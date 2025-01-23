Поиск горячих клавиш
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В настройках Вивальди есть возможность настроить горячие клавиши на множество операций. Это хорошо. Но вот добавлять сочетания для еще неназначеных операций или переназначить старые бывает весьма не просто, т.к. неизвестно , какие из сочетаний уже задействованы. Предлагаю в раздел настроек горячих клавиш добавить поиск. Как по клавишам, так и по функциям. К примеру, чтобы найти хоткей на восстановление закрытой вкладки мне пришлось перелопачивать форум. Оказалось Ctrl-Shit-T. Потратил полчаса, а с предлагаемым поиском это заняло бы меньше минуты.
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@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
Оказалось Ctrl-Shit-T
Это стандартное сочетание для браузеров.
В настройках есть поиск, он прекрасно работает и по горячим клавишам.
Плюс есть быстрые команды (F2)
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@kurai said in Поиск горячих клавиш:
@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
Оказалось Ctrl-Shit-T
Это стандартное сочетание для браузеров.
Я много лет пользовался сочетанием Ctrl-Z. Оно было стандартным еще до того, как браузеры превратились в комбайны.
Потом оно оказалось нестандартным. Ибо мешало откатывать ввод данных на формах.
В настройках есть поиск, он прекрасно работает и по горячим клавишам.
А так?
Ну и ктому же "общий поиск" - это поиск по ВСЕМ настройкам. Я понимаю, что и топором можно колбасу резать, но , нож для этого удобней. А универсальный поиск как раз плох из-за своей универсальности.
Плюс есть быстрые команды (F2)
А причем тут "быстрые команды" к "поиску"?
Комбинацию Ctrl-Shift-T я привел только в виде примера.
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sedative29rus
@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
А так?
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@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
А причем тут "быстрые команды" к "поиску"?
При том, что это поиск по командам
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@sedative29rus said in Поиск горячих клавиш:
@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
А так?
А "так" у меня не получается. Форма пустая.
Может, есть какие-то ньюансы?
UPD: понял. Там клавиши через "+" перечислялись
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@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
Там клавиши через "+" перечислялись
Сочетания клавиш всегда пишутся через +.
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@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
В настройках Вивальди есть возможность настроить горячие клавиши на множество операций. Это хорошо. Но вот добавлять сочетания для еще неназначеных операций или переназначить старые бывает весьма не просто, т.к. неизвестно , какие из сочетаний уже задействованы. Предлагаю в раздел настроек горячих клавиш добавить поиск. Как по клавишам, так и по функциям. К примеру, чтобы найти хоткей на восстановление закрытой вкладки мне пришлось перелопачивать форум. Оказалось Ctrl-Shit-T. Потратил полчаса, а с предлагаемым поиском это заняло бы меньше минуты.
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@Nikolay68 said in Поиск горячих клавиш:
@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
В настройках Вивальди есть возможность настроить горячие клавиши на множество операций. Это хорошо. Но вот добавлять сочетания для еще неназначеных операций или переназначить старые бывает весьма не просто, т.к. неизвестно , какие из сочетаний уже задействованы. Предлагаю в раздел настроек горячих клавиш добавить поиск. Как по клавишам, так и по функциям. К примеру, чтобы найти хоткей на восстановление закрытой вкладки мне пришлось перелопачивать форум. Оказалось Ctrl-Shit-T. Потратил полчаса, а с предлагаемым поиском это заняло бы меньше минуты.
Если бы эту часть справки (или настроек) писал я, это было бы в виде грида. С возможностью сортировки по колонкам "Орерация" и "Сочетание клавиш". С инкрементальным поиском. А то сейчас есть куча всего, вроде и работает, но разбросано по всей программе. И наиболее эффективный способ разобраться - написать в форуме свое предложение. Мигом найдутся люди, которые что-то знают и захотят поставить тебя на место. Я уже неоднократно этим приемом пользовался (Пару раз пробовал просто задать вопрос - ответа не получил. Вообще.)
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@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
Мигом найдутся люди, которые что-то знают и захотят поставить тебя на место
Ни на какое место я вас ставить не собирался. Странное восприятие.
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@Nikolay68 said in Поиск горячих клавиш:
@gozhiy said in Поиск горячих клавиш:
Мигом найдутся люди, которые что-то знают и захотят поставить тебя на место
Ни на какое место я вас ставить не собирался. Странное восприятие.
Не обижайтесь. Это была шутка. Наверное, существует какой-то психологический феномен, который подталкивает нас чему-то научить другого. На меня это тоже действует.