Раз браузеры нынче не могут самостоятельно понять, что именно должно становиться обложкой закладки на экспресс-панели – предлагаю дать возможность пользователю самому это сделать:

Показывать область, скриншот которой будет сделан. Дать возможность масштабировать область. Дать возможность перемещаться по области сайта. Добавить кнопку "Сделать скриншот", которой пользователь воспользуется, когда будет уверен, что результат удачен.