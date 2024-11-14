Доброго времени суток.

Вот уже второй или третий день проблема с доступом к сайту на котором стоит скрипт с cloudflare.com

Доступ то есть(час-два) то его нет несколько часов.

Пробовал из разных профилей - проблема остается.

Но если я использую Edge или Firefox, то доступ к сайту всегда есть.

Мне нужно чтоб был доступ именно из vivaldi

Возможно что-то можно подкрутить с настройками?

P.S. Я предполагаю, что проблема связана с тем, что в России начали веерно банить cloudflare. Но ведь Edge и Firefox как-то эту банилку обходят