（原文在此）

自动填充设置 – Vivaldi 浏览器快照 3405.3

您现在可以在“设置：隐私”中管理已保存的自动填充信用卡和地址。

作者：丹尼尔·阿列克桑德森

2024 年 7 月 8 日

已知问题：

在显示保存的信用卡之前取消身份验证提示时，设置窗口崩溃 (VB-107947)

显示通用或错误保存的信用卡发卡机构徽标 (VB-107948)

变更日志：

更新：添加了发布时缺失的 VB-97258、VB-106316、VB-107532、VB-107605、VB-106403 和 VB-107117。

[新][设置]自动填充已保存的信用卡和已保存的地址（隐私设置）(VB-100960)

[新][设置]常规和紧凑 UI 密度（外观设置）(VB-104443)。 这是过早宣布的，并且在此版本中不可用。

这是过早宣布的，并且在此版本中不可用。 [地址字段] 域结果意外地集中在下拉菜单中 (VB-107857)

[日历] 单个损坏的事件停止整个日历的同步 (VB-107396)

[日历] CalDAV 解析中的单个项目失败会阻止有效项目解析 (VB-107708)

[Chromium]升级至126.0.6478.166

[崩溃][Linux] 导出密码使用错误的父窗口 (VB-107881)

[崩溃][macOS] 关闭“离开站点？”时 弹出窗口 [卸载前] (VB-104649)

[导出] 提要和阅读列表导出失败 (VB-107552)

[导出] 改进错误处理 (VB-107740)

[历史记录] 清除浏览数据后项目会保留一小段时间 (VB-107530)

[历史][性能] 提高历史管理器性能的各种工作

[导入器] 无法从 HTML 书签文件导入/多个 Firefox 配置文件出现问题 (VB-107436)

[导入器]“导入 HTML 书签”对话框窗格缺少样式 (VB-107438)

[macOS] 启用 iCloud 恢复密钥并修复无法导出的密钥和 WebAuth UVK (VB-107597)

[macOS][Web 兼容性] 滑动手势无法被页面消耗 (VB-107749)

[macOS] PWA 中使用 Magic Mouse 的历史记录滑动手势不起作用 (VB-107880)

[macOS] macOS 上的 PWA 无法识别 Magic Mouse 滚动输入 (VB-81175)

[macOS][键盘] 当开发工具聚焦时切换开发工具的快捷方式被破坏 (VB-107543)

[定期重载] 禁用标签栈上下文菜单中的缺失 (VB-97258)

[定期重载] 标签栈上未指示所选间隔 (VB-106316)

[邮件] Vivaldi 在应该使用特殊 \Sent 文件夹时使用 IMAP /Sent 文件夹 (VB-107519)

[邮件] 通过工具栏编辑器添加的“标记已读”按钮不具备与“未读”状态相反的功能 (VB-107532)

[邮件] 允许在任何文件夹下创建 IMAP 自定义文件夹 (VB-107656)

[邮件] 等待 oAuth 时连接超时 (VB-107599)

[邮件] 迭代搜索数据库队列时出错 (VB-107798)

[邮件] 将邮件移至垃圾箱时 IMAP 表bulkAdd 错误 (VB-107414)

[邮件] 降低间歇性和嘈杂消息的日志记录级别 (VB-102850)

[邮件] 预取性能：进一步改进 (VB-107192)

[邮件] 账户文件夹缺少“读取”和“垃圾箱”邮件过滤器按钮 (VB-107561)

[设置] 重置所有工具栏不会重置邮件工具栏 (VB-107605)

[标签页][设置]使标签页内存使用信息独立于“显示弹出缩略图”选项 (VB-106403)

[标签页] 当您在 UI 中的其他位置选择文本时，会出现标签缩略图 (VB-104719)

[标签] 关闭弹出窗口后； 打开新标签页会打开一个新窗口 (VB-103885)

[Web 面板] 关闭窗口后“关闭的标签页”菜单中列出的面板 (VB-107117)

（机翻，人肉校订）