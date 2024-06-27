Была тут уже такая тема, я писал про пространства как в опере https://forum.vivaldi.net/topic/72041/пространства-как-в-опере-вместо-групп/35 Прошло некоторое время, появились новые мысли, а реализация пространств всё так же хромает. Новость про firefox https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61438 тоже навеяла новые мысли. Там новость про вертикальные вкладки, хотя пространств там нет.

Так вот сейчас я предлагаю следующее: в боковой панели разместить кнопки пространств (сверху вниз кнопки пространств как опере без лишних подменю), далее опционально -- при нажатии переключать эти пространства как в опере с заменой вкладок, либо по нажатию выводить вертикальный список вкладок, а вкладки вверху убрать, как в firefox. Ещё я бы к этим пространствам и корзину закрытых вкладок переместил, как специальное пространство. Сейчас она намертво прибита к верхней панели вкладок.

Голосуем. Сейчас можно хоть как-то выкрутится добавив кнопку пространств на боковую панель, но много лишних нажатий для выпадающего меню, а кнопка "окно", но это совсем не то, окнами оперировать не так удобно.