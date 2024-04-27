Скрыть/Закрыть окно Боковой панели
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Боковая панель в Vivaldi одна из самых функциональных и удобных из тех, что я видел в других браузерах, но есть пара моментов, которые хотелось бы добавить. На усмотрение разработчиков, конечно
- Кнопка "закрытия" окна Боковой панели подразумевает сворачивание, а не закрытие. Нажимая на крестик в углу окна, я ожидаю, что оно полностью закроется, но оно продолжает работать и, например, воспроизводить звук. А чтобы страница выгрузилась из памяти, я полагаю, нужно перезапустить весь браузер
В Боковой панели браузера Edge существует 2 кнопки: Скрыть и Закрыть, вторая соответственно выгружает страницу полностью
- В дополнение к теме кнопок окон Боковой панели, было бы круто добавить кнопку "Pin", как в том же Edge, которая по сути меняет режим Плавающей панели для конкретного окна Боковой панели