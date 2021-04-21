@Catweazle вставлять VPN в браузер сейчас точно нельзя, иначе после блокировки мы вообще всё потеряем: и сайты, и форум, и блоги, и синхронизацию. Тут одна известная компашка тайком тестировала VPN, и большую часть серверов уже заблокировали, хотя про него вообще никто не знал (там даже доступ получить намеренно почти нереально).

Рабочих VPN из числа тех, которым можно доверять уже не осталось. А вот прокси в браузере - штука все-таки нужная. В Firefox и старом Maxthon оно есть.