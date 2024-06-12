Unsolved Тёмная тема для всех сайтов
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Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите есть ли возможность как то сделать тёмную тему для всех сайтов в версии Vivaldi 5.6 ? На эту версию расширения ставить не удаётся, пишет нужно обновить браузер, а обновится не возможно стоит win7. Браузер шикарный, хочется остаться на нём и единственное что не хватает так это тёмная тема сайтов. Спасибо!
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@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
На эту версию расширения ставить не удаётся, пишет нужно обновить браузер, а обновится не возможно стоит win7
Попробуйте так https://forum.vivaldi.net/post/760157
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@kurai said in Тёмная тема для всех сайтов:
@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
На эту версию расширения ставить не удаётся, пишет нужно обновить браузер, а обновится не возможно стоит win7
Попробуйте так https://forum.vivaldi.net/post/760157
Не получилось, скаченный файл не открывается
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@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
Не получилось, скаченный файл не открывается
Режим разработчика не забыли включить?
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@RX21 said in Тёмная тема для всех сайтов:
@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
Не получилось, скаченный файл не открывается
Режим разработчика не забыли включить?
Да включил. В общем сначала я скачал файл но открыть его было не чем, далее скачал чем открыть и заново скачал файл нажал открыть с помощью но не открывает
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@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
@RX21 said in Тёмная тема для всех сайтов:
@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
Не получилось, скаченный файл не открывается
Режим разработчика не забыли включить?
Да включил. В общем сначала я скачал файл но открыть его было не чем, далее скачал чем открыть и заново скачал файл нажал открыть с помощью но не открывает
Простите, что вы сделали? Его ничем не нужно открывать. Там же в инструкции всё показано! Нужно включить режим разработчика и перетащить файл в браузер.
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@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
В общем сначала я скачал файл но открыть его было не чем, далее скачал чем открыть и заново скачал файл нажал открыть с помощью но не открывает
Теперь понятно. Файл надо не открывать, а перетаскивать. Из папки со скачанным файлом, во вкладку
vivaldi://extensionsв браузере.
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@RX21 said in Тёмная тема для всех сайтов:
@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
В общем сначала я скачал файл но открыть его было не чем, далее скачал чем открыть и заново скачал файл нажал открыть с помощью но не открывает
Теперь понятно. Файл надо не открывать, а перетаскивать. Из папки со скачанным файлом, во вкладку
vivaldi://extensionsв браузере.
При включённом режиме разработчика.
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@RX21 said in Тёмная тема для всех сайтов:
@Monegask said in Тёмная тема для всех сайтов:
В общем сначала я скачал файл но открыть его было не чем, далее скачал чем открыть и заново скачал файл нажал открыть с помощью но не открывает
Теперь понятно. Файл надо не открывать, а перетаскивать. Из папки со скачанным файлом, во вкладку
vivaldi://extensionsв браузере.
Буду пробовать) Я нажимал загрузить упакованное расширение и не находил этот файл)
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@kurai, Вы как всегда справились быстрее
@RX21 said in Отключение боковой панели:
@kurai, Да Вы просто самая быстрая рука на диком западе