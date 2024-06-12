Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите есть ли возможность как то сделать тёмную тему для всех сайтов в версии Vivaldi 5.6 ? На эту версию расширения ставить не удаётся, пишет нужно обновить браузер, а обновится не возможно стоит win7. Браузер шикарный, хочется остаться на нём и единственное что не хватает так это тёмная тема сайтов. Спасибо!