Боковая панель в Vivaldi одна из самых функциональных и удобных из тех, что я видел в других браузерах, но есть пара моментов, которые хотелось бы добавить. На усмотрение разработчиков, конечно

Кнопка "закрытия" окна Боковой панели подразумевает сворачивание, а не закрытие. Нажимая на крестик в углу окна, я ожидаю, что оно полностью закроется, но оно продолжает работать и, например, воспроизводить звук. А чтобы страница выгрузилась из памяти, я полагаю, нужно перезапустить весь браузер

В Боковой панели браузера Edge существует 2 кнопки: Скрыть и Закрыть, вторая соответственно выгружает страницу полностью