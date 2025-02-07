почта, темы с кодом, браузер и мак
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День добрый!
Сейчас поняла, что мне выдает мой мак - что он старый, для новой версии. А это что значит, вроде обновления я все принимаю, браузеровские, айфона, просто система другая новая не заходит и это будет страдать производительность? скрины прилагаю.
второе - можно ли у существующей почты поменять адрес, или это значит, что надо удалять эту и заводить другую?
третье - поставила аутентификацию и вдруг увидела, что есть темы в вивальди))), решила поставить, а он у меня просит код, которым я укрепила аутентификацию, мне что каждый раз теперь этот код вводить?
Благодарю.
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for macOS
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maximvasiljev
Vivaldi не поддерживает совсем старые macOS (как не поддерживают и Chrome, как и Firefox, как и Safari)
Обновления на более новые macOS 11/12/13/14/15 нужно искать в AppStore.
Если там их нет или пишет про несовместимомость — то macOS можно обновить и на "старом", по мнению Apple, железе (кстати каком?)
https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/
Выглядит сложно, но на самом деле просто скачать прилажку, через неё одной кнопкой выкачать установщик macOS, второй кнопкой записать на флэшку 16гб+, перезагрузится для установки обновления, третьей кнопкой поставить патчи и ещё раз перезагрузиться. Готово!
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@maximvasiljev ой, пасиба! буду пытаться, расскажу
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maximvasiljev
@Anzhelika
второй и третий вопросы стоит чуть подробнее расписать и выложить в другую ветку (они не macOS-специфичные)
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@maximvasiljev благодарю
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@maximvasiljev. MacBook Air (13-inch, Mid 2012) вот такое железо, я тоже не считаю, что старое...
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maximvasiljev
у меня на примерного того времени iMac 21.5 mid 2011 скоро будет установка macOS 14 Sonoma через OCLP, попозже отпишусь как оно
(пока там стоит linux, всё летает и беспроблемно обновляется на последнии версии. Но не всё удобно как в macOS)