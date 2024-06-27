Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок
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Была тут уже такая тема, я писал про пространства как в опере https://forum.vivaldi.net/topic/72041/пространства-как-в-опере-вместо-групп/35 Прошло некоторое время, появились новые мысли, а реализация пространств всё так же хромает. Новость про firefox https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61438 тоже навеяла новые мысли. Там новость про вертикальные вкладки, хотя пространств там нет.
Так вот сейчас я предлагаю следующее: в боковой панели разместить кнопки пространств (сверху вниз кнопки пространств как опере без лишних подменю), далее опционально -- при нажатии переключать эти пространства как в опере с заменой вкладок, либо по нажатию выводить вертикальный список вкладок, а вкладки вверху убрать, как в firefox. Ещё я бы к этим пространствам и корзину закрытых вкладок переместил, как специальное пространство. Сейчас она намертво прибита к верхней панели вкладок.
Голосуем. Сейчас можно хоть как-то выкрутится добавив кнопку пространств на боковую панель, но много лишних нажатий для выпадающего меню, а кнопка "окно", но это совсем не то, окнами оперировать не так удобно.
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@KOT040188 said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
при нажатии переключать эти пространства как в опере с заменой вкладок
Так они и сейчас, по-моему, так переключаются. Нет разве?
@KOT040188 said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
много лишних нажатий для выпадающего меню
Но можно же клав-сокращение назначить, причём, не только на каждое пространство (как и в Опере), но и на само меню пространств (этого в Опере, кстати, нет). Я так и сделал – и очень доволен.
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@KOT040188 said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
в боковой панели разместить кнопки пространств (сверху вниз кнопки пространств как опере без лишних подменю)
Вы можете создать отдельные кнопки для пространств.
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@dayfuaim said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
Так они и сейчас, по-моему, так переключаются. Нет разве
Сейчас их нет в боковой панели, только общая кнопка с выпадающим списком, а это неудобно.
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@kurai said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
Вы можете создать отдельные кнопки для пространств.
А я не хочу. Делать мне нечего. при каждом изменении пространств пересоздавать кнопки? Увольте. Всё должно быть проще.
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@kurai said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
@KOT040188 said in Новые предложения по поводу пространств и вертикальных вкладок:
в боковой панели разместить кнопки пространств (сверху вниз кнопки пространств как опере без лишних подменю)
Вы можете создать отдельные кнопки для пространств.
У меня жесты мыши для переключения на следующее и предыдущее пространство. ПКМ влево вниз и ПКМ влево вверх. Моментальное переключение.
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@Nikolay68 жестами пользуюсь на Андроиде. На ПК не пользуюсь.