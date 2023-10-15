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有关“[定期重载][快速命令] 支持时间数字加上 m 和 s 后缀，以便更轻松地表示分钟和秒时间符号 (VB-99313)”的说明：

TLDR版：

1，最初要求定期周期的时长必须换算成秒数，例如：5分30秒必须在命令里换算成330；

2，后来又增加了5′30″这种时间表示格式的支持；

3，本次更新增加了5m30s这种时间表示格式的支持。

详细解释，[原文在此](https://forum.vivaldi.net/topic/90049/popout-video-volume-controls-vivaldi-browser-snapshot-3119-4/20?_=1693426483521) ，机翻如下(机翻有问题，待修订)：

如果要将定期重载设置为某个任意值，如 5 分 30 秒，以前必须在 "快速命令 "中写入 "定期重载 330"。后来，我们增加了另一种写法："Periodic Reload 5'30"，但这种写法并不广为人知。不过，严格来说，如果要这样写分秒，就应该使用引号和双引号，因此应该写 Periodic Reload 5′30″（是的，看起来可能一样，因为引号和引号的外观差异与字体有很大关系）。

总之......有了这个修正，你现在除了可以使用看起来像质数的引号外，还可以使用真正的质数。这对大多数人来说并不那么有用（因为键入起来很麻烦），但它是 "技术上正确的"，我们都知道这是最好的一种。此外（这可能对大多数人都有用），您现在还可以用 "m"表示“分钟”，"s"表示“秒”，进行定时重载，即：5m30s。这对于不熟悉使用质数表示时间（或只记得《刺猬索尼克》中的惯例）的人来说非常有用。