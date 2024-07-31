Не грузит страницы
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Здравствуйте, браузер перестал грузить страницы в пользовательском режиме, при этом в гостевом окне все отлично работает. Как быть?
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@Monegask , после крайнего обновления?
Попробуйте отключить встроенную блокировку рекламы.
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Да тоже самое, встроенный блокировщик рекламы сломал все страницы даже локальные от роутера, на последней тестовой сборке. Причем похоже даже на адроиде, возможно фильтры для ру зоны сломанные?
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Отключение встроеного блокировщика помогло, уже думал все чебурнет включили.
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Проверил, отключение русского листа решает проблему, интересно что это за приколы?
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Помогло, спасибо
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@Lesovik Я на семёрке сижу, версия vivaldi 5.6.2867.62 соответственно не обновлялся и при этом слетели настройки. Отключение русского листа как написал sprayer полностью решило проблему
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Ааааа, сломал мозг пока сюда не заглянул. В компе и в андроиде сломалось - думал уже глушат все, или синхронизация аккаунта сбоит так странно, или у гугла проблемы с днс... ) Спасибо за подсказку!
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А мне не помогает!
Страницы открываются как будто я на модеме сижу 2400, тяжёлые вообще нет... Пример вложил
Спс Вивальде за ночной подарок! (((
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Где все?! Думал, утром встанут, помогут...
Хоть подскажите, как перенести закладки и пароли в другой браузер?
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Shpankov Vivaldi Team
Проблема была в списке RU Adlist. Это сторонний список, мы его не редактируем.
Сейчас, вроде, поправили, всё работает.
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This post is deleted!
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@Shpankov said in Не грузит страницы:
Сейчас, вроде, поправили, всё работает.
нет
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Shpankov Vivaldi Team
Попробуйте проверить на чистом профиле.
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FoxWMulder
@intersk said in Не грузит страницы:
нет
попробуйте отжать галочку на RU Adlist и снова поставить, чтобы она обновила список.
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@FoxWMulder said in Не грузит страницы:
попробуйте отжать галочку на RU Adlist и снова поставить, чтобы она обновила список.
спасибо, помогло