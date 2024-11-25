Не работает поиск через поисковые сайты
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на видео видно что при поиске не происходит собственно сам поиск, а только открывается поисковый сайт
видеоскриншот
видеоскриншот
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https://forum.vivaldi.net/topic/103363/search-in-address-bar-lead-to-search-engine-homepage
в англоязычном форуме тоже есть такая проблема
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@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:
на видео видно что при поиске не происходит собственно сам поиск, а только открывается поисковый сайт
видеоскриншот
видеоскриншот
Не могу воспроизвести такое поведение. Проверьте правильность поисковой ссылки в своём браузере. Должна быть примерно такая:
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@Shpankov вроде в настройках мобильного браузера нет такой опции.
На ПК так:
и так:
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@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:
вроде в настройках мобильного браузера нет такой опции.
Это можно проверить, осуществив поиск и посмотрев, как выглядит ссылка в адресной строке.
Попробуйте включить синхронизацию между десктопной и мобильной версией. Или попробуйте переустановить мобильную версию. Или сбросить данные синхронизации на сервере. В общем, надо искать причину, почему у вас поиск сломался.
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@Shpankov
как она выглядит? да ни как
@Shpankov said in Не работает поиск через поисковые сайты:
включить синхронизацию между десктопной и мобильной версией
синхронизация включена. Переустанавливал. Вообще с синхронизацией часто бывают проблемы ( и сейчас есть, создал топик). Не работает нормально синхронизация событий календаря с самого начала
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@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:
как она выглядит? да ни как
Как на вашем видео - выделяете слово, выбираете веб-поиск. Потом смотрите, какая ссылка у вас в адресной строке в результатах поиска.
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@Shpankov никакой нет ссылки - открывается просто сайт DuckDuckGo - это же на видео видно
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@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:
@Shpankov никакой нет ссылки - открывается просто сайт DuckDuckGo - это же на видео видно
Вот это и значит, что у вас там не поисковая ссылка, а прямая ссылка на сервис.
Вы какие-то настройки с поиском делали? На десктопе перед синхронизацией может быть?
Как вариант, можно попробовать отключить синхронизацию и установить мобильную версию начистовую. Затем проверить, как работает поиск. Если всё нормально, а после включения синхронизации поиск перестаёт работать, это значит, что в данных синхронизации искажённые данные по поискам. Тогда можно попробовать следующее:
- Отключить синхронизацию.
- Из десктопной версии сделать сброс данных на сервере.
- Переустановить начистовую мобильную версию.
- Включить синхронизацию на десктопе и на мобильном.
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@Shpankov said in Не работает поиск через поисковые сайты:
Вот это и значит, что у вас там не поисковая ссылка, а прямая ссылка на сервис.
Вы какие-то настройки с поиском делали? На десктопе перед синхронизацией может быть?
Да, открывается просто ссылка на сайт.
Какие настройки стоят, вы видели на скринах выше.
На ПК-версии работает нормально, а на мобильной вот так. Так что синхронизация как бы и не при чем? Надо менять на ПК запрос на правильную строку. Видимо на мобильной версии эти строки не работают
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@intersk said in Не работает поиск через поисковые сайты:
@Shpankov said in Не работает поиск через поисковые сайты:
Вот это и значит, что у вас там не поисковая ссылка, а прямая ссылка на сервис.
Вы какие-то настройки с поиском делали? На десктопе перед синхронизацией может быть?
Да, открывается просто ссылка на сайт.
Какие настройки стоят, вы видели на скринах выше.
На ПК-версии работает нормально, а на мобильной вот так. Так что синхронизация как бы и не при чем? Надо менять на ПК запрос на правильную строку. Видимо на мобильной версии эти строки не работают
На мобильной версии делали обновление или чистая установка? Пробовали переустановить?
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@Shpankov said in Не работает поиск через поисковые сайты:
Вот это и значит, что у вас там не поисковая ссылка, а прямая ссылка на сервис.
вы видели какие стояли ссылки в настройках. Они неправильные. Я скачал новый дистрибутив Vivaldi и оттуда взял настройки поисковика. Теперь надо посмотреть как поисковики синхронизируются на мобильный и надеюсь теперь все будет работает!
всегда обновляюсь вообще-то (синхронизация может глючить при любой установке)
По поводу синхронизации - да, помогает только удаление данных с сервера. Но мне кажется что это не правильно