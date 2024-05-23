Привет, форум, у меня произошла маленькая проблема, я не могу нормально перенести свои данные в Вивальди. У меня выходит на старте после установки браузера ошибка "К сожалению, настройки Chrome недоступны при работающем браузере. Для импорта этих настроек в Вивальди, сохраните свои данные и закройте все окна Chrome. Затем нажмите продолжить."

Хотя все вкладки и сам Chrome закрыт. Что самое странное, из Brave все легко он переносит, но почему-то из хрома он отказывается.

Я на Windows 11.