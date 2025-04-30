Улучшение для переводчика выделенного текста
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Переводчик выделенного текста это конечно хорошо, но зачем он отображает повторно переводимый текст, я хочу видеть только перевод, но не вижу такой настройки. Как пример расширение ImTranslator. Намного компактней выглядит и только перевод. Возьмите на вооружение. Так-же не помешало бы дать выбор сервиса для перевода, например гугл, яндекс и deepl.
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@MARK2580 said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
Так-же не помешало бы дать выбор сервиса для перевода, например гугл, яндекс и deepl.
Вы готовы видеть это в качестве платной функции? Потому что это очень небесплатные сервисы.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@MARK2580 said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
Переводчик выделенного текста это конечно хорошо, но зачем он отображает повторно переводимый текст, я хочу видеть только перевод, но не вижу такой настройки.
А разве неудобно сверять, как переведены оригинальные фразы?
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Как говорится, на ловца и зверь бежит. Разработчик движка перевода открыл тему на форуме для сбора фидбеков о качестве перевода.
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@kurai, Огромное спасибо за наводку!
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@Shpankov
Ну да, очень удобно сравнивать, я и так вижу выделенный текст, зачем он мне ещё раз. Тем более тут окно просто растягивается хоть на весь экран, перекрывая всё что можно. Нельзя даже сдвинуть в сторону или свернуть хотя-бы исходный текст.
@kurai said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
Вы готовы видеть это в качестве платной функции? Потому что это очень небесплатные сервисы.
А чё гугл с яндексом не бесплатно переводят ? Никто не заставляет использовать какой-то странный сервис который сейчас тут используется.
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sedative29rus
@MARK2580 said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
А чё гугл с яндексом не бесплатно переводят ?
$20 за миллион символов у гугла. Месячный объём переводов в Вивальди измеряется как минимум 10-значными числами... На сотню тыщ баксов в месяц лучше уж программистов в команду добавить))
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@MARK2580 said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
А чё гугл с яндексом не бесплатно переводят ? Никто не заставляет использовать какой-то странный сервис который сейчас тут используется.
Для конечного пользователя перевод бесплатный, а вот для разработчиков доступ к API платный.
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@Shpankov said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
@MARK2580 said in Улучшение для переводчика выделенного текста:
Переводчик выделенного текста это конечно хорошо, но зачем он отображает повторно переводимый текст, я хочу видеть только перевод, но не вижу такой настройки.
А разве неудобно сверять, как переведены оригинальные фразы?
Вопрос с подвохом. Если на него прямо отвечать - да, удобно. Но если ответить на несколько шире поставленый вопрос "Удобно ли сверять переведенные фразы с оригиналом в Вивальди" - ответ часто отрицательный.
Причины:
- окно перевода фиксируется на конкретном месте страницы. Передвинуть его нельзя, а исходный текст может занимать значительное место.
- если нижняя часть выделенного текста находится достаточно низко - кнопка открывающая перевод будет еще ниже, а окно переводчика может вообще появиться за пределами экрана.
- вышеприведенная ситуация усугубляется если за прежделами экрана появляется и сама кнопка.
- кстати, кнопка появляется обычно ПОСЛЕ повторного выделения текста. Часто приходится использовать для ее вызова горячие клавиши.
В остатке
- желательно было бы сделать окно перевода непривязанным
- часть окна с исходным текстом - видимым в зависимости от настроек
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Сам переводчик в принципе нормальный. Жаль только нет настройки закрепления направления и языка перевода. Я использую браузер на английском языке и он мне переводит английский на английский )) жесть). Это повод написать в тему переводчика.