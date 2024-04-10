Пытался припомнить ситуации, когда мне приходилось ждать окончания закачки в браузере. Нельзя сказать, что таких не было. Были, но само ожидание не было проблемой. Проблемой был обрыв закачки. Т.е. запустил закачку, она доходила до какого-то процента и обрывалась. А докачки то и нет.

И какой тогда смысл в автоматизации шатдауна после закачки, если нельзя проверить, чем она закончилась? Можно, конечно, использовать внешний менеджер закачек. Но тогда выключение компа уже проблема этого менеджера.