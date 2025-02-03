Vivaldi ご利用環境、OS と Vivaldi のバージョン（何 bit 版か含め）

Vivaldi 7.1.3570.42 (Stable channel) (64-bit)

変更履歴 b8b9e38c227ffcbddc2b1eaa4cafae187b90d9b6

OS Windows 11 Version 24H2 (Build 26100.3037)

再現手順（ステップ・バイ・ステップ）

設定画面の「一般」→「既定のブラウザ」のスイッチをクリックしても何も起きない。（Windowsの設定画面が開かない）

「起動時にチェック」をいれて起動時に確認がくるが、その「既定のブラウザにする」をクリックしても何も起きない。（Windowsの設定画面が開かない）

本来あるべき挙動

Windowsの設定画面が開いて規定のアプリに設定できる。

実際の挙動

クリックしても反応がなく、既定のブラウザにできない。

補足情報（挙動が確認できるページの URL やスクリーンショットなど）