В Меню Переключения Вкладок, вызываемого нажатием сочетания клавиш Ctrl + Tab или нажатием клавиши Alt в сочетании с вращением колесиком Мышки, можно переходить на другие вкладки.

Но эти вкладки отсортированы в Порядке их Использования.

Мне кажется, что было бы удобным, также иметь возможность отсортировать их и по другим критериям.

В первую очередь, по порядку, так как они расположены в Панели вкладок - то есть в обычном порядке.

Например, можно было бы перемещаться по вкладкам расположенным в Обычном Порядке, при нажатии сочетания клавиш: Ctrl + Alt + Колесико мышки. Также можно было-бы добавить, в это Диалоговое окно, или в Меню Настроек Vivaldi, Элементы меню позволяющие выбрать предпочтительный метод Сортировки вкладок в этом окне. И может быть, возможность закрепления этого меню на экране, при необходимости.

Например добавлением в Диалоговое окно, Элемента меню - закрепляющего окно на экране.

Рис. 1. Меню Переключения Вкладок

Подобные предложения уже были, но это были предложения при обсуждении других тем.

@FoxWMulder

https://forum.vivaldi.net/topic/25453/multiple-row-tabs/101

https://forum.vivaldi.net/post/671004

Мод для отображения вкладок в несколько строк

https://forum.vivaldi.net/topic/101084/css-mod-multi-row-tabs-and-more

В данном случае выделено в отдельную тему