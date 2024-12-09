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Доработать систему создания скриншотов для сайтов на экспресс-панели
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Раз браузеры нынче не могут самостоятельно понять, что именно должно становиться обложкой закладки на экспресс-панели – предлагаю дать возможность пользователю самому это сделать:
- Показывать область, скриншот которой будет сделан.
- Дать возможность масштабировать область.
- Дать возможность перемещаться по области сайта.
- Добавить кнопку "Сделать скриншот", которой пользователь воспользуется, когда будет уверен, что результат удачен.