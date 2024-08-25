Как включить фоновую работу открытых страниц?
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Всем здравствуйте.
Версия приложения: 6.8.3388.222
Есть ли возможность включить фоновую работу открытых страниц, как это работает в других браузерах, может в экспериментальных функциях, кто в курсе, подскажите.
Для примера, я открыл сайт, выполнил определенное действие, запустился таймер при окончании отсчёта которого страница должна перезагрузиться, но этого не происходит.
В данный момент, если перейти на другую открытую страницу, а затем вернуться на страницу с таймером, то страница в фоне не перезагрузиться, приходится выполнять это действие вручную.
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@MaxLucky1207 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
может через экспериментальное меню,
Насколько я знаю, нет у нас никакого экспериментального меню на андроид/Вивальди.
А какие браузеры на андроиде (!) имеют функцию периодической автоперезагрузки вкладки, хоть фоновой хоть не фоновой, пример такого браузера можно попросить? Потому как я всегда думал, что это - чисто десктопная фишка.
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
Насколько я знаю, нет у нас никакого экспериментального меню на андроид/Вивальди.
Как это нет, а vivaldi://flags
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
А какие браузеры на андроиде (!) имеют функцию периодической автоперезагрузки вкладки, хоть фоновой хоть не фоновой, пример такого браузера можно попросить? Потому как я всегда думал, что это - чисто десктопная фишка.
Я писал не про периодическую перезагрузку, а про работу в фоне — это разные понятия.
Откройте Chrome для Android и вы увидите отличия.
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@MaxLucky1207
ну... я всегда называл это просто расширенными настройками или твиками.
Экспериментальное меню для меня - это что-то скрытое, что должно активироваться многоразовым тапом по нужному месту в интерфейсе браузера... Ну, как настройки разработчика в андроиде.
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@MaxLucky1207
а можете описать словесно, на примере, а то мне не хочется его ставить. Сорри. Я его не люблю.
Я знаю, что в фоне у нас умеет работать плеер, аудио, видео на сайтах. В принципе, VirusTotal может считать хеш в фоне. И начинать проверку, когда полностью закачан файл, и вот он обновляет страницу, - вот это ближе, наверное?
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@far4
Перечитайте мой пост, куда ещё подробней расписывать, в Chrome открытые страницы работают корректно.
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@MaxLucky1207
это в общем, а можно попросить пример конкретного сайта?
Ну просто, чтобы пощупать своими руками.
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
Экспериментальное меню для меня
Я это называю так, да и многие так называют, введите в поиск, вообще без разницы.
Пусть будет "Меню с экспериментальными функциями".
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@far4
Например, откройте два крана (faucet) и всё вы поймёте.
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@MaxLucky1207
да просто "флаги" и сразу понятно, о чём речь
@MaxLucky1207
Например, откройте два крана (faucet) и всё вы поймёте.
Так, стоп. Где именно, на каком сайте и как я должен их открыть? Я же не веб-разработчик.
Есть какой-нибудь сайт, где я могу увидеть воочию визуализацию вашей жалобы?
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
да просто "флаги" и сразу понятно, о чём речь
Я решил написать так, флаг для меня — это атрибут власти.
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
Так, стоп. Где именно, на каком сайте и как я должен их открыть? Я же не веб-разработчик.
Есть какой-нибудь сайт, где я могу увидеть воочию визуализацию вашей жалобы?
Так, стоп, по моему я вам уже всё объяснил, может вам ещё ключ от квартиры, где деньги лежат
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
Так, стоп. Где именно, на каком сайте и как я должен их открыть? Я же не веб-разработчик.
Есть какой-нибудь сайт, где я могу увидеть воочию визуализацию вашей жалобы?
А если серьёзно, я же привёл пример в моём посте.
Зарегистрируйтесь на двух кранах и попробуйте как это работает в Chrome и Vivaldi.
Для тех кто знает о чём речь, информации из моего поста больше чем достаточно.
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@far4 said in Как включить фоновую работу открытых страниц?:
Я знаю, что в фоне у нас умеет работать плеер, аудио, видео на сайтах. В принципе, VirusTotal может считать хеш в фоне. И начинать проверку, когда полностью закачан файл, и вот он обновляет страницу, - вот это ближе, наверное?
Вот честно, думал что я что-то подзабыл, а нет, всё я правильно написал.
Каждая вкладка в Chrome это отдельный процесс, это как отдельно запущенная копия приложения, вот и получается, что если вы находитесь на одной вкладке, то другая открытая вкладка работает в фоне, а так как браузеры Chrome и Vivaldi работают на одном движке, то и работа с вкладками должна быть аналогичная.
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@MaxLucky1207
знаете, мне думается, вам лучше спросить у кого-то из команды разработчиков, они общаются в англоязычном секторе форума.
По крайней мере, это будет конкретика из первых рук.
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@far4
Предлагаю им начинать общаться и в русскоязычном разделе тоже, переводчики никто не отменял.