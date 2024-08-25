Всем здравствуйте.

Версия приложения: 6.8.3388.222

Есть ли возможность включить фоновую работу открытых страниц, как это работает в других браузерах, может в экспериментальных функциях, кто в курсе, подскажите.

Для примера, я открыл сайт, выполнил определенное действие, запустился таймер при окончании отсчёта которого страница должна перезагрузиться, но этого не происходит.

В данный момент, если перейти на другую открытую страницу, а затем вернуться на страницу с таймером, то страница в фоне не перезагрузиться, приходится выполнять это действие вручную.