День добрый!

Сейчас поняла, что мне выдает мой мак - что он старый, для новой версии. А это что значит, вроде обновления я все принимаю, браузеровские, айфона, просто система другая новая не заходит и это будет страдать производительность? скрины прилагаю.

второе - можно ли у существующей почты поменять адрес, или это значит, что надо удалять эту и заводить другую?

третье - поставила аутентификацию и вдруг увидела, что есть темы в вивальди))), решила поставить, а он у меня просит код, которым я укрепила аутентификацию, мне что каждый раз теперь этот код вводить?

Благодарю.