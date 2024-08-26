Привет.

При попытке посмотреть видео на рутьюбе сначала быстро мелькает "обрамление" страницы, а потом сплошной черный экран. Который даже не скроллится.

Главная страница rutube видна нормально.

Установлены плагины:

uVPN - ни на что не влияет;

Disable autoplay - ни на что не влияет;

Hide YouTube Shorts

"Блокировка содержимого" не влияет также...

Началось месяц назад где-то, до этого было все нормально (плагины не менялись).

Прошу советов ))