@kurai said in Поиск горячих клавиш:

@gozhiy said in Поиск горячих клавиш: Оказалось Ctrl-Shit-T Это стандартное сочетание для браузеров.

Я много лет пользовался сочетанием Ctrl-Z. Оно было стандартным еще до того, как браузеры превратились в комбайны.

Потом оно оказалось нестандартным. Ибо мешало откатывать ввод данных на формах.

В настройках есть поиск, он прекрасно работает и по горячим клавишам.

А так?



Ну и ктому же "общий поиск" - это поиск по ВСЕМ настройкам. Я понимаю, что и топором можно колбасу резать, но , нож для этого удобней. А универсальный поиск как раз плох из-за своей универсальности.

Плюс есть быстрые команды (F2)

А причем тут "быстрые команды" к "поиску"?

Комбинацию Ctrl-Shift-T я привел только в виде примера.