Пару недель назад обновился с версии 5.x до 6.x. После обновления, каждый раз при запуске Vivaldi сильно грузит процессор (на 8-11% против обычных <0.5%) в течение примерно 30с - 1 мин (продолжительность этого периода варьируется) - настолько, что в самом браузере ничего нельзя сделать. Я знаю, что по Shift-Esc можно вызвать встроенный диспетчер задач, но в этот период сделать ничего нельзя. У меня открыто несколько десятков вкладок, но со старой версией подобного не замечал. Сама Windows работает нормально, в этот период могу переключиться на другие приложения и использовать их без проблем.

С тех пор еще пару раз обновлял браузер - описанная проблема сохраняется.

Сейчас версия 6.6.3271.57 (Stable channel) (64 бита).

OS: Windows 11 Version 23H2 (Build 22631.3447) (на win 11 ver 22H2 было то же самое, Windows с 22H2 до 23H2 обновил уже после обновления Vivaldi)

