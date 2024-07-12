@array

報告ありがとうございます

エラーメッセージに「Mailbox doesn't exist:」と出ているので、Vivaldiで使っているアカウントと、そのアカウントのウェブ画面で見られるフォルダーが違う場合があります。Vivaldi とウェブ画面（ほかに使っているメールアプリがあればそちらも）で、フォルダーが同じように存在しているか確認いただけますか？

また、各フォルダーの名前が一致しているかも合わせてご確認ください。