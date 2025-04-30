@Shpankov

Ну да, очень удобно сравнивать, я и так вижу выделенный текст, зачем он мне ещё раз. Тем более тут окно просто растягивается хоть на весь экран, перекрывая всё что можно. Нельзя даже сдвинуть в сторону или свернуть хотя-бы исходный текст.



@kurai said in Улучшение для переводчика выделенного текста:

Вы готовы видеть это в качестве платной функции? Потому что это очень небесплатные сервисы.

А чё гугл с яндексом не бесплатно переводят ? Никто не заставляет использовать какой-то странный сервис который сейчас тут используется.