Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.
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Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.
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Не то, чтобы я был против такой фичи в браузере, но большие и долгие загрузки предпочитаю делать через сторонние менеджеры.
Оно как-то и понадёжнее, на душе спокойнее, и настроечки всякие есть
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Ну а почему бы не иметь такие настройки в браузере из коробки?
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@Hot_Ice said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
Ну а почему бы не иметь такие настройки в браузере из коробки?
Вообще, не удивлюсь, если у безопасников из команды Вивальди найдутся доводы, почему управление операционной системой не должно быть частью функционала веб-браузера.
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@sedative29rus. Хотя я думаю, что это подразумевает проблемы безопасности при включении в браузер функции, влияющей на поведение операционной системы, существуют расширения, выполняющие эту функцию. Например Auto Shutdown.
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@Catweazle said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
существуют расширения, выполняющие эту функцию. Например Auto Shutdown.
Оно не может напрямую взаимодействовать с ОС и требует установки дополнительной программы-прослойки.
Я точно не знаю, но по-моему это выглядит так, будто в браузере (chromium) есть вшитые ограничения, связанные с этим.
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У меня на рабочем столе несколько ярлыков с командами типа: C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 10800
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@kurai said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
У меня на рабочем столе несколько ярлыков с командами типа: C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 10800
Это-то да (в линуксах sudo shutdown -h 180), но вдруг файл не успеет скачаться
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@sedative29rus said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
@kurai said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
У меня на рабочем столе несколько ярлыков с командами типа: C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 10800
Это-то да (в линуксах sudo shutdown -h 180), но вдруг файл не успеет скачаться
Таймменеджемент.
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@kurai said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
@sedative29rus said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
@kurai said in Спящий режим и (или) выключение компьютера после завершения загрузок.:
У меня на рабочем столе несколько ярлыков с командами типа: C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 10800
Это-то да (в линуксах sudo shutdown -h 180), но вдруг файл не успеет скачаться
Таймменеджемент.
Кривой сервер с просадками по скорости до 1кб/с
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@sedative29rus Я думаю, что использование командного файла для завершения работы системы по истечении разумного периода времени по-прежнему является лучшим решением. Желательно, чтобы система выключалась по окончании загрузки, но ничего не произойдет, если она сделает это через полчаса-час. Всегда проблематично позволить внешнему приложению контролировать операционную систему, особенно с расширениями, требующими дополнительных приложений в системе.
Сама система имеет функции для автоматизации задач, например, за счет использования ЦП, что может служить индикатором завершения загрузки..
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Пытался припомнить ситуации, когда мне приходилось ждать окончания закачки в браузере. Нельзя сказать, что таких не было. Были, но само ожидание не было проблемой. Проблемой был обрыв закачки. Т.е. запустил закачку, она доходила до какого-то процента и обрывалась. А докачки то и нет.
И какой тогда смысл в автоматизации шатдауна после закачки, если нельзя проверить, чем она закончилась? Можно, конечно, использовать внешний менеджер закачек. Но тогда выключение компа уже проблема этого менеджера.