Боковая панель дергается, если закреплена справа
-
Суть такая: закрепляем боковую панель справа. Нажимаем на какой нибудь элемент, например переводчик. Нажимаем на него еще раз.
При первом и втором нажатии боковая панель смещается туда-обратно примерно на 1px, кажется как будто она немного дергается.
-
Еще косяк у боковой панели - если мы делаем ее плавающей, то при нажатии на кнопку отображения боковой панели она совсем не плавает, а смешает контент страницы.
-
добавлю еще сюда:
если кнопку перевода из боковой панели закрепить где нибудь на другой панели, то не корректно работает перевод выделенного текста, он срабатывает один раз, а потом что не выделишь, показывается первый текст
-
в общем у боковой панели одни проблемы я как посмотрю
-
добавлю еще для плавающей панели:
Если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, а при повторном клике на этой кнопке она не закрывается. Это пол беды.
Еще если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, затем нужно нажать любую другую кнопку на боковой панели, а затем в любом месте на странице - боковая панель остается видимой и не плавает. Хотя должна быть плавающей и скрыться.
-
@skapunker Вы можете отправить баг-репорты по всем проблемам?
-
@Shpankov said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Вы можете отправить баг-репорты по всем проблемам?
не могу, потому что их надо на английском языке отправлять, если отправлю то скорее всего никто не поймет что я написал
-
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
При первом и втором нажатии боковая панель смещается туда-обратно примерно на 1px, кажется как будто она немного дергается.
Не воспроизводится у меня.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Еще косяк у боковой панели - если мы делаем ее плавающей, то при нажатии на кнопку отображения боковой панели она совсем не плавает, а смешает контент страницы.
Не воспроизводится.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
если кнопку перевода из боковой панели закрепить где нибудь на другой панели, то не корректно работает перевод выделенного текста, он срабатывает один раз, а потом что не выделишь, показывается первый текст
Если открыть боковую панель и выделять куски текста - перевод осуществляется автоматически. Если закрыть панель, то она откроется с прошлым переводом, даже если выделен новый фрагмент текста. Возможно, есть какая-то проблема, что при закрытии панели она не сбрасывает старый текст. Спрошу завтра тестеров проверить.
Где при этом размещена кнопка переводчика не имеет значения.
Попробуйте пока отключить автозакрытие панели.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, а при повторном клике на этой кнопке она не закрывается.
Не могу воспроизвести.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Еще если мы размешаем кнопку из боковой панели на другой панели, то при клике на кнопку вылезает панель, затем нужно нажать любую другую кнопку на боковой панели, а затем в любом месте на странице - боковая панель остается видимой и не плавает. Хотя должна быть плавающей и скрыться.
Не могу воспроизвести.
Вы проверяли на чистом профиле без расширений?
-
@Shpankov said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Вы проверяли на чистом профиле без расширений?
Создал новый профиль. Все то же самое.
Записал видео по каждому пункту.
https://disk.yandex.ru/i/jvGtbnBlsRuIdw
https://disk.yandex.ru/i/iAi9w70afFvtFQ
https://disk.yandex.ru/i/L8Rp2Fss1IzOEg
https://disk.yandex.ru/i/R-ATlu0WUoeCug
-
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Да, при смене масштаба системы на отличный от 100% есть сдвиг.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Про это уже выше пояснил - при сворачивании и открытии панели перевода выделенный текст сохраняется от предыдущего. Как временное решение - не закрывать панель перевода на время перевода, так всё будет работать.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Так работает по умолчанию. Панель с кнопками не плавает, только открытые панели плавают. Иначе при отображении этой панели она будет закрывать контент страницы - большинство пользователей всегда держат её под рукой.
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Да, теперь смог воспроизвести.
Отправлю репорты по всем проблемам. Спасибо!
-
xogorxogorich
@skapunker said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
если мы делаем ее плавающей, то при нажатии на кнопку отображения боковой панели она совсем не плавает, а смешает контент страницы.
Плюсую+++++
Имхо, конечно, но раньше намного приятнее работало, когда при включённой опции плавания вся панель (включая панель с кнопками) становилась плавающей всегда
ㅤ
@Shpankov said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Панель с кнопками не плавает, только открытые панели плавают.
При открытии Боковой панели сразу в развёрнутом виде, даже панель с кнопками изначально плавает, но при сворачивании раскрывающейся части таки благополучно "уходит
на корм рыбамна дно":
-
@xogorxogorich Я уже отправил 5 баг-репортов по всем этим проблемам. Но вряд ли будут быстро исправлять - есть много срочной работы.
-
@Shpankov said in Боковая панель дергается, если закреплена справа:
Так работает по умолчанию. Панель с кнопками не плавает, только открытые панели плавают. Иначе при отображении этой панели она будет закрывать контент страницы - большинство пользователей всегда держат её под рукой.
тут как вариант добавить в настройки дополнительую опцию, чтобы сделать саму панель плавающей или неплавающей