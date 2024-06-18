проблема с установкой пользовательских скриптов
-
costialuzin87
Приветствую всех! На ноутбуке установлена 8.1 и актуальная версия браузера для этой системы, 5.6.
Сегодня в расширениях Tampermonkey и Violentmonkey перестали обновляться и устанавливаться пользовательские скрипты. Сверху появляется сообщение что установка скриптов недоступна. Но есть одно но, при включении VPN всё обновляется, буквально пару дней назад такого не было.
И еще один вопрос, при попытке установить дополнение из crx файла браузер предлагает заново его скачать, окно установки просто не появляется. В Хромиуме всё работает. Поддержка старых версий всё??
-
@costialuzin87 said in проблема с установкой пользовательских скриптов:
Но есть одно но, при включении VPN всё обновляется,
Вам этот факт ни на что не намекает?… они просто заблокировали Россию по geoip, судя по всему.
-
@costialuzin87 said in проблема с установкой пользовательских скриптов:
при попытке установить дополнение из crx файла браузер предлагает заново его скачать, окно установки просто не появляется
https://forum.vivaldi.net/post/482961
Поддержка старых версий всё??
https://forum.vivaldi.net/topic/83847
https://forum.vivaldi.net/topic/83099