@shaman18 Приветствую!

Хотел нагадить в вашем топике оставить коммент, но лучше сделаю это здесь.

Вижу ваш неустанный интерес к настройкам вивальди - это радует, что вы сами ищите информацию.

И большинство ответов уже есть, здесь, но только в основной части форума (английской).

Пила, рубанок, топор, а главное напильник и вся полезная информация по кастомным настройкам.

Нужен только быстрый и правильный онлайн-переводчик.

shaman18 said in Увеличиваем Поисковую строку на экспресс панели:

правим browser.html

При следующем обновлении браузера, файл browser.html будет перезаписан, и вся "красота" пропадёт

Откройте vivaldi://experiments/ и включите «Allow for using CSS modifications»

В настройках vivaldi://settings/appearance/ (Внешний вид) появится форма

Создайте папку в директории Юзер-профиля, и складывайте туда все ваши CSS-стили.

Можно использовать и ваш метод (browser.html), но тогда нужно бекапить файлы.

Опять же, на основном форуме есть скрипты, для автоматизации этого процесса.

Есть ещё Vivaldi Mod Manager - у меня как то не прижился.