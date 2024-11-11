@rakamakafon said in Downgrade vivaldi на Windows 11:

как все-таки задаунгрейдить vivaldi ?

Не получится, слишком большой разрыв в версиях, причём изменения в некоторых файлах были кардинальные. Быстрее новый профиль настроить и кинуть в него старые закладки, импортировать пароли, почту, rss, заметки, словарь, картинки спиддиала и расширения перепаковать, а потом установить. Потеряются по сути только куки.

Впредь лучше использовать портабл, обновлять браузер руками и делать бекапы каждой версии.

А с новой что не так?