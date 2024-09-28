@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:

При первом и втором нажатии боковая панель смещается туда-обратно примерно на 1px, кажется как будто она немного дергается.

Не воспроизводится у меня.

@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:

Еще косяк у боковой панели - если мы делаем ее плавающей, то при нажатии на кнопку отображения боковой панели она совсем не плавает, а смешает контент страницы.

Не воспроизводится.

@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:

если кнопку перевода из боковой панели закрепить где нибудь на другой панели, то не корректно работает перевод выделенного текста, он срабатывает один раз, а потом что не выделишь, показывается первый текст

Если открыть боковую панель и выделять куски текста - перевод осуществляется автоматически. Если закрыть панель, то она откроется с прошлым переводом, даже если выделен новый фрагмент текста. Возможно, есть какая-то проблема, что при закрытии панели она не сбрасывает старый текст. Спрошу завтра тестеров проверить.

Где при этом размещена кнопка переводчика не имеет значения.

Попробуйте пока отключить автозакрытие панели.

@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:

Если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, а при повторном клике на этой кнопке она не закрывается.

Не могу воспроизвести.

@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:

Еще если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, затем нужно нажать любую другую кнопку на боковой панели, а затем в любом месте на странице - боковая панель остается видимой и не плавает. Хотя должна быть плавающей и скрыться.

Не могу воспроизвести.

Вы проверяли на чистом профиле без расширений?