сделать тоже самое, но у эджа 320 мб.
-
@hackonaut said in Ускорение работы браузера:
--no-identify-client-via-url
--no-periodic-tasks
Где Вы взяли эти два параметра и что они делают?
-
sedative29rus
-
@sedative29rus said in Ускорение работы браузера:
И я ума не приложу, какая связь между быстродействием и no-identify-client-via-url
А такая связь вообще есть??? Вы где либо прочитали такую рекомендацию или есть Ваш опыт???
-
@kichrot Я не автор темы)
-
@sedative29rus said in Ускорение работы браузера:
@kichrot Я не автор темы)
Извините перепутал.
Но, вопрос с применением параметров командной строки, для настройки браузера, действительно интересный. И в некоторых случаях применение этих параметров удобней, чем настройки через интерфейс. А, в некоторых случаях это единственный способ.
Но, плохо, что задокументированы эти параметры плохо и единого центра для их документирования нет, особенно для новейших версий движка.
-
Вообще, почему-то на ум пришли комментарии к какой-нибудь прошлогодней ААА-игрушке в духе "игра неоптимизирована, разрабам лишь бы продать, а оптимизировать не умеют. На моей гтх240 с кор2дуо 60 фпс не выдаёт"
-
-
@sedative29rus said in Ускорение работы браузера:
Очень удачная аватарка!
-
Я сделал виртуальный диск, положил туда весь Вивальди и Temp. Занимает примерно 1.5 ГБ все вместе. Проверьте папку mail, там все можно удалить. Скорость возрастает в 2 раза. Илье Шпанкову на ru-board.com указывали на недостатки Вивальди в излишней нагрузке на диск и , как следствие, общие тормоза, но получили ликбез для 6 класса средней школы, а не достойные внимания ответы. И никакие ssd за Vivaldi не успевают. Вот когда он полностью находится в памяти со скоростью обращения 12,8 ГБ/с, тогда ещё он успевает шевелиться.
Ещё недавно я помню как нажимал на ссылку, например , в Экспресс-панели и реакцию получал почти через СЕКУНДУ ! ... Страшно вспоминать. Смотрю как работает Edge. Не могу описать технически, какие он задействует технологии, но Edge работает как программа, написанная для единственной цели - показывать страницы в интернете, быстро и легко. А Вивальди пыжится, старается, пыхтит ;), путается в ошибках чужих движков и своих.
У меня опыт установки виртуальных дисков есть примерно 10 лет назад. Я даже не думал, что после покупки ssd найдутся проги, которым там медленно. Прошло 10 лет, уже даже ssd увеличили свою скорость в 3 раза до 1.5 ГБ/с. Кто-то вспомнил про эти в-диски, и вот я вернул эту мелкую прогу, которой не хватает Вивальди.
Я уже повторю предложения - не надо ничего писать на диск, не надо архивировать сессии, в надежде что рухнет сам Vivaldi, Windows, или весь компьютер. Пусть все горит синим пламенем, все под мою ответственность. Не надо ради этого маловероятного события нагружать мой ssd , 8-ядерный процессор и себя самого. За сутки пишется , наверное , гигабайты лишней инфы, которая тут же переписывается поверх себя самой. Не надо сохранять мои ценнейшие сессии просмотров редких порно сайтов.
Или объясните причину тормозов , или открыто признайте, что это тормозит Chromium , и Вивальди ничем помочь не может. Цитировать Шпанкова не буду, мне стыдно.
-
@seregas Во-первых, вы ведёте себя неуважительно, а во-вторых, на ру-борде я уже всё на пальцах объяснил, что и как. Но вам, видимо, больше нравится позиция желающего пообвинять браузер в чём-то, а не разобраться, как всё работает.
Все браузеры пишут на диск информацию. И на Chromium, и не на Chromium. Firefox пишет на диск даже больше данных, чем Vivaldi. И это - штатная работа всех браузеров.
Виртуальные диски работают заведомо быстрее SSD и тем более HDD. Но при этом, как я объяснил на ру-борде, а теперь повторно объясняю вам, данный вариант имеет и свои минусы - в частности возможность потери данных, т.к. даже сохранение всех данных на жёсткий диск каждые два часа - это не то, как должен работать современный софт. Это костыль с сомнительными преимуществами.
Вы требуете позволить вам избежать записи данных на диск - у вас такая возможность есть. Вы только что написали, что перенесли Vivaldi со всеми данными на виртуальный диск. Т.е. никаких препон в этом вам Vivaldi не создаёт. Захотели - сделали. У вас есть такая возможность, но зачем вы хотите, чтобы мы создавали проблему всем остальным пользователям, внедряя подобные решения непосредственно в браузер? Вы же уже получили результат, который хотели?
Ну, и собственно по SSD и его сроку службы я тоже всё сказал на ру-борде. Вы компьютер весь поменяете раньше, чем у вас отработает свой срок SSD. Если вам стыдно за мои слова, то мне вдвойне стыдно, что пользователи, считающие себя опытными и подкованными технически, обсуждают этот расхожий миф про недолговечность SSD.
-
Я никогда не говорил, что мне жалко денег на SSD. Сейчас медленный 500 ГБ стоит 40 $, у меня есть и такой , и быстрый nvmе 1 TB.
Как только я поставил Virtual RAM , у меня была мысль предложить на страницах этого форума предложить встроить этот механизм в сам браузер. Но также я понимаю, что это равноценно предложению полностью переписать движок. Это не реально. Поэтому и молчу. Возможно, эти записи на диск и являются основой движка chromium, и требовать их уменьшить не реально.
Ваш ответ мог бы прекратить наши стоны окончательно.
Да, я так и делаю - сначала в вирт диске был период сохранения 5 мин, потом 20 мин. Вот сейчас по вашей рекомендации поставлю 2 часа ;). Лень искать в справке, скорее всего, самое разумное для этой проги, сделано сохранение на диск при выкл компа. Т.е. исключается даже малая вероятность потери данных в промежутке. И пишется там не весь вирт диск, а его изменённая часть, за доли секунды.
Вы бы хотели, чтобы я вообще на этот форум не заходил . После в-диска, можете блокировать ;). Но есть же менее подкованные юзеры, они не будут ждать.
Тем более, мне тут открыли глаза, что Edge это тоже Хромиум ??? (в 2018 EdgeHTML в пользу Chromium) . Ну тогда у Vivaldi не осталось никакого морального права работать медленно.
Раньше мне как-то неудобно было приводить в пример браузер , основанный на другом коде. Сейчас эта психологическая проблема устранена
-
@seregas Вот только не надо мне приписывать того, чего я не говорил и даже не предполагал - вас никто с форума не гонит. Но если вы хотите вести конструктивный разговор, то он ведётся не совсем так, как вы часто комментируете.
В Vivaldi, как и в любом сложном софте, есть проблемы и недоработки. Я это знаю даже лучше вас, т.к. вижу, сколько незакрытых баг-репортов в системе. Но, во-первых, чтобы эти проблемы решать быстрее, нужно помогать, а не постить потоки обвинений и придирок. Тем более, когда они беспочвенны. Я несколько часов проверял работу Vivaldi и Firefox с SSD диском, и выяснил, что Firefox осуществляет гораздо больше перезаписи на диск, чем Vivaldi. Но вы продолжаете сыпать какими-то обвинениями.
А во-вторых, я абсолютно не согласен с вами по поводу скорости. Vivaldi ни в чём не уступает другим браузерам по показателям работы ядра или рендеринга страниц, там отличия десятые и сотые доли секунд в ту или иную сторону, а если учитывать самый медленный и проблематичный отрезок - это взаимодействие пользователя с браузером - то здесь Vivaldi является самым быстрым браузером, вне конкуренции.
Пусть в том же Chrome некоторые страницы открываются на долю секунды быстрее, но за счёт того, что для выполнения определённых последовательностей действий при работе с этими страницами в Chrome приходится делать больше кликов мышкой, весь этот выигрыш сходит на нет. Например, мне нужно сравнить характеристики двух телефонов. В Vivaldi я открываю рядом две страницы и легко сверяю данные просто переводя взгляд с одной страницы на другую. В Chrome мне придётся постоянно переключаться между вкладками. Так какой браузер позволяет делать сравнение быстрее? Vivaldi, без вариантов. И подобных примеров масса.
Вы являетесь технически грамотным, опытным пользователем. Это самый ценный для нас пользователь - он может грамотнее описать суть проблемы, чтобы её было легче исправить. И очень жаль, что такой ценный помощник часто тратит время на пустую критику, а не конструктивную помощь. Это очень просто: мы делаем браузер вместе с вами, а не просто делаем браузер для вас. Понимаете разницу? Поэтому претензии здесь не очень уместны, а вот конструктивная помощь очень даже приветствуется.
-
По скорости работы Edge можно предположить, что он не напрягает диск сверх меры, работает быстро. Возможно он и использует технологии виртуального диска. Но в-диск это прокладка между программой и диском. Которая прокладывается юзером самостоятельно, из-за невозможности решения проблемы скорости с разработчиками.
Но обсуждать прокладку с представителем команды разработчиков, на форуме авторов ??
И получить благословение на ее п рименение ?
Я думаю в Едже пришли к неожиданному решению, замечательному в своей простоте . "А давайте ничего менять не будем - просто в записи кеширования изменим диск С на адрес в оперативной памяти. И все. И будем писать весь бесполезный для юзера хлам и дальше."
Получается, по вашим объяснениям , если вы пишете гигабайты кеша постоянно, то браузер просто ждёт ежесекундного закрытия ? Я могу не выключать комп 16 часов, как и многие. Не надо писать все подряд 16 часов без остановки. Записывайте 1 раз при выходе из браузера. Если человек выключает комп , не закрывая программы, "то он идиот". (Здесь поставлю (с) Клинт Иствуд , применительно к технике безопасности на производстве и в быту)
-
@seregas said in Ускорение работы браузера:
Но обсуждать прокладку с представителем команды разработчиков, на форуме авторов ??
И получить благословение на ее п рименение ?
Вы снова не поняли.
Я вам объяснил, что использование виртуальных дисков принесёт обычному пользователю больше проблем, чем выгоды, поэтому такой вариант не рассматривают все браузеры и практически все программы. Это как разгон процессоров - каждый это делает на свой страх и риск, но ни один производитель железа не будет это делать штатно для своих пользователей.
Но при этом у вас есть полное право переносить на виртуальный диск всё, что угодно, даже браузер. Это вам от меня не благословение, а констатация факта - вы это сделать можете. И мы вам запретить это делать не можем и не будем. Это чисто ваше собственное решение, как разгон процессора. Понимаете, о чём я говорю?
@seregas said in Ускорение работы браузера:
Получается, по вашим объяснениям , если вы пишете гигабайты кеша постоянно, то браузер просто ждёт ежесекундного закрытия ? Я могу не выключать комп 16 часов, как и многие. Не надо писать все подряд 16 часов без остановки.
И снова вы демонстрируете незнание вопроса, хотя я на ру-борде очень подробно объяснял и даже скриншоты приводил. Постоянная перезапись в кэше происходит, когда гиф-картинка на странице ру-борда находится в видимой части страницы. Сейчас наши тестеры с этим разбираются и смотрят, почему так происходит. Результатов тестирования пока нет у меня.
Но если убрать эту гифку за границу экрана, или открыть страницу без гифки, то Vivaldi ничего в кэш не пишет. Вообще. Понимаете? Но вы тут на голубом глазу утверждаете, что Vivaldi что-то там постоянно пишет в кэш круглосуточно. Таким образом ваши слова полностью не соответствуют действительности. Вот в чём проблема. И вот о чём я вам пытаюсь уже второй час объяснить.
К слову, при убраной гифке за край экрана в Vivaldi ничего не пишется на диск. А вот в Firefox за 10 минут набегает 30 МБ. Так что Vivaldi даже здесь явно выигрывает. Но вы продолжаете настаивать на обратном. И вот это абсолютно неправильно. Вы не разобрались в теме, начитались комментов других неразобравшихся и продолжаете обвинять Vivaldi в неправильной работе. Это прямо болезнь какая-то. Что бы ни случилось - во всём виноват браузер. И пусть разработчики доказывают, что это не так.
Неужели не видите, насколько искажено такое отношение к браузеру?
-
И кстати, если вдуматься в механизм , придуманный MS "для идиотов", которые убегают из дома срочно, не ожидая 5 сек на закрытие всего, то для них придумана гибернация. Тот файл в 5 Гб (а не 12 Гб), который я все собираюсь отключить. У меня при установке Win11-22000.493 на SSD, файл подкачки сразу выключен. В МS сами решили, что от него толку не много. Хотя на HDD при тех же 12 Гб памяти , он присутствовал, около 4 гб. Получается, MS and Vivaldi дублируете друг друга. Но гибернация не так извращает идею сохранения данных юзера. Вроде, бы она включается 1 раз.
Гибернация больше для ноутов, но я никаких лишних здоровых свалок на диске С ноута не наблюдал. Погляжу внимательнее.