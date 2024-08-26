Rutube: черный экран вместо видео
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newforumuser
Привет.
При попытке посмотреть видео на рутьюбе сначала быстро мелькает "обрамление" страницы, а потом сплошной черный экран. Который даже не скроллится.
Главная страница rutube видна нормально.
Установлены плагины:
uVPN - ни на что не влияет;
Disable autoplay - ни на что не влияет;
Hide YouTube Shorts
"Блокировка содержимого" не влияет также...
Началось месяц назад где-то, до этого было все нормально (плагины не менялись).
Прошу советов ))
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sedative29rus
@newforumuser аппаратное ускорение в настройках отключить не пробовали?
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newforumuser
@sedative29rus
Отключил, перезапустил браузер. То же самое - при попытке просмотра черный экран...
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xogorxogorich
Пальцем в небо - а если почистить куки Рутуба?
chrome://settings > Конфиденциальность > Сторонние файлы cookie > Посмотреть все разрешения > удалить нужное
Хотя вряд ли из-за этого.
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Shpankov Vivaldi Team
@newforumuser said in Rutube: черный экран вместо видео:
Привет.
При попытке посмотреть видео на рутьюбе сначала быстро мелькает "обрамление" страницы, а потом сплошной черный экран. Который даже не скроллится.
Главная страница rutube видна нормально.
Установлены плагины:
uVPN - ни на что не влияет;
Disable autoplay - ни на что не влияет;
Hide YouTube Shorts
"Блокировка содержимого" не влияет также...
Началось месяц назад где-то, до этого было все нормально (плагины не менялись).
Прошу советов ))
Всегда нужно проверять на чистом профиле и без расширений.
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newforumuser
Заработало. :))
После разных телодвижений снёс все расширения - и видео на Rutube появилось...
PS Вместо Disable HTML Autoplay , про которое что-то написано про прекращение поддержки, поставил
Disable HTML Autoplay & Version 2024