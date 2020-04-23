Экспресс панель + Поиск
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Всем Добрый День!
Попращался с Оперой, перешёл на Vivaldi !
Есть небольшие вопросы, создать закладку на экспресс панели можно только путём копирования ссылки ? или можно как то как в Опере, нажал на сердечко и появилась закладка в экспресс панели ? или что то не так делаю?
Ну и второе, что меня очень напрягает, Как увеличить размер поисковой строки в экспресс панели?
( не пинайте если есть ответ, ибо вроде видел такой вопрос , но когда зарегился по поиску так и не нашел)
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@shaman18
1. Закладка на Экспресс-панели. У Вивальди может быть больше одной Экспресс-панели (ЭП). Все закладки сохраняются в папках, и эти папки можно установить в качестве ЭП. Перейдите в закладки ( vivaldi://bookmarks/ ) и сделайте ПКМ по папке. В контекстном меню есть пункты "Показывать на ЭП" или "Удалить с ЭП" (названия пунктов меню пишу по памяти). Чтобы добавить закладку нажмите на эскиз закладки в конце адресной строки (или Ctrl+D) и выберите папку, в которой будет сохранена закладка. Если выбранная папка выбрана в качестве ЭП, то закладка добавится на неё в виде эскиза.
Сложновато, да. Но это связано с более сложной структурой ЭП, которой нет у Оперы.
2. Поле поиска на ЭП. Штатными настройками браузера можно только включить или отключить поле поиска на ЭП. Я его отключил из-за невзрачного вида и пользуюсь поиском в адресной строке. Но если у вас достаточно познаний в английском, почитайте раздел Customizations & Extensions, возможно уже кто-то задавался подобным вопросом.
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@kurai said in Экспресс панель + Поиск:
@shaman18
1. Закладка на Экспресс-панели. У Вивальди может быть больше одной Экспресс-панели (ЭП). Все закладки сохраняются в папках, и эти папки можно установить в качестве ЭП. Перейдите в закладки ( vivaldi://bookmarks/ ) и сделайте ПКМ по папке. В контекстном меню есть пункты "Показывать на ЭП" или "Удалить с ЭП" (названия пунктов меню пишу по памяти). Чтобы добавить закладку нажмите на эскиз закладки в конце адресной строки (или Ctrl+D) и выберите папку, в которой будет сохранена закладка. Если выбранная папка выбрана в качестве ЭП, то закладка добавится на неё в виде эскиза.
Сложновато, да. Но это связано с более сложной структурой ЭП, которой нет у Оперы.
2. Поле поиска на ЭП. Штатными настройками браузера можно только включить или отключить поле поиска на ЭП. Я его отключил из-за невзрачного вида и пользуюсь поиском в адресной строке. Но если у вас достаточно познаний в английском, почитайте раздел Customizations & Extensions, возможно уже кто-то задавался подобным вопросом.
Да, Большое Спасибо!, разобрался с экспресс панелью
И даже помогли сделать скрипт на увеличение размера поисковой строки, так что все нормально, строку увеличил как и в опере! Если кому надо будет то выложу как сделать!
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Выложил в Умелые ручки
https://forum.vivaldi.net/topic/47184/увеличиваем-поисковую-строку-на-экспресс-панели
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@shaman18 Приветствую!
Хотел
нагадитьв вашем топике оставить коммент, но лучше сделаю это здесь.
Вижу ваш неустанный интерес к настройкам вивальди - это радует, что вы сами ищите информацию.
И большинство ответов уже есть, здесь, но только в основной части форума (английской).
Пила, рубанок, топор, а главное напильники вся полезная информация по кастомным настройкам.
Нужен только быстрый и правильный онлайн-переводчик.
shaman18 said in Увеличиваем Поисковую строку на экспресс панели:
правим browser.html
При следующем обновлении браузера, файл
browser.htmlбудет перезаписан, и вся "красота" пропадёт
Откройте
vivaldi://experiments/и включите «Allow for using CSS modifications»
В настройках
vivaldi://settings/appearance/(Внешний вид) появится форма
Создайте папку в директории Юзер-профиля, и складывайте туда все ваши CSS-стили.
Можно использовать и ваш метод (browser.html), но тогда нужно бекапить файлы.
Опять же, на основном форуме есть скрипты, для автоматизации этого процесса.
Есть ещё Vivaldi Mod Manager - у меня как то не прижился.
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@coleslaw said in Экспресс панель + Поиск:
vivaldi://experiments/
Что то у меня это вообще не работает!!! где то что то не включено ????
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@shaman18 Закрыть браузер и переименовать (временно) папку профиля.
Удалить все ключи запуска, если прописаны в ярлыке (или создать новый ярлык запуска - чистый).
Запустить браузер, пропустить страницу настроек - закрыв все вкладки.
Пробовать на Чистом (новом) профиле.
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@coleslaw
А в каком файле потом сохраняются настройки ?
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@shaman18 В разных:
Походите по 5-ти ссылкам (и далее по другим) из первого абзаца этого сообщения
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@coleslaw
Спасибо! буду разбираться, а руками никак не включить «Allow for using CSS modifications» ??
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@shaman18 Никак.
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@shaman18 said in Экспресс панель + Поиск:
а руками никак не включить «Allow for using CSS modifications» ??
Запросто. Прибить гвоздями в конфигурации по умолчанию: