Доступ в России к сайтам с cloudflare
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Доброго времени суток.
Вот уже второй или третий день проблема с доступом к сайту на котором стоит скрипт с cloudflare.com
Доступ то есть(час-два) то его нет несколько часов.
Пробовал из разных профилей - проблема остается.
Но если я использую Edge или Firefox, то доступ к сайту всегда есть.
Мне нужно чтоб был доступ именно из vivaldi
Возможно что-то можно подкрутить с настройками?
P.S. Я предполагаю, что проблема связана с тем, что в России начали веерно банить cloudflare. Но ведь Edge и Firefox как-то эту банилку обходят
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@rakamakafon При попытке войти на сайт cloudflare проводит проверку не неробот. У вас эта проверка открывается? Если нет, то, возможно, тормозит где-то на этом этапе.
Пробовали отключать расширения? На чистом профиле проверяли?
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Нет... даже проверка не открывается.
А вот на чистом профиле нормально зашло.
Обнаружил, что касперский как-то сам поставил мне в профиль расширение.
Удалил его. Пока вроде ок.
Надо понаблюдать денек
Спасибо
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@rakamakafon said in ↓:
Обнаружил, что касперский как-то сам поставил мне в профиль расширение...
Каспер знатный шалун, всё никак не уймётся!..
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@rakamakafon said in Доступ в России к сайтам с cloudflare:
начали веерно банить cloudflare
Блокировка Encrypted ClientHello (ECH) на Cloudflare
Обсуждение: Блокировка (замедление) ECH Cloudflare
p.s.
vivaldi://flags/#encrypted-client-helloна v.7 есть это?
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@rakamakafon said in Доступ в России к сайтам с cloudflare:
Нет... даже проверка не открывается.
А вот на чистом профиле нормально зашло.
Обнаружил, что касперский как-то сам поставил мне в профиль расширение.
Удалил его. Пока вроде ок.
Надо понаблюдать денек
Спасибо
В итоге это оказалось совпадением.
Теперь Доступ с этого профиля опять, то есть то нету.
Но с чистого профиля, а также гостевого режима доступ зачастую есть, когда в рабочем профиле его нет. Но тоже периодически в чистом и гостевом профиле сайт не загружается. Даже не проходит до начала проверки cloudflare, просто страница недоступна и все
Блдж, хоть уезжай прям, чтоб работать можно было нормально
@coleslaw Спасибо, буду разбираться
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@rakamakafon а касперского удалили или отключили? Слышал, что он и отключенный может пакостить.
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@Shpankov Отключен. Все проблемы были с отключенным касперским
Пытаюсь теперь задаунгрейдить вивальди до версии на которой проблем не было(может это совпадение), я его
очень давно не обновлял.
И у меня теперь даунгрейд не получается.
https://forum.vivaldi.net/topic/102981/downgrade-vivaldi-на-windows-11
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@coleslaw said in Доступ в России к сайтам с cloudflare:
p.s. vivaldi://flags/#encrypted-client-hello на v.7 есть это?
на v.7 его нет.
Откатился до версии 6.1. Поставил этот флаг в disable - уже несколько часов никаких проблем с доступом.
Спасибо за подсказку.
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rakamakafon
@rakamakafon said in Доступ в России к сайтам с cloudflare:
@coleslaw said in Доступ в России к сайтам с cloudflare:
p.s. vivaldi://flags/#encrypted-client-hello на v.7 есть это?
на v.7 его нет.
Откатился до версии 6.1. Поставил этот флаг в disable - уже несколько часов никаких проблем с доступом.
Спасибо за подсказку.
Резюмирую спустя почти сутки работы - проблем с доступом не было.