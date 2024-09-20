Меню переключения Вкладок - Дополнение функций
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В Меню Переключения Вкладок, вызываемого нажатием сочетания клавиш Ctrl + Tab или нажатием клавиши Alt в сочетании с вращением колесиком Мышки, можно переходить на другие вкладки.
Но эти вкладки отсортированы в Порядке их Использования.
Мне кажется, что было бы удобным, также иметь возможность отсортировать их и по другим критериям.
В первую очередь, по порядку, так как они расположены в Панели вкладок - то есть в обычном порядке.
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Например, можно было бы перемещаться по вкладкам расположенным в Обычном Порядке, при нажатии сочетания клавиш: Ctrl + Alt + Колесико мышки.
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Также можно было-бы добавить, в это Диалоговое окно, или в Меню Настроек Vivaldi, Элементы меню позволяющие выбрать предпочтительный метод Сортировки вкладок в этом окне.
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И может быть, возможность закрепления этого меню на экране, при необходимости.
Например добавлением в Диалоговое окно, Элемента меню - закрепляющего окно на экране.
Рис. 1. Меню Переключения Вкладок
Подобные предложения уже были, но это были предложения при обсуждении других тем.
@FoxWMulder
https://forum.vivaldi.net/topic/25453/multiple-row-tabs/101
https://forum.vivaldi.net/post/671004
Мод для отображения вкладок в несколько строк
https://forum.vivaldi.net/topic/101084/css-mod-multi-row-tabs-and-more
В данном случае выделено в отдельную тему
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sedative29rus
@saay said in Меню переключения Вкладок - Дополнение функций:
В первую очередь, по порядку, так как они расположены в Панели вкладок - то есть в обычном порядке.
У меня так и есть
upd:
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Спасибо.
Не знал об этой настройке.
Это был основной пункт, при открытии темы
Здорово, что уже есть возможность менять через Настройки.
Но также хотелось бы, чтобы можно было на лету менять поведение.
То есть, в виде команды, на которую можно было бы назначить необходимое сочетание клавиш:
- Одно сочетание клавиш - Переключение в порядке Использования (текущее Ctrl + Tab и Alt + колесико мышки).
- Второе сочетание клавиш - Переключение в порядке расположения на Панели Вкладок (например Ctrl + Alt + Tab и Ctrl + Alt + Колесико мышки).
И кроме этого, это Диалоговое окно очень удобно для выбора Вкладок, так как в нем отображаются полные имена вкладок.
Но во время переключения данное Окно мелькает и закрывается - как и должно быть.
А хотелось бы иметь возможность оставлять его на экране, например нажав кнопку закрепления на Экране, чтобы затем можно было переключаться на необходимые вкладки из этого окна, не только с клавиатуры, переключаясь между вкладками по порядку, а и с помощью мышки - произвольно.
Закрепление можно сделать например таким образом: Нажать сочетание клавиш Ctrl + Tab, и при зажатых клавишах, пока окно открыто, нажать мышкой на значке закрепления окна.
А затем закрыть по необходимости.
Также, в этом же окне может располагаться кнопка изменения настройки переключения вкладок, дублирующая пункты меню из Настроек:
- В порядке использования;
- В порядке расположения;
Которую также можно было-бы переключить мышкой, при открытии окна по Ctrl + Tab, и удержании клавиш или после закрепления этого окна.
По сути это дублирование боковой Панели Вкладок, но с визуальным отображением вкладок, и почему бы нет, это может быть удобным.