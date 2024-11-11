Downgrade vivaldi на Windows 11
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Подскажите как все-таки задаунгрейдить vivaldi ?
Обновился до последней версии 7.0.3.
После решил вернуться на старую и я не могу это сделать.
Фейл 1) Удалил 7.0.3, поставил Vivaldi.6.1.3035.111 и он тут же предложил перезапустится чтобы использовать самую последнюю версию 7.0.3
Фейл 2) Удалил 7.0.3 с удалением данных о работе браузера, ребунул комп !отключил сеть! поставил Vivaldi.6.1.3035.111, через настройки отключил автообновление !не включал сеть! и он опять предложил мне перезапустится чтобы использовать самую последнюю версию 7.0.3
Фейл 3) Почистил на всякий случай папку Temp, После удаления 7.0.3 с удалением данных о работе ребутнул систему, далее сделал все описанное в Фейл 2.
И опять в правом верхнем углу предложение о рестарте, чтобы работать на последней версии 7.0.3!
Хелп ми плиз!
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@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
как все-таки задаунгрейдить vivaldi ?
Не получится, слишком большой разрыв в версиях, причём изменения в некоторых файлах были кардинальные. Быстрее новый профиль настроить и кинуть в него старые закладки, импортировать пароли, почту, rss, заметки, словарь, картинки спиддиала и расширения перепаковать, а потом установить. Потеряются по сути только куки.
Впредь лучше использовать портабл, обновлять браузер руками и делать бекапы каждой версии.
А с новой что не так?
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@Capushon Да я и профили старые даже не подключал.
Мне уже пофиг на них - закладки только импортировал из html и все.
Но все равно самостоятельно откуда-то лезет обновление на новую версию при отключенной сети/
В новой версии нет флага, который я надеюсь мне поможет vivaldi://flags/#encrypted-client-hello
Мне сейчас хотя бы просто поставить старую версию на ту же машину, чтоб старая сама не обновлялась
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@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Мне сейчас хотя бы просто поставить старую версию на ту же машину, чтоб старая сама не обновлялась
Для тех кто столкнется с такой же проблемой.
Один из вариантов решения проблемы - при установке выбрать Тип установки "Автономно" и появится галка отключить автоматические обновления.
Хотя вопрос автозагрузки обновлений "из ниоткуда" при отключенной сети при обычной установке остается открытым. Где таки vivaldi в Win 11 сохраняет копию последней версии дистрибутива, сохраняющуюся после удаления браузера из системы?
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@rakamakafon, Про Win11 не скажу но Win10 и ниже вот инструкция:
https://forum.vivaldi.net/post/675674
Прежние версии Vivaldi находятся здесь:
https://vivaldi.com/ru/download/archive/?platform=win
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@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
закладки только импортировал из html
Можно было просто скопировать файл Bookmarks и картинки от него папка VivaldiThumbnails
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
В новой версии нет флага, который я надеюсь мне поможет vivaldi://flags/#encrypted-client-hello
Нормально ж всё и так?
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Хотя вопрос автозагрузки обновлений "из ниоткуда" при отключенной сети при обычной установке остается открытым.
Файл нужно прибить update_notifier.exe, у меня без него ничего не обновляется.
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Где таки vivaldi в Win 11 сохраняет копию последней версии дистрибутива, сохраняющуюся после удаления браузера из системы?
Скорее всего нигде - скачивает заново, Win 11 - зло.
ps: на картинке у вас просто автономная установка, это не портабл.
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@rakamakafon, Ну и вот ещё тема, которую Вам стоило перед попыткой даунгрейда почитать:
https://forum.vivaldi.net/post/298898
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@RX21 Спасибо
@Capushon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Нормально ж всё и так?
А мне надо в disable поставить. Значит для моих целей не нормально:)
@Capushon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Скорее всего нигде - скачивает заново, Win 11 - зло.
Откуда он скачивает? Сеть то при установке была отключена. Где-то сохраняет офлайн инсталлер последней версии и при переустановке опять к нему обращается
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@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Сеть то при установке была отключена.
Win 11 зло с его UEFI'ями, 4-мя разделами, 3 из которых не нужны в MBR, c кучей разных бекапов локальных и облачных, с кейлоггерами и таймлайнами, планшетомордым интерфейсом, злостным "Защитником" и т.д. и т. п.
Неуправляемый он и непредсказуемый. Одним словом "кто ж его посадит...(с)"
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
А мне надо в disable поставить
Цель какая? Я чего спрашиваю, на скрине выше человек добивается обратного - чтобы все эти защиты работали в онлайн тесте. Вот и пойми, одним одно - другим противоположное)
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@Capushon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Цель какая? Я чего спрашиваю, на скрине выше человек добивается обратного - чтобы все эти защиты работали в онлайн тесте. Вот и пойми, одним одно - другим противоположное)
Вот это цель
https://forum.vivaldi.net/topic/102909/доступ-в-россии-к-сайтам-с-cloudflare/8
У меня сайт который не забанен в РФ теперь начал периодически отваливаться, стал искать причину. В итоге надеюсь даунгрейд до 6.1 версии поможет.
Сейчас флаг упоминаемый ранее поставил в дисэйбл - пока полет нормальный.
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@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Хелп ми плиз!
https://forum.vivaldi.net/post/785457 +пара ссылок
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
Где-то сохраняет офлайн инсталлер последней версии и при переустановке опять к нему обращается
Ранее сохранялся в "temp", и это архивы "zip" или "cab", а установщик находится внутри папки (каталога) самого вивальди.
Если интересно, откройте реестр, там всё прозрачно было (у меня v5.6 на win8.1),
при включенном автообновление создаётся задача в планировщике, там тоже все файлы и пути должны быть прописаны.
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sedative29rus
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
В новой версии нет флага
По идее можно не даунгрейдить, а закостылить политикой через реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Vivaldi] "EncryptedClientHelloEnabled"=dword:00000000
Вроде должно работать.
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rakamakafon
@sedative29rus said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:
В новой версии нет флага
По идее можно не даунгрейдить, а закостылить политикой через реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Vivaldi] "EncryptedClientHelloEnabled"=dword:00000000
Вроде должно работать.
Спасибо. Если вдруг старая версия станет непригодна для использования, то воспользуюсь вашим советом