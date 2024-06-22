Фильтры для блокировщика рекламы
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Кто-нибудь знает фильтры для блокировщика рекламы, которые убирали бы уведомление об использовании блокировщика рекламы? Встроенные постоянно пропускают такие.
Вот пример: https://www.ter-en.com/en
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Semenov-Sherin
Я таких штук давно не видел, но у меня на десктопе параллельно uBlock Origin стоит.
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@kurai, Ни Easylist-Cookie List, ни І don't care about cookies, во встроенном блокировщике Вивальди, с этим предупреждением не справляются. А вот uBlock Origin, даже с выключенным встроенным фильтром EasyList/uBO-Cookie Notices - справляется на ура...
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@Semenov-Sherin said in Фильтры для блокировщика рекламы:
uBlock Origin
А в uBlock Origin за эти банеры какой список отвечает?
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@Semenov-Sherin said in Фильтры для блокировщика рекламы:
у меня на десктопе параллельно uBlock Origin стоит
@Semenov-Sherin, у Вас одновременно включены оба блокировщика? И встроенный Вивадьди, и uBlock Origin?
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@kurai said in Фильтры для блокировщика рекламы:
А в uBlock Origin за эти банеры какой список отвечает?
Конкретно в этом случае, судя по тому, что показывает логгер - этот баннер был заблокирован встроенными родными uBlock Origin фильтрами.