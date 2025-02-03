【デスクトップ版】既定のブラウザが設定できない
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array Ambassador
Vivaldi ご利用環境、OS と Vivaldi のバージョン（何 bit 版か含め）
Vivaldi 7.1.3570.42 (Stable channel) (64-bit)
変更履歴 b8b9e38c227ffcbddc2b1eaa4cafae187b90d9b6
OS Windows 11 Version 24H2 (Build 26100.3037)
再現手順（ステップ・バイ・ステップ）
設定画面の「一般」→「既定のブラウザ」のスイッチをクリックしても何も起きない。（Windowsの設定画面が開かない）
「起動時にチェック」をいれて起動時に確認がくるが、その「既定のブラウザにする」をクリックしても何も起きない。（Windowsの設定画面が開かない）
本来あるべき挙動
Windowsの設定画面が開いて規定のアプリに設定できる。
実際の挙動
クリックしても反応がなく、既定のブラウザにできない。
補足情報（挙動が確認できるページの URL やスクリーンショットなど）
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ahojo Vivaldi Team
報告ありがとうございます。
こちら、新しいプロファイル、またはゲストプロファイルでのテストは行いましたか？
もしまだの場合、新規プロファイルにて拡張機能を全て無効にした状態
（vivaldi://extensions/） で、再現可能かを確認いただけると嬉しいです。
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array Ambassador
はい、新規プロファイルでも設定からも、起動時に確認素るをチェックしたときに出るボタンからも何も起きないです。
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array Ambassador
Snapshot
7.2.3592.3 (公式ビルド) (64-bit)
で直りました。
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ahojo Vivaldi Team
なによりです。報告いただき、ありがとうございました