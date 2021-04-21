VPN или Proxy
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Нужно хоть что-то для тех. кто ценит свою приватность. Можно VPN, как в Опере (кстати, что мешало до сих пор?). А можно и прокси сделать. Формально прокси есть в разделе "Сеть": то есть этот самый пункт просто перекидывает в раздел настроек компьютера (надо же, какое импортозамещение, бл!!!). По тому же принципу можно было бы весь браузер сделать: жмёшь на иконку вивальди, а тебя перекидывает в эксплорер 7. А так как иных средств приватности не предусмотрено, можно добавить на экспресс-панель виджет со ссылкой на сайт ФСБ для желающих "сотрудничать со следствием" дабы скостить себе срок за картинку во вконтактике.
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@www77 Воспользуйтесь поиском по этому разделу форума. Ваш запрос далеко не нов, в других ветках уже неоднократно писали, почему нет ни прокси, ни ВПН и почему настройки сети перебрасывают к настройкам ВПН системы.
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aleks123ir
Из соображений приватности, я в прошлом году выбрал два браузера - Опера и Вивальди. Вивальди мне больше нравится по дружественности интерфейса, т.е. классическое меню, вкладки, панель закладок. Это ностальгия по Опере 12.14. Конечно новая версия Оперы хороша (плюс встроенный VPN, и возможность сохранять страницы как pdf), но Вивальди больше нравится. Поэтому я поискал в сети как максимизировать приватность Вивальди, и как настроить ОС (Windows). Результаты приватности протестировал на трёх сайтах, но только одному я верю. При тестировании я понял всю "идеологию" проверок и понимаю какие сайты лукавят и проталкивают свой продукт. Приватность могу разделить на необходимую для интернет-сёрфинга и на глобальную.
www77, Вы какую приватность хотите настроить? VPN и Proxy больше для глобальной приватности годятся, а в браузере только на половину обеспечивают. И без дополнений (расширений) и специфических настроек браузера не обойтись. Проверил и на ПК и на Андроиде.
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@kurai said in VPN или Proxy:
... в других ветках уже неоднократно писали, почему нет ни прокси, ни ВПН и почему настройки сети перебрасывают к настройкам ВПН системы.
А почему? Я про второе. То есть я понимаю, почему у Vivaldi нет собственного VPN как в Opera и Firefox (тупо по финансам не потянем), но почему нет нормальных настроек прокси (как в каком-нибудь Maxthon или Firefox)? Сложновато для случайно бродившего по настройкам пользователя, но всяко лучше, чем ничего.
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@Semenov-Sherin said in VPN или Proxy:
@kurai said in VPN или Proxy:
... в других ветках уже неоднократно писали, почему нет ни прокси, ни ВПН и почему настройки сети перебрасывают к настройкам ВПН системы.
А почему? Я про второе. То есть я понимаю, почему у Vivaldi нет собственного VPN как в Opera и Firefox (тупо по финансам не потянем), но почему нет нормальных настроек прокси (как в каком-нибудь Maxthon или Firefox)? Сложновато для случайно бродившего по настройкам пользователя, но всяко лучше, чем ничего.
Видимо, движок не поддерживает. Я ни в одном браузере на движке хрома не видел настроек прокси, которые не вели бы в настройки системы. Да, можно было бы поверх движка прикрутить, как почтовик или блокировщик рекламы, но что-то никто пока не взялся за это.
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Мне тоже было неудобно сначала, что в браузере нет встроенного впн или прокси, а анонимность была необходимостью, поэтому просто решил прокси купить и настроить. Магазинов конечно куча сейчас, нашел сайт proxyrate, там многие поставщики прокси представлены. Я чисто по отзывам подобрал себе подходящий.
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@kurai надо чекнуть MX6. В Maxthon всегда были собственные настройки прокси (причём довольно простые), а начиная с MX3 это формально был Chromium, но со своим интерфейсом. MX6 - это прям совсем Chromium, но большинство старых фишек сохранили.
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@semenov-sherin said in VPN или Proxy:
MX6
Открывает настройки ОС.
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@semenov-sherin said in VPN или Proxy:
@kurai надо чекнуть MX6. В Maxthon всегда были собственные настройки прокси (причём довольно простые), а начиная с MX3 это формально был Chromium, но со своим интерфейсом. MX6 - это прям совсем Chromium, но большинство старых фишек сохранили.
MX был на двух движках. Видимо, для настроек прокси использовался Trident.
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redicisfollows Banned
Для добавления VPN в Vivaldi, вам необходимо использовать расширение. Вам нужно установить расширение для VPN из Chrome Web Store, так как Vivaldi основан на движке Chromium. Перейдите в Chrome Web Store и найдите надежное расширение VPN. Установите его и следуйте инструкциям по настройке. Если вы предпочитаете использовать прокси-сервер, вы можете настроить его через системные настройки вашего компьютера. В Vivaldi нет встроенного инструмента для работы с прокси, поэтому настройте прокси на уровне операционной системы.
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Некоторые варианты использования VPN
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Должно быть ясно, что VPN, встроенная в браузер, никогда не сможет обеспечить такую же эффективность, как VPN на рабочем столе, поскольку для обеспечения необходимой защиты она должна создать туннель до того, как браузер подключится к интернет-провайдеру. VPN в браузере может создавать туннель только от сервера интернет-провайдера.
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В Opera есть VPN, который на самом деле таковым не является, так как на самом деле это прокси, который еще и фиксирует активность пользователей.
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Бесплатные VPN требуют глубокого анализа, так как подавляющее большинство из них не защищает конфиденциальность, не регистрирует активность и т. д. В любом случае у них есть ограничения в функциональности, малое количество серверов, уменьшенная пропускная способность и прочее. Есть несколько рекомендуемых исключений.
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Proton VPN имеет хорошее шифрование военного уровня, не ведет журналы, не имеет ежемесячных ограничений на передачу данных и имеет хорошую скорость. Также как расширение.
Но он позволяет ему находиться только на одном устройстве и имеет несколько серверов в 3 странах.
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Windscribe, аналогичные характеристики, но ограничение до 10 ГБ в месяц. Также как расширение.
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Calyx, хорошая конфиденциальность и никаких ограничений, а только собственный сервер института Calyx. Достаточно, чтобы защитить мобильный телефон во время периодического использования в общедоступном Wi-Fi.
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В качестве расширения в Вивальди, чтобы избежать ограничений страны на видео, рекомендуется расширение Cyber Ghost, хотя оно не имеет конфигураций и предлагает на выбор только 5 стран, не имеет ограничения по данным и хорошей скорости..
В любом случае, чтобы иметь серьезную и полную защиту, необходим платный VPN (серверы стоят денег) как независимое приложение на рабочем столе. Лучшими являются NordVPN, ProtonVPN и ExpressVPN.
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@Catweazle вставлять VPN в браузер сейчас точно нельзя, иначе после блокировки мы вообще всё потеряем: и сайты, и форум, и блоги, и синхронизацию. Тут одна известная компашка тайком тестировала VPN, и большую часть серверов уже заблокировали, хотя про него вообще никто не знал (там даже доступ получить намеренно почти нереально).
Рабочих VPN из числа тех, которым можно доверять уже не осталось. А вот прокси в браузере - штука все-таки нужная. В Firefox и старом Maxthon оно есть.
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@Semenov-Sherin, Как и в случае с VPN, всегда лучше настраивать прокси в операционной системе, чем в браузере, чтобы браузер при запуске уже подключался к прокси-серверу напрямую.
В противном случае, когда вы выходите в Интернет, вам всегда будет мешать сервер вашего интернет-провайдера.
Прокси/VPN в операционной системе
- ПК > Прокси-сервер > Браузер > Интернет
Прокси/VPN в браузере
- ПК > Сервер интернет-провайдера > Браузер > Прокси-сервер > Интернет
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redicisfollows Banned
Все приложения на вашем устройстве будут использовать прокси/VPN автоматически, не требуя дополнительной настройки для каждого браузера или приложения. Ну а вообще >ССЫЛКА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ< надо еще постараться, чтобы было хорошо и по цене нормально) Все данные, отправляемые и принимаемые от вашего устройства, проходят через прокси/VPN, обеспечивая более широкий спектр анонимности и защиты.
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xogorxogorich
Такое чувство, что redicisfollows сообщения через ChatGPT сгенерил (особенно первое) ради хитрого крауда со ссылочкой
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@xogorxogorich said in VPN или Proxy:
Такое чувство, что redicisfollows сообщения через ChatGPT сгенерил (особенно первое) ради хитрого крауда со ссылочкой
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@xogorxogorich said in VPN или Proxy:
Такое чувство, что redicisfollows сообщения через ChatGPT сгенерил (особенно первое) ради хитрого крауда со ссылочкой
Я вот тоже думал-думал... вроде слова русские, а написано не по-русски.
"чтобы было хорошо и по цене нормально" - ага, думаю, реклама. Смотрю эти нормальные цены
и что-то не сходится
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Если уж платные варианты рассматривать, то легче арендовать VPS за 3-5-10 долларов в месяц и поднять на нём что душа пожелает. Shadowsocks тот же.