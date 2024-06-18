Приветствую всех! На ноутбуке установлена 8.1 и актуальная версия браузера для этой системы, 5.6.

Сегодня в расширениях Tampermonkey и Violentmonkey перестали обновляться и устанавливаться пользовательские скрипты. Сверху появляется сообщение что установка скриптов недоступна. Но есть одно но, при включении VPN всё обновляется, буквально пару дней назад такого не было.

И еще один вопрос, при попытке установить дополнение из crx файла браузер предлагает заново его скачать, окно установки просто не появляется. В Хромиуме всё работает. Поддержка старых версий всё??