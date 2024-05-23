Не могу нормально импортировать из гугл хрома закладки, расширения и т.д
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mastergoodman
Привет, форум, у меня произошла маленькая проблема, я не могу нормально перенести свои данные в Вивальди. У меня выходит на старте после установки браузера ошибка "К сожалению, настройки Chrome недоступны при работающем браузере. Для импорта этих настроек в Вивальди, сохраните свои данные и закройте все окна Chrome. Затем нажмите продолжить."
Хотя все вкладки и сам Chrome закрыт. Что самое странное, из Brave все легко он переносит, но почему-то из хрома он отказывается.
Я на Windows 11.
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@mastergoodman said in Не могу нормально импортировать из гугл хрома закладки, расширения и т.д:
Хотя все вкладки и сам Chrome закрыт.
Посмотрите в диспетчере задач, не осталось ли от браузера каких-либо фоновых процессов. Некоторые расширения продолжают работать в фоне после закрытия браузера.
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mastergoodman
@kurai Все заработало, благодарю.