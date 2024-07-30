совместимость с goodbyeDPI
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shaihkritzer
Проблема такова, что при равных настройках, goodbyeDPI прекрасно работает в хроме, а в вивальди (версия 5.5.2805.44 (Stable channel) (64-bit) - не работает. Что нужно сделать, чтобы появилась совместимость с этой программой?
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@shaihkritzer как минимум
https://downloads.vivaldi.com/stable/Vivaldi.5.6.2867.62.exe
https://downloads.vivaldi.com/stable/Vivaldi.5.6.2867.62.x64.exe
потом написать здесь
https://github.com/ValdikSS/GoodbyeDPI/issues/306
с вопросами сюда
https://ntc.party/c/community-software/goodbyedpi
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5403670
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49599
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shaihkritzer
и вправду, всего лишь обновление помогло, совместимость появилась. спасибо.