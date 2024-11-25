@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:

@Shpankov никакой нет ссылки - открывается просто сайт DuckDuckGo - это же на видео видно

Вот это и значит, что у вас там не поисковая ссылка, а прямая ссылка на сервис.

Вы какие-то настройки с поиском делали? На десктопе перед синхронизацией может быть?

Как вариант, можно попробовать отключить синхронизацию и установить мобильную версию начистовую. Затем проверить, как работает поиск. Если всё нормально, а после включения синхронизации поиск перестаёт работать, это значит, что в данных синхронизации искажённые данные по поискам. Тогда можно попробовать следующее: